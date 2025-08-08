Essay Contest 2025

কিশোৰী নিৰুদ্দেশক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি - AMGURI HEATED SITUATION

কিশোৰীক পলুৱাই নিয়াক লৈ সৰৱ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বীৰ লাচিত সেনা । ক’ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ?

টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বীৰ লাচিত সেনাৰ তৎপৰতা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2025 at 6:54 PM IST

আমগুৰি: এগৰাকী কিশোৰী সন্ধানহীন হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰে নিশা সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত ।

দোপদৰ কুকোৰাছোৱা গাঁৱত সংঘটিত এই ঘটনাটোক লৈ নিশা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে দল-সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ।

কিশোৰী সন্ধানহীন হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত আমগুৰি (ETV Bharat Assam)

উজনি অসমত মিঞাখেদা আন্দোলন চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ আমগুৰিত এগৰাকী কিশোৰীক পলুৱাই নিয়াক লৈ দল-সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে এজন লোকক জবাবদিহি কৰে । অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এগৰাকী কিশোৰীক বংগমূলীয় যুৱক এজনে পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাইজে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । এই ঘটনাটোৰ পিছতেই নিশাই টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বীৰ লাচিত সেনাই মিঞা বিচাৰি অভিযান চলায় ।

অভিযোগ অনুসৰি স্থানীয় ভাস্কৰ গগৈ নামৰ লোকজনে নিজৰ বাসগৃহতে এই যুৱকজনক ভাড়াতীয়া হিচাপে ৰাখিছিল । ৰাইজে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভাস্কৰ গগৈক জবাবদিহি কৰে । গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকা ভাস্কৰ গগৈৰ বাসগৃহত মিঞা ৰখাৰ অভিযোগত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বীৰ লাচিত সেনাই অভিযান চলাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।

লিমন মণ্ডল নামৰ এজন যুৱকে ১৪ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক পলুৱাই নিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু পৰিয়ালৰ লোকে । এই লিমন মণ্ডল সাঁচি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ।

ইপিনে, খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত অসমীয়াই কোনো কাৰণতে মিঞাক ঘৰ ভাড়া দিব নোৱাৰিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে জনাই দিয়ে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বীৰ লাচিত সেনাই । কিশোৰীক শীঘ্ৰে উদ্ধাৰ কৰা আৰু দোষীক শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে । ঘটনাৰ পিছতে হালোৱাটিং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ শীঘ্ৰে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰৰ আশ্বাস দিয়াত পৰিস্থিতি শান্ত হয় ।

এই সন্দৰ্ভত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন বিষয়ববীয়াই কয়, "ভাস্কৰ গগৈয়ে মিঞাক ঘৰভাড়া দি ব্য়ৱসায় চলাই আছিল । এই ভাড়াঘৰৰ পৰা লিংক লৈ ১৪ বছৰীয়া ছোৱালী এজনী নাইকীয়া হৈ গ'ল । আমাৰ ছোৱালীজনীক ভাস্কৰ নামৰ লোকজনে উলিয়াই দিব লাগিব ।"

