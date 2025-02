ETV Bharat / state

টেলিভিছন শ্ব’ত যৌনতা আৰু অশ্লীলতাৰ পোহাৰ ! দেশৰ ৫ জন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত গোচৰ - FIR AGAINST YOUTUBERS

হায়দৰাবাদ: গুৱাহাটী অপৰাধ শাখাই সোমবাৰে দেশৰ ৫ জন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে । ‘ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট’ শীৰ্ষক এটা অনুষ্ঠানত অশ্লীলতাৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগত গুৱাহাটী অপৰাধ শাখাই এই গোচৰ ৰুজু কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্ট কৰি এই কথা ব্যক্ত কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত X ত উল্লেখ কৰে, আজি গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে ‘ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট' শীৰ্ষক এটা অনুষ্ঠানত অশ্লীলতাৰ প্ৰচাৰ আৰু যৌনতা আৰু অশ্লীল আলোচনাত লিপ্ত কৰাৰ বাবে কেইজনমান ইউটিউবাৰ আৰু ছ’চিয়েল ইন্ফুৱেঞ্জাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷ তেওঁলোক ক্ৰমে আশীষ চাঞ্চলনী, যশপ্ৰীত সিং, অপূৰ্ব মখিজা, ৰণবীৰ আল্লাহবাদিয়া আৰু সময় ৰাইনা ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই টুইটটোত লগতে কয়, "গুৱাহাটী অপৰাধ শাখাই Cyber PS case no 03/2025 under sections - 79/95/294/296 of BNS 2023 read with Sec 67 of IT Act, 2000, read with Section 4/7 of Cinematograph Act 1952 read with Section 4/6 of ⁠Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 ৰ অধীনত এই গোচৰ ৰুজু কৰে ৷"