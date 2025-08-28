ETV Bharat / state

চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী ! আগন্তুক ২৪ ঘণ্টা গুৱাহাটীৰ বাবে হ'ব আধিক বিপজ্জনক - ARTIFICIAL FLOOD IN GUWAHATI

ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, আগন্তুক ২৪ ঘণ্টাত গুৱাহাটীত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা । গুৱাহাটীবাসীকে প্ৰয়োজনীয় সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ অনুৰোধ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ ।

ARTIFICIAL FLOOD IN GUWAHATI
কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটী মহানগৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 8:20 PM IST

গুৱাহাটী: ভয়াৱহ কৃত্রিম বানপানীৰ কবলত পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অৱস্থা আৰু অধিক বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আগন্তুক ২৪ ঘণ্টাত গুৱাহাটীত প্ৰৱল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বুধবাৰে হোৱা বৰষুণত মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ যোৱাৰ পাছত আজি পুনৰ হোৱা বৰষুণত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে । ঠায়ে ঠায়ে কৃত্রিম বানপানীৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে । তাৰে মাজতে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে ।

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে আজি জাৰি কৰা বিবৃতি অনুসৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে । অহা ২৪ ঘণ্টাত বতাহ-ধুমুহাৰে ধাৰাসাৰ পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে । বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছয় ছেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ARTIFICIAL FLOOD IN GUWAHATI
কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটী মহানগৰী (ETV Bharat Assam)

মহানগৰীৰ বেছিভাগ ঠাইতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি । যাৰ ফলত পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । আৱদ্ধ পানীৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থাত ব্যাঘাত জন্মাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ স্পৰ্শকাতৰ এলেকাত ভূমিস্খলন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে । বিবৃতিটোত কোৱা হয় যে মহানগৰ কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰু পৰিস্থিতি সাপেক্ষে জৰুৰীকালীন সহায়ৰ বাবে সাজু হৈ আছে ।

ARTIFICIAL FLOOD IN GUWAHATI
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

বতৰ আৰু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা সকলো গুৱাহাটীবাসীকে প্ৰয়োজনীয় সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে সজাগ হৈ থকাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে । লগতে অপ্ৰয়োজনত ঘৰৰ পৰা নোলাবলৈ আহ্বান জনাইছে । আনহাতে পাহাৰত আৰু পাহাৰৰ নামনিত থকা লোকসকলকো সতৰ্ক হৈ থকাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে । লগতে জনসাধাৰণক বতৰৰ চৰকাৰী আপডেটসমূহ আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা পৰামৰ্শসমূহ অনুসৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

ARTIFICIAL FLOOD IN GUWAHATI
কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটী মহানগৰী (ETV Bharat Assam)

ইফালে আজি দিনৰ ভাগত হোৱা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চৌদিশে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । সৰ্বত্র কেৱল পানী আৰু পানী । এক কথাত স্তব্ধ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্বাভাৱিক জীৱনযাত্রা । ঠায়ে ঠায়ে ব্যাপক যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাজপথত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্রী । গুৱাহাটীৰ প্ৰায় প্ৰতিটো অঞ্চলেই কৃত্রিম বানপানীৰ কবলত পৰিছে । সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । জলবন্দী হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী ।

