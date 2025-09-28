ETV Bharat / state

বড়োলেণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি : জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত হাগ্ৰামা মহিলাৰী

জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত সদলবলে উপস্থিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকক ।

Hagrama Mohilari visits the residence of late singer Zubeen Garg in Kahilipara
জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বি টি আৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি । এই কথা সদৰী কৰিছে বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । বিটিচি নিৰ্বাচনৰ অভূতপূৰ্ব জয়ৰ পাছত আজি (দেওবাৰ) গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰাস্থিত ঘৰত উপস্থিত হৈ এই কথা ঘোষণা কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।

একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ পুনৰ বিটিচিত শাসন কৰাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি দলৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলক লগত লৈ জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় । তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰি পৰিয়ালৰৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰে আৰু গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।

জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)

সাংবাদিকৰ আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গ সকলোৰে অন্তৰত চিৰস্থায়ী হৈ থাকিব । জুবিন দাক অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও পাহৰি নাযায় । জুবিন দাই কৰি যোৱা কাম আমি কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ । কোকৰাঝাৰত মই জুবিন দাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ লগতে এখন মেম'ৰিয়েল পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিম । ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাৰ দলত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অসমৰ বাবে জুবিন দাই কৰা ত্যাগ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি । জুবিন দা আমাৰ অন্তৰত সদায়ে চিৰস্থায়ী হৈ থাকিব ।"

উল্লেখ্য যে, বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত বি পি এফ দলে সকলোকে উফৰাই একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিটিচিৰ ৪০ খন আসনৰ ভিতৰত বি পি এফে ২৮ খন আসন লাভ কৰি সৃষ্ট কৰিলে অভিলেখ ।

Hagrama Mohilari visits the residence of late singer Zubeen Garg in Kahilipara
জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)

ইফালে বিজেপিয়ে ৫ খন ইউ পি পি এল দলে ৭ খন আসনতে থমকি ৰ'ল । এক কথাত বি টি আৰত বিজেপিৰ কিংমেকাৰ হোৱাৰ সপোন ধূলিস্যাৎ হ'ল । বিটিচিত কিংমেকাৰ হোৱাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে চলোৱা জোৰদাৰ অভিযানক নসাৎ কৰিলে বড়োলেণ্ডৰ জনগণে ।

Hagrama Mohilari visits the residence of late singer Zubeen Garg in Kahilipara
জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)

সেইদৰে শাসনত থকা ইউ পি পি এলক এইবাৰ বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে বিশ্বাসত নল'লে । বিগত নিৰ্বাচনত বি টি আৰৰ ৰাইজে বি পি এফক আঁতৰাই ইউ পি পি এলক বিজেপিৰে মিত্রতা কৰি শাসনৰ বাঘজৰী লোৱাৰ সুবিধা কৰি দিছিল । কিন্তু এইবাৰ বড়োভূমিৰ ৰাইজে পুনৰ বি পি এফৰ প্ৰতি আস্থা পোষণ কৰিলে । যাৰ ফলত পুনৰ বি টি আৰৰ বাঘজৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হাতলৈ আহিল ।

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেওঁৰ স্মৃতি সদায় আমাৰ লগত থাকিব; মান কি বাতত স্মৰণ জুবিনক

লগতে পঢ়ক : বিটিচি নিৰ্বাচনত মুখথেকেচা খালে বহু ৰথী-মহাৰথীয়ে : হাৰিল পাঁচজনকৈ বিধায়ক, শক্তি দেখুৱালে হাগ্ৰামাই

For All Latest Updates

TAGGED:

HAGRAMA MOHILARILATE SINGER ZUBEEN GARGHAGRAMA WON IN BTC ELECTIONSইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.