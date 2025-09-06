কাজিৰঙাৰ জীপচিত লগাব লাগিব জি পি এছ

পৰ্যটকৰ লগতে সামগ্ৰিক সুৰক্ষাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে পদক্ষেপ ।
Published : September 6, 2025 at 8:14 PM IST
কাজিৰঙা: কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়াৰে পৰা পৰ্যটক কঢ়িওৱা জীপচিত লগাব লাগিব জি পি এছ ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন দৰ্শন কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকৰ লগতে সামগ্ৰিক সুৰক্ষাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষে ।
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ জীপচিত জি পি এছ সংযুক্ত কৰা সন্দৰ্ভত কয়, "এয়া আইনত আছে ৷ পৰিবহণ বিভাগৰ জৰিয়তে বন বিভাগৰ দ্বাৰা কেৱল কাজিৰঙাই নহয়, সমূহ সংৰক্ষিত এলেকাত চলা বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত জি পি এছ সংযুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক পৰামৰ্শমূলক নিৰ্দেশনা আছে ৷" সেয়েহে এইবাৰ কাজিৰঙাৰ জীপছিসমূহৰ গৰাকীক নিজৰ জীপছি বাহনত জি পি এছ লগাবলৈ কোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয়,"ইয়াৰ দ্বাৰা আমি দুই ধৰণে উপকৃত হম ৷ প্ৰথম কথাটোৱেই হ’ল সুৰক্ষা ৷ "
বিগত বৰ্ষত দুই এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি বনাঞ্চলখনৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয়, "পৰ্যটক জীপচিৰ পৰা বাগৰি পৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ এতিয়া জীপছিত জি পি এছ সংযুক্ত কৰিলে পৰ্যটকৰ তথা জীপচিৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰিব পৰা হ’ব । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ পৰ্যটন পথসমূহত কেতিয়াবা জীপচিৰ ভিৰ হয় ৷ বিশেষকৈ বাঘ চাবলৈ প্ৰায়ে একেলগে জীপচিসমূহ অহাত ট্ৰেফিক জামৰ দৰে অৱস্থা হয় ৷ জি পি এছৰ জৰিয়তে এইখিনি অলপ হ’লেও পৰিচালনা কৰাত সুবিধা হ’ব ।"