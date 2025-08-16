ETV Bharat / state

৮ বছৰৰ অন্তত পুনৰ বগা পোচাকত যান-বাহন আৰক্ষী - GUWAHATI TRAFFIC POLICE

বগা পোচাকযোৰৰ প্ৰতি আবেগ আছে । পুৰণি পোচাকযোৰ ঘূৰাই পাই উৎফুল্লিত গুৱাহাটীৰ যান-বাহন আৰক্ষী ।

Guwahati Traffic Police
৮ বছৰৰ অন্তত পুনৰ বগা পোচাকত যান-বাহন আৰক্ষী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2025 at 2:58 PM IST

গুৱাহাটী: পুনৰ বগা পোচাকত গুৱাহাটীৰ যান-বাহন আৰক্ষী । ১৬ আগষ্ট অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা বগা পোচাক পৰিধান কৰিছে যান-বাহন আৰক্ষীয়ে । এতিয়া আৰু আপুনি গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত আকাশী নীলা পোছাকত দেখা নাপাব যান-বাহন আৰক্ষীক । ২০১৭ চনত যান-বাহন আৰক্ষীক বগা পোচাক সলনি কৰি আকাশী নীলা পোচাক দিয়া হৈছিল । কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰামৰ্শ আৰু বিভিন্ন কাৰণ পৰ্যালোচনা কৰাৰ অন্তত যান-বাহন আৰক্ষীৰ বাবে বগা পোচাকেই উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰা হয় । গুৱাহাটীৰ যান-বাহন আৰক্ষীৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে শনিবাৰে পুৱাই মহানগৰীৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যান-বাহন আৰক্ষীক নতুন পোচাকত কৰ্তব্যত নিয়োগ হোৱা দেখা গ'ল ।

ইফালে বগা ৰঙৰ পোচাকযোৰ পুনৰ পৰিধান কৰি আনন্দিত যান-বাহন আৰক্ষী । বগা পোচাকযোৰে পুৰণি স্মৃতিও সজীৱ কৰি তুলিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে একাংশ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে । এই সন্দৰ্ভত এজন যান-বাহন আৰক্ষী জোৱানে কয়, "পুৰণি ড্ৰেছযোৰ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছো । পুৰণি কথাবিলাক মনত পৰিছে, ভাল লাগিছে । কাপোৰযোৰ অলপ লেতেৰা হয়, হ'লেও ভাল লাগে । ৰাইজেও আঁতৰৰ পৰা দেখা পাই । কিছুমান সুবিধাও হয় । গৰমৰ কাৰণেও সুবিধা হয় । বগা ড্ৰেছযোৰৰ প্ৰতি আবেগ আছে ।"

পুনৰ বগা পোচাকত যান-বাহন আৰক্ষী (ETV Bharat)

আনহাতে প্ৰথমবাৰলৈ বগা পোচাক পৰিধান কৰি উৎফুল্লিত আন এজন জোৱান । তেওঁ কয়,"বহুত ভাল লাগিছে বগা ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি । মই ২০১৭ চনত প্ৰথমে আহি নীলা ড্ৰেছটো পিন্ধিছিলো । এতিয়া ৮ বছৰ পিছত বগা ড্ৰেছটো পাইছো ।"

উল্লেখ্য যে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত ২০১৭ চনত গুৱাহাটী যান-বাহন আৰক্ষীৰ পোচাক বগাৰ পৰিৱৰ্তে আকাশী নীলা কৰা হৈছিল ৷ সেই সময়ত ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছিল । একাংশ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ সুৰক্ষা কৰ্মীৰ লগতে পোছাকৰ মিল আছে বুলিও বহুতে সমালোচনা কৰিছিল । অৱশ্যে ৰাজ্যৰ সচেতন মহলে দিয়া পৰামৰ্শ আৰু মতামতৰ ভিত্তিতে অসম আৰক্ষীৰ যান-বাহন আৰক্ষীৰ পোচাক পুনৰ বগা ৰঙৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

Guwahati Traffic Police
বগা পোচাকত গুৱাহাটীৰ যান-বাহন আৰক্ষী (ETV Bharat)

ৰাজ্যজুৰি যান-বাহন আৰক্ষীৰ একক পৰিচয় সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে পূৰ্বৰ বগা পোচাক পুনৰ ঘূৰাই অনা হৈছে । এই সম্পৰ্কে মহানগৰ যান-বাহন শাখাৰ আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত জয়ন্ত সাৰথি বৰাই প্ৰেৰণ কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰিস্থিতি, পথ সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞ, জনসাধাৰণকে ধৰি সচেতন মহলৰ পৰা পোৱা পৰামৰ্শ আৰু মতামতৰ এক বিস্তৃত পৰ্যালোচনাৰ পাছত যান-বাহন আৰক্ষীৰ পোচাক বগা ৰঙৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

