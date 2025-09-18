শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ : গুৱাহাটীত ৰাজহুৱাকৈ পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলিব লাগিব কেতবোৰ নিয়ম

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ : গুৱাহাটীত ৰাজহুৱাকৈ পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলিব লাগিব কেতবোৰ নিয়ম
ইতিমধ্যে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ে জাৰি কৰিছে কেতবোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা ।
Published : September 18, 2025 at 8:53 PM IST
গুৱাহাটী : মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকী । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি দুৰ্গোৎসৱৰ মহা আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । মণ্ডপে মণ্ডপে এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই । এই ব্যস্ততাৰ মাজতে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত দুৰ্গা পূজা সুকলমে উদযাপন কৰাৰ বাবে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ে কেতবোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন, মহানগৰ আৰক্ষী আৰু দুৰ্গাপূজা সমিতিসমূহৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত পাছতে এই নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হয় । অহা ২৮ ছেপ্তেম্বৰৰ ষষ্ঠীৰ পৰা ২ অক্টোবৰ দশমীলৈ পূজা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা ।
- পূজা সমিতিলৈ জাৰি কৰা নীতি-নিৰ্দেশনাসমূহ :
- পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লগতে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি ল'ব লাগিব । পূজা মণ্ডপৰ ফিটনেছৰ অনুমতি ল'ব লাগিব ।
- পূজা কমিটীসমূহে পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰিব লাগিব । সকলো বিষয়ববীয়া আৰু স্বেচ্ছাসেৱকৰ তালিকা স্থানীয় আৰক্ষী থানাত দিব লাগিব । নিশালৈকে পূজাথলীত থাকিব লাগিব স্বেচ্ছাসেৱক ।
- পূজাস্থলীত পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা নিশ্চিত কৰিব লাগিব । জেনেৰেটৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিব। পূজাস্থলীত অতিৰিক্তিভাৱে লাইটৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিব পূজা কমিটীয়ে ।
- অগ্নি নির্বাপনৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে প্রয়োজনীয় সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা ৰখাটো বাধ্যতামূলক ।
- লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰ আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব । পুৱা ৬ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈহে লাউডস্পীকাৰৰ অনুমতি । উচ্চস্বৰত মাইক বজোৱাত নিষেধাজ্ঞা ।
- চাৰিওফালে চি চি টিভি কেমেৰা সঠিকভাৱে স্থাপন কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।
- পূজাস্থলীলৈ কোনো ভি আই পি আহিলে আগতিয়াকৈ পূজা কমিটীয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰিব লাগিব ।
- পূজাস্থলীত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে পৃথক প্ৰৱেশ আৰু প্রস্থানৰ লগতে বেৰিকেড স্থাপন কৰিব লাগিব ।
- পূজাৰ পেণ্ডেলত পহৰা দিয়াৰ বাবে পূজা কমিটীয়ে আৰক্ষীক সকলো সুবিধা প্রদান কৰিব লাগিব ।
- জৰুৰীকালীন যোগাযোগ নম্বৰ আৰু স্থানসমূহ নিশ্চিত কৰিব লাগিব । যান-বাহনৰ নীতি-নিয়ম মানি চলিব লাগিব ।
- পূজা কমিটীয়ে ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো সুনিশ্চিত কৰিবৰ বাবে পূজাস্থলীত হেল্প ডেক্স আৰু মেডিকেল ইউনিটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।
- জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে এটা অঞ্চল নির্দিষ্ট কৰি ৰাখিব লাগিব ।
- মূৰ্তি বিসৰ্জনৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা নিৰ্দিষ্ট পথ আৰু সময় কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব ।
- নিয়ম ভংগ কৰিলেই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
- পূজাস্থলীত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিব লাগিব ।
- পেণ্ডেলৰ পৰা ১০০ মিটাৰৰ ভিতৰত পার্কিং কৰিব নোৱাৰিব । পূজা পেণ্ডেলৰ ভিতৰত চিলিণ্ডাৰ, পেট্র'ল, ডিজেল, কেৰাচিন আদি ব্যৱহাৰ এৰাই চলাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
- মূৰ্তি বিসৰ্জনৰ সময়ত কেৱল ভক্তিমূলক গীতহে বজাব লাগিব । মূৰ্তি বিসৰ্জনৰ সময়ত ফটকাজাতীয় সামগ্রী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ।
- বলপূর্বকভাৱে অনুদান বা বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব পূজা কমিটীসমূহ । পূজা উদযাপনৰ নামত বলপূৰ্বক বৰঙণি সংগ্রহ কৰিব নোৱাৰিব ।
- ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত পূজা কমিটীসকলে গুৰুত্ব দিব লাগিব । শব্দ প্ৰদূষণ কৰিব নোৱাৰিব ।
- অনুমতি নোলোৱাকৈ অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে শোভাযাত্ৰা উলিয়াব নোৱাৰিব ।
ইফালে দুৰ্গা পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ পৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন । দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বেই মহানগৰীৰ সকলো পথ সুচল যাতায়াতৰ উপযোগী কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । লোক নিৰ্মাণ বিভাগক দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনা ।
ৰাস্তাত থাকিব নোৱাৰিব নিৰ্মাণ সামগ্ৰী, সকলো গাঁত পুতিব লাগিব বিভাগে । পূজাৰ আগত মহানগৰীৰ পথত কোনোধৰণৰ নতুন গাঁত অথবা অন্য কাম কোনো বিভাগে কৰিব নোৱাৰিব । ইতিমধ্যে নিৰ্মিয়মান উৰণ সেতুৰ পথসমূহ মেৰামতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
আনহাতে এইবাৰো স্বচ্ছ পূজা কমিটীক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে । গুৱাহাটী মহানগৰৰ সকলো পূজা কমিটীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত । ২৫ খন পূজা কমিটীক প্ৰথম পুৰস্কাৰ দিয়া হ’ব । প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে ১০ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
৫০খন পূজা কমিটীক দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে ৭ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব । ৭০খন পূজা কমিটীক তৃতীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে ৫ হাজাৰ টকাকৈ দিয়া হ'ব ।
উল্লেখ্য যে, বিগত বৰ্ষত অসমত প্ৰায় ৫ হাজাৰ দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিল । এইবাৰ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।