গুৱাহাটী: ভয়াৱহ কৃত্রিম বানপানীৰ কবলত পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অৱস্থা আৰু অধিক বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আগন্তুক ২৪ ঘণ্টাত গুৱাহাটীত প্ৰৱল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বুধবাৰে হোৱা বৰষুণত মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ যোৱাৰ পাছত আজি পুনৰ হোৱা বৰষুণত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে । ঠায়ে ঠায়ে কৃত্রিম বানপানীৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে । তাৰে মাজতে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে ।
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে আজি জাৰি কৰা বিবৃতি অনুসৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে । অহা ২৪ ঘণ্টাত বতাহ-ধুমুহাৰে ধাৰাসাৰ পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে । বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছয় ছেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মহানগৰীৰ বেছিভাগ ঠাইতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি । যাৰ ফলত পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । আৱদ্ধ পানীৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থাত ব্যাঘাত জন্মাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ স্পৰ্শকাতৰ এলেকাত ভূমিস্খলন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে । বিবৃতিটোত কোৱা হয় যে মহানগৰ কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰু পৰিস্থিতি সাপেক্ষে জৰুৰীকালীন সহায়ৰ বাবে সাজু হৈ আছে ।
বতৰ আৰু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা সকলো গুৱাহাটীবাসীকে প্ৰয়োজনীয় সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে সজাগ হৈ থকাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে । লগতে অপ্ৰয়োজনত ঘৰৰ পৰা নোলাবলৈ আহ্বান জনাইছে । আনহাতে পাহাৰত আৰু পাহাৰৰ নামনিত থকা লোকসকলকো সতৰ্ক হৈ থকাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে । লগতে জনসাধাৰণক বতৰৰ চৰকাৰী আপডেটসমূহ আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা পৰামৰ্শসমূহ অনুসৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
ইফালে আজি দিনৰ ভাগত হোৱা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চৌদিশে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । সৰ্বত্র কেৱল পানী আৰু পানী । এক কথাত স্তব্ধ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্বাভাৱিক জীৱনযাত্রা । ঠায়ে ঠায়ে ব্যাপক যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাজপথত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্রী । গুৱাহাটীৰ প্ৰায় প্ৰতিটো অঞ্চলেই কৃত্রিম বানপানীৰ কবলত পৰিছে । সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । জলবন্দী হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী ।