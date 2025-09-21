ETV Bharat / state

সোণাপুৰেই হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ শেষ ঠিকনা

জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ হ'ব সোণাপুৰ । গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ অন্তত এই কথা সদৰী কৰিছে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ।

Hatimura in Sonapur to be the Venue for Zubeen Garg's Cremation
জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ হ'ব সোণাপুৰ (Zubeen Garg's FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন হ’ব গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰত । সোণাপুৰৰ দিচাং ৰিজ'ৰ্টৰ সমীপৰ হাতীমূৰা টিলা নাইবা সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিত হ’ব সমাধিথল । জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে তেওঁৰ স্বামীৰ সমাধিস্থলৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছে সোণাপুৰ ।

জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা গাৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্তৰ কথা সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ৷ ৰণোজ পেগুকে ধৰি কেশৱ মহন্ত আৰু বিমল বড়াই গৰিমা গাৰ্গৰ সৈতে কৰা আলোচনা কৰাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, অসম চৰকাৰে অমসবাসীৰ কলিজাৰ টুকুৰা জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিৰ বাবে দুটা স্থান নিৰ্বাচন কৰিছিল । সেয়ে হ'ল - যোৰহাট আৰু সোণাপুৰ । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁৰ পৰিয়ালে জুবিনৰ সমাধি গুৱাহাটীতে হোৱাটো বিচাৰিলে । যাৰ বাবে অসম চৰকাৰেও গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ শেষ যাত্ৰাৰ কামখিনি কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে ।

মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয়, ''জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া গুৱাহাটীৰ সমীপত হোৱাটো বিচাৰিছে পৰিয়ালে । পিতৃৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ স্থান ওচৰতে হোৱাটো বিচাৰিছে গৰিমা গাৰ্গে । যিহেতু জুবিনৰ পৰিয়ালবৰ্গ গুৱাহাটীতে থাকে, সেয়ে যোৰহাটবাসীৰ আবেগৰ প্ৰতি সন্মান থকা স্বত্বেও তেওঁলোকে মাহকে-পষেকে যাব পৰাকৈ সোণাপুৰতেই সমাধি হোৱাটো বিচাৰিছে গৰিমা গাৰ্গে । ক্ষন্তেক পিছতেই চৰকাৰে ল'ব আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত লৈ সবিশেষ জনাব ।''

আনহাতে, ২৩ ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সমাপন কৰা হ'ব ৷ দিশপুৰত কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । লগতে ২৩ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ৰাজ্যিক শোকৰ দিন বদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

তেওঁ লগতে কয় যে সোমবাৰে বিদ্যালয়-কাৰ্যালয় আদি নিয়মীয়াভাৱে চলিব থাকিব । ২৩ তাৰিখে ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা কৰিব চৰকাৰে ৷

লগতে পঢ়ক : জনসমুদ্ৰৰ মাজেৰে জুবিনৰ শেষ যাত্ৰা; কাহিলীপাৰা ঘৰৰ পৰা সৰুসজাইলৈ যাত্ৰা

লগতে পঢ়ক : সৰুসজাইত সোমবাৰলৈ ৰখা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ : ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARGS FINAL JOURNEYZUBEEN GARGS CREMATIONজুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰইটিভি ভাৰত অসমZUBEENS FINAL RESTING PLACE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.