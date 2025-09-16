বিশেষ প্ৰয়োজন নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা নোলাব: কৃত্রিম বানত স্তব্ধ গুৱাহাটী মহানগৰী
প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰীভাৱে এই আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
Published : September 16, 2025 at 3:45 PM IST
গুৱাহাটী: বিশেষ কোনো কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা নোলাব । ৰাইজৰ প্ৰতি এই আহ্বান চৰকাৰ । বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাইজক বিনা কাৰণত ঘৰৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে প্ৰশাসনে । প্ৰতিকূল বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে এই আহ্বান জনাইছে ।
দেওবাৰে হোৱা বৰষুণত গুৱাহাটী মহানগৰী কৃত্রিম বানত স্তব্ধ হৈ পৰাৰ পাছত মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুনৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল কৃত্রিম বানৰ কবলত পৰিছে । কৃত্ৰিম বানৰ এনে ৰূপ দেখিয়েই প্ৰশাসনে জনসাধাৰণক বিনা কাৰণত ঘৰৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰীভাৱে এই আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা বিবৃতিত কোৱা হয় যে গুৱাহাটী মহানগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত পৰৱৰ্তী ২-৩ দিন ধৰি অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেনে অৱস্থাত পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পৰাপক্ষত দীঘলীয়া যাত্ৰা পৰিহাৰ কৰাৰ লগতে ঘৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মজুত ৰাখিবলৈ প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে । বান, ভূমিস্খলনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে । বৰষুণৰ ফলত সম্ভাব্য ভূমিস্খলনকে ধৰি আনুসংগিক বিষয়সমূহ প্ৰশাসনে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ কৰি আছে । ইফালে বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হ'ব পৰা ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ বাবেও উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ । যাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বৰষুণৰ সময়ত অনাৱশ্যক যাত্ৰা এৰাই চলিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । বিশেষকৈ পাহাৰীয়া এলেকা আৰু পাহাৰৰ তলত বাস কৰা বাসিন্দাসকলক অধিক সতৰ্ক হৈ থকাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
সম্ভাৱ্য বিপদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰাধিকৰণ তৰফৰ পৰা ০৩৬১‑১০৭০, ০৩৬১‑১০৭৯, ০৩৬১‑১১২ হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা ০৩৬১‑১০৭৭ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে । প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কোনো আপদ-বিপদ হ'লে ৰাইজে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ।
উল্লেখ্য যে কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা । পূজা উপলক্ষে বজাৰ-সমাৰত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় । কিন্তু আজি পুৱাৰে পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ স্বাভাৱিক জীৱনযাত্রা ব্যাহত হৈ পৰে । ঠায়ে ঠায়ে আবদ্ধ পানীয়ে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলনৰো আশংকাই দেখা দিছে । সোমবাৰে ভূমিস্খলনৰ ফলত গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত এগৰাকী মহিলা জীৱন্তে সমাধিস্থ হৈ মৃত্যুমুখত পৰে । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন হৈ থকাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ আৰু অসম চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বতৰে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে । গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত হৈছে মুষলধাৰ বৰষুণ । পুৱাৰ পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত ভয়াৱহ কৃত্রিম বানৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহু অঞ্চল । ৰাজপথ হৈ পৰিছে সাগৰ সদৃশ । কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা । অফিচ-কাছাৰীকে ধৰি বিভিন্ন কামৰ বাবে ওলাই অহা মহানাগৰিকসকল সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ । ক’ৰবাত একাঠু, ক’ৰবাত একঁকাল পানী । একেদৰে স্কুল-কলেজলৈ বুলি ওলাই অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো নানা আহুকালত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণীগাঁও, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব, চানমাৰি, অনুৰাধা, গণেশগুৰি, হাতীগাঁও, অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, কাহিলীপাৰা, ওদালবাক্ৰা, লালগণেশ, আমবাৰীকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে ।
ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জালুকবাৰী, পল্টন বজাৰ, উজান বজাৰ, গণেশগুৰি, খানাপাৰা আদিত ভয়ংকৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে । এক কথাত এজাক বৰষুণতে স্তব্ধ হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী । গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে-প্ৰান্তে সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ যান-জঁট । বহু সময় ধৰি পথৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগা হৈছে পথচাৰী । প্ৰান্তে-প্ৰান্তে ৰাজপথৰ মাজেৰে বৈ গৈছে পানীৰ ঢল । এনে এক পৰিস্থিতিত ইফালে নিৰ্মীয়মান উৰণসেতুকেইখন আন এক বিপদৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰায়েই অসমৰ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে কপিলী ফল্ট জ'ন; বৰভূঁইকপৰ আগজাননী নেকি ?