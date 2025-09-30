নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক বাৰ্তা প্ৰতিফলিত পূজা মণ্ডপত
মহানগৰীৰ এখন পূজাৰ মণ্ডপে সদায় সকলোকে আকৰ্ষণ কৰি আহিছে । এইবাৰো এক বিশেষ বাৰ্তাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে মণ্ডপ ।
Published : September 30, 2025 at 2:08 PM IST
গুৱাহাটী: সংগীতৰ মহানায়কক হেৰুৱাই ম্ৰিয়মান ৰাজ্য়বাসী । সেয়েহে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাজ্যৰ প্রান্তে প্রান্তে পূজা চলিছে যদিও জুবিন গাৰ্গৰ কায়িক বিদায়ে সৃষ্টি কৰা শূন্যতা এতিয়া সর্বত্রে প্ৰতিফলিত হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন পূজা মণ্ডপে সমাজলৈ বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।
এই পূজা মণ্ডপটোৱে দিছে কিশোৰী, মহিলা তথা নাৰী সৰবৰাহ ৰোধ কৰাৰ সজাগতামূলক বাৰ্তা । মণ্ডপটোৰ ভিতৰত নাৰী সৰবৰাহ, নিৰ্যাতনে এগৰাকী নাৰীৰ জীৱনলৈ কিদৰে অন্ধকাৰ কঢ়িয়াই আনে এই সকলোবোৰ বিষয় সামৰি মণ্ডপটোত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
সমাজত যাতে নাৰীৰ ওপৰত হৈ থকা অত্যাচাৰ ৰোধ হয় তাৰ বাবে জনগণক সজাগ কৰিবলৈকে এই ছবিখন দাঙি ধৰা হৈছে ।
প্ৰতি বছৰে ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তুৰে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা পাণ্ডুৰ আজাদ হিন্দ ক্লাবে প্ৰায় ২০ লাখ টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এই পূজাখনৰ মূল আকৰ্ষণেই হৈছে মণ্ডপটো ।
মণ্ডপটোৰ ভিতৰত লিখা 'শিশু ধৰ্ষণ বন্ধ কৰক','আমিও জীয়াই থাকিব বিচাৰো আৰু নিৰ্যাতন নকৰিব','বন্ধ হওক ধৰ্ষণ','মহিলাৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰক' আদি বিভিন্ন শ্ল'গানে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত পূজা কমিটীৰ সদস্য সঞ্জীৱ চৌধুৰীয়ে কয়,"নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ,নাৰী সৰবৰাহ আৰু বেয়া দৃষ্টিৰে নাৰীক চোৱা এই সকলোবোৰৰ পৰা নাৰী যাতে মুক্ত হয় তাৰ বাৰ্তাৰে মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এগৰাকী নাৰীয়ে নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ পিছত কিদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰে সেই সকলোবোৰ বিষয় প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"অসমবাসীৰ বাবে এইখিনি দুখৰ সময় । এই সময়খিনিত আমিও দুখত আছো । এইখিনি দুখৰ সময়ত অকল নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে পূজা কৰিছো । বাকী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি বাতিল কৰা হৈছে ।"