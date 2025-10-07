পিতৃৰ নাম সাঙুৰি, পিতৃৰ আদৰ্শক বিকৃত কৰা বিধায়ক ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ কনিষ্ঠ ভাতৃ

পিতৃৰ নাম সাঙুৰি, পিতৃৰ আদৰ্শক বিকৃত কৰা বিধায়ক ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ কনিষ্ঠ ভাতৃ
বিষ্ণু ৰাভাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই আৰ এছ এছৰ শপত বাক্য পাঠ কৰি পিতৃৰ আদৰ্শক বিকৃত কৰাৰ বাবে মাত মাতিলে কনিষ্ঠ পুত্ৰই ।
Published : October 7, 2025 at 6:33 PM IST
তেজপুৰ: আৰ এছ এছৰ শপত বাক্য পাঠ কৰি পিতৃৰ আদৰ্শক বিকৃত কৰাৰ অভিযোগত কনিষ্ঠ ভাতৃৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা । আৰ এছ এছে তেজপুৰত আয়োজন কৰা প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত আঞ্চলিক শক্তিক মষিমুৰ কৰি আৰ এছ এছৰ শপত বাক্য পাঠ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ অৱশেষত এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কলাগুৰুৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ হেমৰাজ ৰাভাই ।
এই বিষয়ে বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ হেমৰাজ ৰাভাই ইটিভি ভাৰতক কয়,"প্ৰথম কথাটো হ'ল তেওঁ আৰ এছ এছ ত যোৱাটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা । তেওঁ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত, তাৰ সদস্য তাৰ পৰাই তেওঁ বিধায়ক হৈছে এইক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃবৃন্দৰ কিবা মতামত থাকিব পাৰে । এই বিষয়ে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে আৰু তেওঁহে সঠিকভাবে ক'ব পাৰে ।"
তেওঁ কয়, "দ্বিতীয় কথা মোৰ দেউতা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই পৰামৰ্শ দিছিল নেকি ? মোক দিয়া নাই, যদি তেওঁক দিছিল সেইটো মই নাজানোঁ । এতিয়া কিছুমান কথা আহে সকলোৰে নিজৰ ব্যক্তিগত আদৰ্শ থাকে, আদৰ্শ বৰ্হিভূত কিছুমান কথাত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় । বিষ্ণু ৰাভা এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিল । মই কেইবাবাৰো কৈছোঁ যে হিন্দুত্ববাদী যি বিলাক শাস্ত্ৰ সেইবিলাক তেওঁৰ ৰচনাৱলী পঢ়িলে জানিব পৰা যায় কিন্তু তেওঁ কোনো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনৰ লগত জড়িত বা কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী সমৰ্থন কৰিছিল আমি ক'তো তেওঁৰ লিখনিত পোৱা নাই ।"
হেমৰাজ ৰাভাই উল্লেখ কৰে, "তেওঁৰ যি পাণ্ডিত্য তেওঁৰ ৰচনাৱলীত কালিকা পুৰাণ, বিষ্ণু পুৰাণ, যোগিনী তন্ত্ৰ, গীতা, মহাভাৰত এই গ্ৰন্থৰ ওপৰত তেওঁৰ যথেষ্ট অধ্যয়নৰ বিষয়ে তেওঁৰ ৰচনাৱলী পঢ়িলেই পোৱা যায় । কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁ কোনো কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনৰ লগত জড়িত নাছিল । তেওঁ নিজে কয় যে তেওঁ হিন্দু কিন্তু তেওঁ বাইবেলো পঢ়িছে, ইহুদীসকলৰ বিষয়েও লিখিছে গতিকে তেওঁ এজন কষ্মপলিটান ব্যক্তি, কালচাৰেল আইকন । গতিকে তেনে এজন ব্যক্তিক এটা বিশেষ শিবিৰলৈ টানি নিয়াটো মই পচন্দ নকৰোঁ ।"
ৰাভাই লগতে কয়, "মোৰ যিটো অনুভৱ বা অনুমান সেই সময়ত নৰেন্দ্ৰ দেৱ শাস্ত্ৰী তেজপুৰ একাডেমীৰ শিক্ষক আছিল আৰু পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই তাতে পঢ়িছিল । সেইটো সময়ত দেউতা বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাই যিহেতু ঘৰত কম আছিল, হয়তো ক'ব পাৰে যে কিবা নজনা কথা থাকিলে নৰেনক সুধিবি । সি কিয় ক'লে এইটো মই নাজানোঁ । যোৱাকালি এজন ব্যক্তিয়ে এটা স্ক্ৰীনশ্বট এটা পঠাইছে, দেবেন বৰুৱাই লিখা এটা দিছে, কিন্ত দেবেন বৰুৱাই ক'ত পালে কেনেকৈ শুনিবলৈ পালে সেই বিষয়ে জনাব লাগিছিল ।"
হেমৰাজ ৰাভাই পুনৰ কয়,"বিষ্ণু ৰাভা এজন আইকন । আজি ডাঙৰ ডাঙৰ পুৰুষসকলক সকলোৱে নিজৰফালে টানিবলৈ চেষ্টা কৰিবই সেইটো স্বাভাৱিক । বিষ্ণু ৰাভা আছিল সাম্যবাদী, কিন্তু সাম্যবাদৰ চৰিত্ৰ এটা জাতিক গন্তব্য স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ এটা পথ । সেই সাম্যবাদী পথটো বিষ্ণু ৰাভাই গ্রহণ কৰিছিল । এই সাম্যবাদী পথটো বাদ দি বিষ্ণু ৰাভাক আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ । সাম্যবাদৰ যি আদৰ্শ এইটো মানৱ জাতিৰ সৃষ্টিৰ পৰাই ই আদৰ্শ, কাল মাৰ্ক্সে লিখিলে লিখি উলিয়াইছে বুলিয়েই যে তেওঁৰ আদৰ্শ হ'ব সেইটো নহয় । এইয়া সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ আদৰ্শ ।"
এই প্ৰসংগত তেওঁ উল্লেখ কৰে,"সমাজ গঢ়াৰ এটা আদৰ্শগত অংশ হৈছে সাম্যবাদ । বিষ্ণু ৰাভাই কমিনিষ্ট দলত যোগদান কৰাৰ আগতেই আছিল সাম্যবাদ । গতিকে বিষ্ণু ৰাভাই যে সেই খামোচ মাৰি ধৰি থকা সেই আদৰ্শটোৰ পৰা বিচলিত হ'ব সেইটো মই নাভাবোঁ । আনহাতে বিধায়ক হিচাবে বা এটা দলৰ সদস্য হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ কথাত মই হস্তক্ষেপ কৰিম সেইটো নহয় । কিন্তু বিষ্ণু ৰাভাৰ প্ৰসংগৰ উল্লেখ হোৱাৰ বাবে মই মাত মাতিবলৈ বাধ্য । সেইটোত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে জাঙুৰ খাই উঠিছে । কাৰণ অথচ তেওঁৰ পুত্ৰৰ মুখত সেই কথা আশা কৰা নাছিল । সেয়ে এটা স্পষ্টীকৰণ দিলে ভাল । যিহেতু অসমৰ ৰাইজে বিষ্ণু ৰাভাক মৰম কৰে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ হিচাবে অসমৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব ।"
আনহাতে বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক এই বিষয়ে তেওঁৰ মন্তব্য বিচৰাত তেওঁ বৰ্তমান কোনোধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে । উল্লেখযোগ্য যে, তেজপুৰ নেহৰু ময়দানত আয়োজন কৰা সেইদিনাৰ কাৰ্যসূচীত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু তাৰ মাজতে আৰ এছ এছ ৰ শপত বাক্য পাঠো কৰিছিল অগপৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই ৷
বিধায়কৰ পিতৃ কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা আছিল কমিউনিষ্ট ৷ ভাৰতৰ শাসনত থকা ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰূদ্ধে মাত মাতি এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰাৰ বাবেই বিষ্ণু ৰাভাক লোৰ শিকলি লগাই কাৰাগৰালৈ নিছিল ৷ কিন্তু সেই কলাগুৰুৰ পুত্ৰ বিধায়ক হোৱাৰ পিছতেই আঞ্চলিক শক্তিক মষিমূৰ কৰি আৰ এছ এছৰ শপত বাক্য পাঠ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷
বিধায়কগৰাকীয়ে সেইদিনাই মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁৰ পিতৃ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই ল'ৰালি কালতে তেজপুৰ একাডেমী স্কুলত তেতিয়াৰ শিক্ষক নৰেন্দ্ৰ দেৱ স্বাস্ত্রীয়ে বিদ্যালয়ত আৰ এছ এছৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল । তেওঁ কৈছিল, "মোৰ মনত পৰে মই যেতিয়া তেজপুৰ একাডেমী স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ শিক্ষাগুৰু নৰেন্দ্ৰ দেৱ শাস্ত্ৰী যিজনৰ নামত আজি এই মঞ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘই আগবঢ়াইছে, তেওঁ তেজপুৰ একাডেমী স্কুলৰ সন্মুখত স্কুল ছুটী হোৱাৰ পিছত তেজপুৰ শাখাৰ স্বয়ং সেৱকে যি কুচ-কাৱাজ কৰে সেয়া কৰিছিল ।"
তেওঁ পুনৰ কৈছিল,"মোৰ পিতৃ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বাৰে বাৰে কৈছিল যে নৰেনে এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘৰ কুচ-কাৱাজ কৰে, লাঠি প্ৰদৰ্শন কৰে, তই গৈ তাতে এই শিক্ষা ল'বি । মোৰ ঘৰ তেজপুৰৰ কলিবাৰীত । ঘৰত কিতাপ থৈ, দৌৰি তেজপুৰ একাডেমীলৈ আহি এই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱকৰ কুচ-কাৱাজ পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ বা শিক্ষা লাভ কৰিছোঁ । আজি বহু বছৰৰ মূৰত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘৰ এই শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠানত মোক আমন্ত্ৰণ কৰা বাবে মই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱকৰ সকলো সৰ্বভাৰতীয়, ৰাজ্য়িক আৰু তেজপুৰীয়া স্বয়ং সেৱকক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"