ETV Bharat / state

নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক বাৰ্তা প্ৰতিফলিত পূজা মণ্ডপত

মহানগৰীৰ এখন পূজাৰ মণ্ডপে সদায় সকলোকে আকৰ্ষণ কৰি আহিছে । এইবাৰো এক বিশেষ বাৰ্তাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে মণ্ডপ ।

Awareness messages on gender based violence
নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে... (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সংগীতৰ মহানায়কক হেৰুৱাই ম্ৰিয়মান ৰাজ্য়বাসী । সেয়েহে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাজ্যৰ প্রান্তে প্রান্তে পূজা চলিছে যদিও জুবিন গাৰ্গৰ কায়িক বিদায়ে সৃষ্টি কৰা শূন্যতা এতিয়া সর্বত্রে প্ৰতিফলিত হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন পূজা মণ্ডপে সমাজলৈ বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।

এই পূজা মণ্ডপটোৱে দিছে কিশোৰী, মহিলা তথা নাৰী সৰবৰাহ ৰোধ কৰাৰ সজাগতামূলক বাৰ্তা । মণ্ডপটোৰ ভিতৰত নাৰী সৰবৰাহ, নিৰ্যাতনে এগৰাকী নাৰীৰ জীৱনলৈ কিদৰে অন্ধকাৰ কঢ়িয়াই আনে এই সকলোবোৰ বিষয় সামৰি মণ্ডপটোত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।

নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক বাৰ্তা মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপত (ETV Bharat Assam)

সমাজত যাতে নাৰীৰ ওপৰত হৈ থকা অত্যাচাৰ ৰোধ হয় তাৰ বাবে জনগণক সজাগ কৰিবলৈকে এই ছবিখন দাঙি ধৰা হৈছে ।

Awareness messages on gender based violence
নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক বাৰ্তা মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপত (ETV Bharat Assam)

প্ৰতি বছৰে ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তুৰে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা পাণ্ডুৰ আজাদ হিন্দ ক্লাবে প্ৰায় ২০ লাখ টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এই পূজাখনৰ মূল আকৰ্ষণেই হৈছে মণ্ডপটো ।

মণ্ডপটোৰ ভিতৰত লিখা 'শিশু ধৰ্ষণ বন্ধ কৰক','আমিও জীয়াই থাকিব বিচাৰো আৰু নিৰ্যাতন নকৰিব','বন্ধ হওক ধৰ্ষণ','মহিলাৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰক' আদি বিভিন্ন শ্ল'গানে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

Awareness messages on gender based violence
নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক বাৰ্তা মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপত (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত পূজা কমিটীৰ সদস্য সঞ্জীৱ চৌধুৰীয়ে কয়,"নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ,নাৰী সৰবৰাহ আৰু বেয়া দৃষ্টিৰে নাৰীক চোৱা এই সকলোবোৰৰ পৰা নাৰী যাতে মুক্ত হয় তাৰ বাৰ্তাৰে মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এগৰাকী নাৰীয়ে নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ পিছত কিদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰে সেই সকলোবোৰ বিষয় প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।"

Awareness messages on gender based violence
নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক বাৰ্তা মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপত (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"অসমবাসীৰ বাবে এইখিনি দুখৰ সময় । এই সময়খিনিত আমিও দুখত আছো । এইখিনি দুখৰ সময়ত অকল নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে পূজা কৰিছো । বাকী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি বাতিল কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:দেশৰ দ্বিতীয়টো হিড়িম্বা দেৱীৰ মন্দিৰত দুৰ্গাপূজা; অসমৰ ক'ত আছে এই ঐতিহাসিক মন্দিৰ ?

পূজা মণ্ডপত উজলিল জুবিন গাৰ্গৰ অমৰ সৃষ্টি: নিজৰ গানেৰে শ্ৰদ্ধা-স্মৰণৰ প্ৰয়াস শিল্পীগৰাকীক

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমDURGA PUJA 2025WOMAN TRAFFICKINGZUBEEN GARGGUWAHATI DURGA PUJA PANDAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.