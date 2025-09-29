দেশৰ দ্বিতীয়টো হিড়িম্বা দেৱীৰ মন্দিৰত দুৰ্গাপূজা; অসমৰ ক'ত আছে এই ঐতিহাসিক মন্দিৰ ?

দেশৰ দ্বিতীয়টো হিড়িম্বা দেৱীৰ মন্দিৰত দুৰ্গাপূজা; অসমৰ ক'ত আছে এই ঐতিহাসিক মন্দিৰ ?
হাফলঙৰ হিৰিমদী মন্দিৰৰ দুৰ্গাপূজাই এই বছৰ ২৯ বছৰত ভৰি দিলে ।
Published : September 29, 2025 at 9:53 PM IST
হাফলং : দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ । সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাত মুখৰ হৈ আছে । ইফালে সোমবাৰে মহাসপ্তমীৰ দিনা পূজাৰ আনন্দ-উল্লাসত মতলীয়া হৈছে অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও ।
এই বছৰ ডিমা হাছাও জিলাত মুঠ ৫৬ খন পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত হাফলং চহৰতে ২২ খন পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে । তাৰে ভিতৰত এখন অন্যতম দুৰ্গাপূজা হৈছে হিৰিমদী মন্দিৰৰ পূজা । ঐতিহাসিক হিৰিমদী মন্দিৰৰ পূজাই এই বছৰ ২৯ বছৰত ভৰি দিছে ।
উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ ভাৰততে দেৱী হিৰিমদী তথা হিড়িম্বা দেৱীৰ নামত উৎসৰ্গিত মাত্ৰ দুটা মন্দিৰ আছে । আনহাতে, এই হিৰিমদী বা হিড়িম্বাক মা দুৰ্গাৰ বহু ৰূপৰ ভিতৰত এটা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । এই হিড়িম্বা দেৱীৰ এটা মন্দিৰ আছে হিমাচল প্ৰদেশৰ কুলু মানালিত ।
আনহাতে, দ্বিতীয়টো এই মন্দিৰ অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা হাফলং চহৰৰ সুৰত নগৰত অৱস্থিত । এই বছৰ এই হিৰিমদী মন্দিৰত ৰাজস্থানৰ পৰা অনা মাৰ্বল পাথৰৰ দেৱী দুর্গাৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ।
প্ৰবাদ অনুসৰি, দেৱী হিৰিমদীয়ে নিজেই বহু বছৰ পূৰ্বে তেওঁৰ অনুগামীসকলক এই ঠাইতে তেওঁৰ বাবে উৎসৰ্গিত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । এটা সপোনৰ জৰিয়তে এই নিৰ্দেশ দিয়া বুলি কোৱা হয় । এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই পবিত্ৰ স্থান ভ্ৰমণ কৰিলে তেওঁৰ ঐশ্বৰিক উপস্থিতি অনুভৱ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে ।
১৯৯৬ চনত হাফলঙৰ সুৰত নগৰত এই হিৰিমদী মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই এই মন্দিৰত দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতা বজাই ৰাখি হিৰিমদী মন্দিৰত দুৰ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।
এইবাৰ নৱৰাত্রিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে দেৱী দুর্গাৰ আৰাধনা । মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া মতে, পূজাৰ তিনি দিন ভক্তসকলৰ বাবে মহাপ্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইপিনে হাফলং চহৰৰ মা শক্তি দুৰ্গাপূজা কমিটীৰ পূজাই এইবাৰ ২০ বছৰত ভৰি দিছে । সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতা বজাই ৰাখি এই পূজা কমিটীৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু পূজাৰ তিনিও দিনতে পূজা দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে অন্ন প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি পূজা কমিটীৰ সদস্যসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।