আমগুৰি: এগৰাকী কিশোৰী সন্ধানহীন হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰে নিশা সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত ।
দোপদৰ কুকোৰাছোৱা গাঁৱত সংঘটিত এই ঘটনাটোক লৈ নিশা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে দল-সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ।
উজনি অসমত মিঞাখেদা আন্দোলন চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ আমগুৰিত এগৰাকী কিশোৰীক পলুৱাই নিয়াক লৈ দল-সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে এজন লোকক জবাবদিহি কৰে । অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এগৰাকী কিশোৰীক বংগমূলীয় যুৱক এজনে পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাইজে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । এই ঘটনাটোৰ পিছতেই নিশাই টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বীৰ লাচিত সেনাই মিঞা বিচাৰি অভিযান চলায় ।
অভিযোগ অনুসৰি স্থানীয় ভাস্কৰ গগৈ নামৰ লোকজনে নিজৰ বাসগৃহতে এই যুৱকজনক ভাড়াতীয়া হিচাপে ৰাখিছিল । ৰাইজে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভাস্কৰ গগৈক জবাবদিহি কৰে । গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকা ভাস্কৰ গগৈৰ বাসগৃহত মিঞা ৰখাৰ অভিযোগত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বীৰ লাচিত সেনাই অভিযান চলাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।
লিমন মণ্ডল নামৰ এজন যুৱকে ১৪ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক পলুৱাই নিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু পৰিয়ালৰ লোকে । এই লিমন মণ্ডল সাঁচি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ।
ইপিনে, খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত অসমীয়াই কোনো কাৰণতে মিঞাক ঘৰ ভাড়া দিব নোৱাৰিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে জনাই দিয়ে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বীৰ লাচিত সেনাই । কিশোৰীক শীঘ্ৰে উদ্ধাৰ কৰা আৰু দোষীক শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে । ঘটনাৰ পিছতে হালোৱাটিং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ শীঘ্ৰে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰৰ আশ্বাস দিয়াত পৰিস্থিতি শান্ত হয় ।
এই সন্দৰ্ভত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন বিষয়ববীয়াই কয়, "ভাস্কৰ গগৈয়ে মিঞাক ঘৰভাড়া দি ব্য়ৱসায় চলাই আছিল । এই ভাড়াঘৰৰ পৰা লিংক লৈ ১৪ বছৰীয়া ছোৱালী এজনী নাইকীয়া হৈ গ'ল । আমাৰ ছোৱালীজনীক ভাস্কৰ নামৰ লোকজনে উলিয়াই দিব লাগিব ।"