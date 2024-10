উন্নয়নৰ নমাত গছকটাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ গুৱাহাটীবাসী: দীঘলীপুখুৰীক সুৰক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ

ETV Bharat / state

উন্নয়নৰ নমাত গছকটাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ গুৱাহাটীবাসী: দীঘলীপুখুৰীক সুৰক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ

ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাষৰ পৰা নুনমাটিলৈ প্রায় ছয়মাইল দৈৰ্ঘ্যজোৰা উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ মাজতে উৰণ সেতুৰ নক্সাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই তৈয়বুল্লা পথক সামৰি লোৱাত দীঘলীপুখুৰীৰ ঐতিহ্য আৰু সৌন্দৰ্যক ক্ষতিগ্রস্ত কৰিব বুলি স্থানীয় জনসাধাৰণৰ লগতে গুৱাহাটীবাসী ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ।

সোমবাৰে কর্তৃপক্ষই দীঘলীপুখুৰীৰ দুয়োকাষৰ মহম্মদ তৈয়বুল্লা পথ আৰু সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পথৰ প্ৰায় ২৫ ডাল গছ কটাৰ বাবে চিহ্নিত কৰি হালধীয়া ৰঙৰ ক্ৰছ চিহ্ন আঁকি দিছে । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় দুশ বছৰীয়া গছো আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন অনুসৰি কৰা এক আবেদনৰ উত্তৰত লোকনির্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাই স্বীকাৰ কৰিছে যে উক্ত উৰণ সেতুৱে দীঘলীপুখুৰীপাৰৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আৰু ঐতিহ্যৰ ওপৰত পেলাব পৰা সম্ভাৱ্য প্রভাৱ সম্পর্কে কোনো ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰা নাই আৰু ৰাজহুৱা শুনানিৰো ব্যৱস্থা কৰা নাছিল ।

আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব নাগৰিক সমাজ

ইফালে চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু সচেতন লোকসকল । 'Save the greenary and biodiversity of Dighalipukhuri' নামৰ সংগঠনটোৱে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণলৈ ইমেল প্ৰেৰণ কৰিছে । লগতে এই সন্দৰ্ভত আদালততো সংগঠনটোৱে পি আই এল দাখিল কৰিব ।

উল্লেখ্য যে উদ্বিগ্ন একাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে এসপ্তাহ পূর্বে change.org ‘দীঘলীপুখুৰী : গুৱাহাটীৰ সেউজ হাঁওফাওঁ' শীৰ্ষক এক আবেদনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীবাসীক দীঘলীপুখুৰীপাৰত উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ এক স্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।

এই অভিযানক সমর্থন জনাই তিনি সহস্ৰাধিক লোকে স্বাক্ষৰ কৰিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে দীঘলীপুখুৰীপাৰত উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতাৰে লেখক-শিক্ষাবিদ ইন্দ্রাণী দত্ত, অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰ, সাংবাদিক মাইনী মহন্ত, শিক্ষাবিদ অপূৰ্ব বৰুৱা, শিক্ষাবিদ প্ৰদীপ আচাৰ্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক সুশান্ত তালুকদাৰ, ৰাজনৈতিক নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ৰত্না ভৰালী তালুকদাৰ, মছদ্দৰ হুছেইন আদি উপস্থিত থকা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবী জনায় ।