এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত নাই হৰ্ষ-উল্লাহ; ছাত্ৰীবাৰী সাৰ্বজনীন দেৱী পূজা মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ
গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীবাৰী সাৰ্বজনীন দেৱী পূজা মণ্ডপত জনতাৰ হৃদয়ৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷
Published : September 28, 2025 at 8:21 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ জনতাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনে পাৰ হ’ল দহটা দিন ৷ কিন্তু আজিও শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সকলো ৰাইজ ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে দুৰ্গা পূজাতো । বেছিভাগ দুৰ্গা পূজা উদযাপন কমিটীয়ে পূজাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীসমূহ বাতিল কৰিছে ।
ইফালে এই শোকাহত পৰিস্থিতিৰ মাজতেই গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীবাৰী সাৰ্বজনীন দেৱী পূজা সমিতিয়ে এই বেলি দুৰ্গা পূজা জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰিছে । দুৰ্গা পূজা সমতিখনে এই বেলি ভাৰতীয় সেনাত ভাৰতীয় সেনাৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷
কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাচতে একেটা ৰাতিৰ ভিতৰতে দুৰ্গা পূজাৰ সকলো থিম সলনি কৰিছে ৷ এতিয়া পূজা মণ্ডপখনত শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজি দাঙি ধৰিছে আয়োজকসকলে । তদুপৰি পূজা সমতিখনে এইবেলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সকলো কাৰ্যসূচীও বাতিল কৰিছে ।
পূজা সমিতিৰ সদস্য প্ৰণয় মেধি কয়, ‘‘অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে এয়া খুবেই দুখৰ দিন । জুবিন গাৰ্গ যে নাই সেই কথা আমি মানি ল'ব পৰা নাই । দুৰ্গা মা যিহেতু ধৰালৈ আহিছে, তাৰ বাবে নিয়মখিনি কৰিবই লাগিব । জনতাৰ হৃদয়ৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগে আমাকো অতি মৰ্মাহত কৰিছে । যাৰ বাবে আন বহু পূজা উদযাপন কমিটীৰ দৰে আমিও পূজাৰ সকলো সাংস্কৃতিক আৰু আড়ম্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী পৰিহাৰ কৰি কেৱল আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজতহে পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘ভাৰতীয় সেনাক সন্মান জনাই এইবাৰ পূজাৰ আৰ্হি লোৱা হৈছিল ৷ কিন্তু আমি মণ্ডপৰ আৰ্হি একেটা ৰাতিৰ ভিতৰতে সলনি কৰি দিলো । জুবিন দাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শৈশৱৰ পৰা অন্তিম পৰ্যায়লৈ তেওঁৰ বিভিন্ন মূহূৰ্তৰ ফটো প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে তেওঁ সৃষ্টি বিভিন্ন কেছেটৰ কাভাৰবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ঘৰলৈ গৈছিলো, তেতিয়া গৰিমা গাৰ্গৰ পৰা অনুমতি লৈ এই মণ্ডপত আমি জুবিন গাৰ্গৰ ফটোবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছো ৷ তেওঁৰ ফটোত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো । য'ত এখন গীটাৰ ৰাখিছো । তদুপৰি মিছন ছাইনা ছবিখনত জুবিন গাৰ্গে অভিনয় কৰা কাৰ্ণেলৰ প্ৰতিচ্ছবিও প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।’’
পূজা কমিটীৰ সদস্য ৰণী বেনাৰ্জীয়ে কয়, "দুদিনৰ ভিতৰত মণ্ডপৰ আৰ্হিটো সলনি কৰি জুবিন দাৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰিছো । পূৰ্বতে যি ধৰণে সকলোৱে পূজা উদযাপন কৰে, মানুহৰ মনত এইবাৰ পূজাক লৈ ৰাইজৰ মাজত উৎসাহ নাই । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পোৱাটো বিচাৰো । তেওঁ য’তে আছে ভালে থাকক ।’’