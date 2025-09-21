সোণাপুৰেই হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ শেষ ঠিকনা
জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ হ'ব সোণাপুৰ । গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ অন্তত এই কথা সদৰী কৰিছে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ।
Published : September 21, 2025 at 8:22 PM IST
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন হ’ব গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰত । সোণাপুৰৰ দিচাং ৰিজ'ৰ্টৰ সমীপৰ হাতীমূৰা টিলা নাইবা সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিত হ’ব সমাধিথল । জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে তেওঁৰ স্বামীৰ সমাধিস্থলৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছে সোণাপুৰ ।
জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা গাৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্তৰ কথা সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ৷ ৰণোজ পেগুকে ধৰি কেশৱ মহন্ত আৰু বিমল বড়াই গৰিমা গাৰ্গৰ সৈতে কৰা আলোচনা কৰাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, অসম চৰকাৰে অমসবাসীৰ কলিজাৰ টুকুৰা জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিৰ বাবে দুটা স্থান নিৰ্বাচন কৰিছিল । সেয়ে হ'ল - যোৰহাট আৰু সোণাপুৰ । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁৰ পৰিয়ালে জুবিনৰ সমাধি গুৱাহাটীতে হোৱাটো বিচাৰিলে । যাৰ বাবে অসম চৰকাৰেও গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ শেষ যাত্ৰাৰ কামখিনি কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে ।
মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয়, ''জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া গুৱাহাটীৰ সমীপত হোৱাটো বিচাৰিছে পৰিয়ালে । পিতৃৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ স্থান ওচৰতে হোৱাটো বিচাৰিছে গৰিমা গাৰ্গে । যিহেতু জুবিনৰ পৰিয়ালবৰ্গ গুৱাহাটীতে থাকে, সেয়ে যোৰহাটবাসীৰ আবেগৰ প্ৰতি সন্মান থকা স্বত্বেও তেওঁলোকে মাহকে-পষেকে যাব পৰাকৈ সোণাপুৰতেই সমাধি হোৱাটো বিচাৰিছে গৰিমা গাৰ্গে । ক্ষন্তেক পিছতেই চৰকাৰে ল'ব আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত লৈ সবিশেষ জনাব ।''
আনহাতে, ২৩ ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সমাপন কৰা হ'ব ৷ দিশপুৰত কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । লগতে ২৩ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ৰাজ্যিক শোকৰ দিন বদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
তেওঁ লগতে কয় যে সোমবাৰে বিদ্যালয়-কাৰ্যালয় আদি নিয়মীয়াভাৱে চলিব থাকিব । ২৩ তাৰিখে ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা কৰিব চৰকাৰে ৷