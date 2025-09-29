ETV Bharat / state

দেশৰ দ্বিতীয়টো হিড়িম্বা দেৱীৰ মন্দিৰত দুৰ্গাপূজা; অসমৰ ক'ত আছে এই ঐতিহাসিক মন্দিৰ ?

হাফলঙৰ হিৰিমদী মন্দিৰৰ দুৰ্গাপূজাই এই বছৰ ২৯ বছৰত ভৰি দিলে ।

Durga Puja 2025
দেশৰ দ্বিতীয়টো হিড়িম্বা দেৱীৰ মন্দিৰত দুৰ্গাপূজা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2025 at 9:53 PM IST

হাফলং : দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ । সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাত মুখৰ হৈ আছে । ইফালে সোমবাৰে মহাসপ্তমীৰ দিনা পূজাৰ আনন্দ-উল্লাসত মতলীয়া হৈছে অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও ।

এই বছৰ ডিমা হাছাও জিলাত মুঠ ৫৬ খন পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত হাফলং চহৰতে ২২ খন পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে । তাৰে ভিতৰত এখন অন্যতম দুৰ্গাপূজা হৈছে হিৰিমদী মন্দিৰৰ পূজা । ঐতিহাসিক হিৰিমদী মন্দিৰৰ পূজাই এই বছৰ ২৯ বছৰত ভৰি দিছে ।

দেশৰ দ্বিতীয়টো হিড়িম্বা দেৱীৰ মন্দিৰত দুৰ্গাপূজা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ ভাৰততে দেৱী হিৰিমদী তথা হিড়িম্বা দেৱীৰ নামত উৎসৰ্গিত মাত্ৰ দুটা মন্দিৰ আছে । আনহাতে, এই হিৰিমদী বা হিড়িম্বাক মা দুৰ্গাৰ বহু ৰূপৰ ভিতৰত এটা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । এই হিড়িম্বা দেৱীৰ এটা মন্দিৰ আছে হিমাচল প্ৰদেশৰ কুলু মানালিত ।

আনহাতে, দ্বিতীয়টো এই মন্দিৰ অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা হাফলং চহৰৰ সুৰত নগৰত অৱস্থিত । এই বছৰ এই হিৰিমদী মন্দিৰত ৰাজস্থানৰ পৰা অনা মাৰ্বল পাথৰৰ দেৱী দুর্গাৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ।

প্ৰবাদ অনুসৰি, দেৱী হিৰিমদীয়ে নিজেই বহু বছৰ পূৰ্বে তেওঁৰ অনুগামীসকলক এই ঠাইতে তেওঁৰ বাবে উৎসৰ্গিত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । এটা সপোনৰ জৰিয়তে এই নিৰ্দেশ দিয়া বুলি কোৱা হয় । এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই পবিত্ৰ স্থান ভ্ৰমণ কৰিলে তেওঁৰ ঐশ্বৰিক উপস্থিতি অনুভৱ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে ।

Durga Puja 2025
দেশৰ দ্বিতীয়টো হিড়িম্বা দেৱীৰ মন্দিৰত দুৰ্গাপূজা (ETV Bharat Assam)

১৯৯৬ চনত হাফলঙৰ সুৰত নগৰত এই হিৰিমদী মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই এই মন্দিৰত দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতা বজাই ৰাখি হিৰিমদী মন্দিৰত দুৰ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।

এইবাৰ নৱৰাত্রিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে দেৱী দুর্গাৰ আৰাধনা । মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া মতে, পূজাৰ তিনি দিন ভক্তসকলৰ বাবে মহাপ্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইপিনে হাফলং চহৰৰ মা শক্তি দুৰ্গাপূজা কমিটীৰ পূজাই এইবাৰ ২০ বছৰত ভৰি দিছে । সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতা বজাই ৰাখি এই পূজা কমিটীৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু পূজাৰ তিনিও দিনতে পূজা দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে অন্ন প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি পূজা কমিটীৰ সদস্যসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

