উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণকাৰ্যত হস্তক্ষেপ বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ বিৰোধী দলপতি

এই সেতুখন নিৰ্মাণৰ সময়ত সমগ্ৰ অঞ্চলটো প্ৰদূষিত হোৱাৰ লগতে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা, যানজঁটৰ সমস্যাৰ লগতে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সমস্যা জটিল হৈ পৰিব বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে । আৱেদনখনত শইকীয়া উল্লেখ কৰে যে গুৱাহাটী ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ কৱলত পৰিছে ।

দীঘলী পুখুৰী-নুনমাটি সংযোগী উৰণ সেতু: নিৰ্মাণকাৰ্যত হস্তক্ষেপ বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ বিৰোধী দলপতি (ETV Bharat)

এই উৰণ সেতু নিৰ্মাণে এই সমস্যা বৃদ্ধি কৰিব । তেওঁ আৱেদনখনত উল্লেখ কৰা মতে World Air Quality Report 2023 অনুসৰি গুৱাহাটীক দ্বিতীয় সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে স্থান দিয়া হৈছে ।

গুৱাহাটীত ২০২২ চনৰ পৰা ২০২৩ চনৰ ভিতৰত প্ৰতি ঘনমিটাৰত পি এম ২.৫ৰ ঘনত্ব ৫১ৰ পৰা ১০৫.৪ মাইক্ৰ’গ্ৰামলৈ দুগুণ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । শইকীয়াই আৱেদনখনত উল্লেখ কৰা মতে, এই উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণকাৰ্যই সংবিধানৰ 21 অনুচ্ছেদ (জীৱন নিৰ্বাহৰ অধিকাৰ ) আৰু অনুচ্ছেদ 48-A (পৰিৱশৰ সুৰক্ষা আৰু উন্নত কৰা ), Environmental Protection Act, 1986; the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000; the Street Vendors Act, 2014 আদি ভংগ কৰিব । আৱেদনৰ জৰিয়তে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে এইক্ষেত্ৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণত হস্তক্ষেপ কৰাৰ লগতে কেতবোৰ পৰিৱেশ অনুকুল বিকল্প পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবে আৱদনখন জনাইছে ।



