ETV Bharat / state

বিশেষ প্ৰয়োজন নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা নোলাব: কৃত্রিম বানত স্তব্ধ গুৱাহাটী মহানগৰী

প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰীভাৱে এই আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

ARTIFICIAL FLOOD IN GUWAHATI
বিশেষ প্ৰয়োজন নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা নোলাবলৈ আহ্বান চৰকাৰৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 3:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিশেষ কোনো কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা নোলাব । ৰাইজৰ প্ৰতি এই আহ্বান চৰকাৰ । বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাইজক বিনা কাৰণত ঘৰৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে প্ৰশাসনে । প্ৰতিকূল বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে এই আহ্বান জনাইছে ।

দেওবাৰে হোৱা বৰষুণত গুৱাহাটী মহানগৰী কৃত্রিম বানত স্তব্ধ হৈ পৰাৰ পাছত মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুনৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল কৃত্রিম বানৰ কবলত পৰিছে । কৃত্ৰিম বানৰ এনে ৰূপ দেখিয়েই প্ৰশাসনে জনসাধাৰণক বিনা কাৰণত ঘৰৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰীভাৱে এই আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

পুনৰ এবাৰ কৃত্রিম বানত স্তব্ধ গুৱাহাটী মহানগৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা বিবৃতিত কোৱা হয় যে গুৱাহাটী মহানগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত পৰৱৰ্তী ২-৩ দিন ধৰি অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেনে অৱস্থাত পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ARTIFICIAL FLOOD IN GUWAHATI
পানীৰ মাজেৰে বহুজনে আগবাঢ়িছে নিজৰ লক্ষ্যস্থানলৈ (ETV Bharat Assam)

পৰাপক্ষত দীঘলীয়া যাত্ৰা পৰিহাৰ কৰাৰ লগতে ঘৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মজুত ৰাখিবলৈ প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে । বান, ভূমিস্খলনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে । বৰষুণৰ ফলত সম্ভাব্য ভূমিস্খলনকে ধৰি আনুসংগিক বিষয়সমূহ প্ৰশাসনে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ কৰি আছে । ইফালে বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হ'ব পৰা ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ বাবেও উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ । যাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বৰষুণৰ সময়ত অনাৱশ্যক যাত্ৰা এৰাই চলিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । বিশেষকৈ পাহাৰীয়া এলেকা আৰু পাহাৰৰ তলত বাস কৰা বাসিন্দাসকলক অধিক সতৰ্ক হৈ থকাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

ARTIFICIAL FLOOD IN GUWAHATI
কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ ৰৈছে বাহনসমূহ (ETV Bharat Assam)

সম্ভাৱ্য বিপদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰাধিকৰণ তৰফৰ পৰা ০৩৬১‑১০৭০, ০৩৬১‑১০৭৯, ০৩৬১‑১১২ হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা ০৩৬১‑১০৭৭ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে । প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কোনো আপদ-বিপদ হ'লে ৰাইজে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ।

উল্লেখ্য যে কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা । পূজা উপলক্ষে বজাৰ-সমাৰত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় । কিন্তু আজি পুৱাৰে পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ স্বাভাৱিক জীৱনযাত্রা ব্যাহত হৈ পৰে । ঠায়ে ঠায়ে আবদ্ধ পানীয়ে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলনৰো আশংকাই দেখা দিছে । সোমবাৰে ভূমিস্খলনৰ ফলত গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত এগৰাকী মহিলা জীৱন্তে সমাধিস্থ হৈ মৃত্যুমুখত পৰে । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন হৈ থকাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ আৰু অসম চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে ।

ARTIFICIAL FLOOD IN GUWAHATI
২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ শ শ বাহন (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বতৰে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে । গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত হৈছে মুষলধাৰ বৰষুণ । পুৱাৰ পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত ভয়াৱহ কৃত্রিম বানৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহু অঞ্চল । ৰাজপথ হৈ পৰিছে সাগৰ সদৃশ । কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা । অফিচ-কাছাৰীকে ধৰি বিভিন্ন কামৰ বাবে ওলাই অহা মহানাগৰিকসকল সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ । ক’ৰবাত একাঠু, ক’ৰবাত একঁকাল পানী । একেদৰে স্কুল-কলেজলৈ বুলি ওলাই অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো নানা আহুকালত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণীগাঁও, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব, চানমাৰি, অনুৰাধা, গণেশগুৰি, হাতীগাঁও, অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, কাহিলীপাৰা, ওদালবাক্ৰা, লালগণেশ, আমবাৰীকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে ।

ARTIFICIAL FLOOD IN GUWAHATI
জলবন্দী মহানাগৰিক (ETV Bharat Assam)

ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জালুকবাৰী, পল্টন বজাৰ, উজান বজাৰ, গণেশগুৰি, খানাপাৰা আদিত ভয়ংকৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে । এক কথাত এজাক বৰষুণতে স্তব্ধ হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী । গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে-প্ৰান্তে সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ যান-জঁট । বহু সময় ধৰি পথৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগা হৈছে পথচাৰী । প্ৰান্তে-প্ৰান্তে ৰাজপথৰ মাজেৰে বৈ গৈছে পানীৰ ঢল । এনে এক পৰিস্থিতিত ইফালে নিৰ্মীয়মান উৰণসেতুকেইখন আন এক বিপদৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰায়েই অসমৰ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে কপিলী ফল্ট জ'ন; বৰভূঁইকপৰ আগজাননী নেকি ?

For All Latest Updates

TAGGED:

GUWAHATI FLOODইটিভি ভাৰত অসমগুৱাহাটীত কৃত্রিম বানFLASH FLOOD IN GUWAHATIARTIFICIAL FLOOD IN GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.