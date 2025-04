ETV Bharat / state

চিকিৎসাৰ চলেৰে যুৱতীৰ গোপন অংগত দিছিল হাত, চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে যুৱতীৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ - DOCTOR ACCUSED OF TRYING TO MOLEST

থেৰাপী দিয়াৰ নামত যুৱতীৰ শ্লীলতা হানি কৰাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ ( ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Assamese Team Published : April 8, 2025 at 8:51 PM IST 2 Min Read