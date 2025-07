ETV Bharat / state

একৈশ শতিকাত সমাজ ব্যৱস্থাত বহু পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ বাবে উচ্ছৃংখলতা হৈছে: ৰমেন ডেকা - GOVERNOR RAMEN DEKA

যোৰহাট: ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে জি কে ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত তথা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু আইন প্ৰাধিকৰণৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান । মঙলবাৰে নিশা হোটেল প্ৰীজমৰ প্ৰেক্ষাগৃহত “Say No to Drugs – Yes to Life” শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে ছত্তীশগড় ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকা ৷

ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এনেদৰে কয়- ‘‘বৰ্তমান পৰিৱেশ, উষ্ণতা, জলবায়ু আদি পৰিৱৰ্তন হৈছে, ফলত জীৱনশৈলীৰো পৰিৱৰ্তন হৈছে ৷ এইসমূহ পৰিৱৰ্তনৰ মাজতেই আমাৰ জীৱনৰ চক্ৰ ঘূৰি আছে আৰু এই জীৱনচক্ৰ অনন্তকাললৈ ঘূৰি থাকিব ৷ এই জীৱন চকৰিত ঘূৰি থাকিবলৈ আমি জীৱনত কিবা এটা কৰি যোৱাৰ ইচ্ছা থাকিব লাগে, কাৰণ আমাৰ জীৱনটো অনুপম । আমি ধন-সম্পত্তিৰ পিছত দৌৰি থাকিলেই শান্তি নহ’ব, ধন-সম্পত্তি লাগে, যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনিহে থাকিব লাগে ।’’