দেশদ্ৰোহৰ অভিযোগত দুই সাংবাদিকলৈ চমন গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ - GUWAHATI POLICE SUMMONS JOURNALIST

আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ২২ আগষ্টত গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাত হাজিৰ হ’ব লাগিব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দুগৰাকী ।

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সিদ্ধাৰ্থ বৰদৰাজন আৰু কৰণ থাপৰ (Siddharth Varadarajan and Karan Thapar FB Account)
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিছে দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে দুয়োগৰাকী সাংবাদিকলৈ চমন জাৰি কৰিছে ৷ দেশদ্ৰোহৰ অভিযোগত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খোৱা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সিদ্ধাৰ্থ বৰদৰাজন আৰু কৰণ থাপৰলৈ চমন জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে ।

আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ২২ আগষ্টত গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাত হাজিৰ হ’ব লাগিব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দুগৰাকী ।

পি টি আইৰ হাতত পৰা চমনৰ প্ৰতিলিপিত উল্লেখ কৰা আছে এনেদৰে, ‘‘বৰ্তমানৰ তদন্তৰ সৈতে জড়িত তথ্য আৰু পৰিস্থিতি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰাৰ যুক্তিসংগত ভিত্তি আছে ৷’’

অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এই গোচৰৰ কোনো তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাই । এই গোচৰৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ পি টি আইয়ে বাৰে বাৰে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াক ফোন কৰাৰ পিছতো কোনো সদুত্তৰ লাভ নকৰিলে ৷

উল্লেখ্য যে, ১৪ আগষ্টত বৰদৰাজনে চমন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে সোমবাৰে থাপৰে এই চমন লাভ কৰে । চমনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যদিহে এই জাননীৰ চৰ্তসমূহ মানি চলাত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দুগৰাকী ব্যৰ্থ হয়, তেন্তে তেওঁলোকক কৰা গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে নিজে দায়বদ্ধ হ'ব ।

আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ পৰিদৰ্শক সৌমাৰজ্যোতি সত্যজিতে জাৰি কৰিছে এই চমন ৷ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত ১৫২, ১৯৬, ১৯৭(১)(ডি)/৩(৬), ৩৫৩, ৪৫ আৰু ৬১ ধাৰাত অপৰাধ শাখাত ৰুজু হৈছে (নং: ০৩/২০২৫) শীৰ্ষক এক গোচৰ ৷

ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৫২ নং ধাৰাত ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ঐক্য আৰু অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা কাৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে । ২০২২ চনৰ মে’ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিত ৰখা আই পি চিৰ ধাৰা ১২৪-এ ৰ ঠাই ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ৷

