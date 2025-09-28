বড়োলেণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি : জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত হাগ্ৰামা মহিলাৰী

বড়োলেণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি : জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত হাগ্ৰামা মহিলাৰী
জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত সদলবলে উপস্থিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকক ।
Published : September 28, 2025 at 4:48 PM IST
গুৱাহাটী : বি টি আৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি । এই কথা সদৰী কৰিছে বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । বিটিচি নিৰ্বাচনৰ অভূতপূৰ্ব জয়ৰ পাছত আজি (দেওবাৰ) গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰাস্থিত ঘৰত উপস্থিত হৈ এই কথা ঘোষণা কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।
একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ পুনৰ বিটিচিত শাসন কৰাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি দলৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলক লগত লৈ জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় । তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰি পৰিয়ালৰৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰে আৰু গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।
সাংবাদিকৰ আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গ সকলোৰে অন্তৰত চিৰস্থায়ী হৈ থাকিব । জুবিন দাক অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও পাহৰি নাযায় । জুবিন দাই কৰি যোৱা কাম আমি কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ । কোকৰাঝাৰত মই জুবিন দাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ লগতে এখন মেম'ৰিয়েল পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিম । ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাৰ দলত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অসমৰ বাবে জুবিন দাই কৰা ত্যাগ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি । জুবিন দা আমাৰ অন্তৰত সদায়ে চিৰস্থায়ী হৈ থাকিব ।"
উল্লেখ্য যে, বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত বি পি এফ দলে সকলোকে উফৰাই একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিটিচিৰ ৪০ খন আসনৰ ভিতৰত বি পি এফে ২৮ খন আসন লাভ কৰি সৃষ্ট কৰিলে অভিলেখ ।
ইফালে বিজেপিয়ে ৫ খন ইউ পি পি এল দলে ৭ খন আসনতে থমকি ৰ'ল । এক কথাত বি টি আৰত বিজেপিৰ কিংমেকাৰ হোৱাৰ সপোন ধূলিস্যাৎ হ'ল । বিটিচিত কিংমেকাৰ হোৱাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে চলোৱা জোৰদাৰ অভিযানক নসাৎ কৰিলে বড়োলেণ্ডৰ জনগণে ।
সেইদৰে শাসনত থকা ইউ পি পি এলক এইবাৰ বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে বিশ্বাসত নল'লে । বিগত নিৰ্বাচনত বি টি আৰৰ ৰাইজে বি পি এফক আঁতৰাই ইউ পি পি এলক বিজেপিৰে মিত্রতা কৰি শাসনৰ বাঘজৰী লোৱাৰ সুবিধা কৰি দিছিল । কিন্তু এইবাৰ বড়োভূমিৰ ৰাইজে পুনৰ বি পি এফৰ প্ৰতি আস্থা পোষণ কৰিলে । যাৰ ফলত পুনৰ বি টি আৰৰ বাঘজৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হাতলৈ আহিল ।