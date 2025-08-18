ETV Bharat / state

ৰেংমা বনাঞ্চলত আজি আকৌ চলিব প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰ - URIAMGHAT EVICTION

উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত আজিৰে পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ । আজি উচ্ছেদ চলিব ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কৃষ্ণপুৰ আৰু হালধীবাৰীত ।

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ETV Bharat Assam)
সৰুপথাৰ : উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত প্ৰথম পৰ্যায়ত উচ্ছেদ অভিযান সফলতাৰে সমাপ্ত কৰাৰ পিছত আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান । আজি ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ৰাণানগৰ, হাটিডুবি, দুৰ্গাপুৰ, মধুপুৰ আৰু হালধিবাৰী গাঁৱত চলিব উচ্ছেদ অভিযান । প্ৰায় ২৫০০ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ আজি চলিব প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰ ।

উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই X ত কয়, "প্ৰায় ২৫০০ বিঘা (৮২৭ একৰ) ভূমি সামৰি উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কাইলৈ আকৌ এক পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ কার্যসূচী সম্পন্ন কৰা হ'ব । আজি বিশ্বনাথৰ উচ্ছেদ অভিযানো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । আমি ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে আমাৰ বনভূমি আৰু চৰণীয়া ভূমি সুৰক্ষিত কৰাৰ হেতু এই পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছোঁ আৰু ই নিৰন্তৰে চলি থাকিব ।"

ৰেংমা বনাঞ্চলত আজি আকৌ চলিব প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰ (ETV Bharat Assam)

এই উচ্ছেদ অভিযান সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোক কয়, "আমাৰ ইয়াত উচ্ছেদ হ’ব আৰু উচ্ছেদৰ নটিচ দিছে ৷ আমাৰ চৰকাৰৰ লগত অইন কোনো দাবী নাই, আমাৰ এটাই দাবী আমাৰ ইয়াত যিখিনি বসবাস কৰি আছে, যিখিনি মানুহ, সেইখিনিক এটা স্থান দিব লাগে, এটা জেগা দিব লাগে, এটা সুৰক্ষা দি পেলাই তেখেতলোকে উচ্ছেদ কৰিলেও উচ্ছেদক লৈ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই ৷"

ইপিনে দেওবাৰে উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলৰ পিঠাঘাটৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া, চুপাৰী মাফিয়া হাৰেশ আলী ওৰফে হাৰোৰ তামোলৰ বাৰী উচ্ছেদ কৰিলে প্ৰশাসনে । সমান্তৰালকৈ বৃহৎ বৃহৎ তামোলৰ বাৰীৰ তামোলৰ গছসমূহ ধ্বংস কৰিছে প্ৰশাসনে । কিয়নো ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বনানীকৰণৰ বাবে গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এই গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি সৰুপথাৰৰ বিধায়কে জানিবলৈ দিছে । যাৰবাবে এনেদৰে তামোলৰ বাৰীসমূহ মুকলি কৰা হৈছে ।

পিঠাঘাটৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া, চুপাৰী মাফিয়া হাৰেশ আলী ওৰফে হাৰোৰ তামোলৰ বাৰী উচ্ছেদ (ETV Bharat Assam)

ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া বিকাশ বৰাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান সফল সমাপ্তিৰ পিছত ১৮ আগষ্ট আৰু ১৯ আগষ্ট তাৰিখে অসম চৰকাৰ তথা বনবিভাগে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিব । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ১৯৭৮ চনৰ পৰা কৈ আহিছো যে যিসকল অবৈধ বেদখলকাৰী উৎখাত কৰিব লাগে । অসম চুক্তিৰ ১০নং দফাত স্পষ্টকৈ আছে যে যিসকলে অবৈধভাৱে চৰকাৰী বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি আছে সেইসকলক উৎখাত কৰিব লাগে ।"

পিঠাঘাটৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া, চুপাৰী মাফিয়া হাৰেশ আলী ওৰফে হাৰোৰ তামোলৰ বাৰী উচ্ছেদ (ETV Bharat Assam)

দুখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উৰিয়ামঘাটলৈ :

ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাজনে লগতে কয়, "অহা ২৭ তাৰিখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত গছপুলি ৰোপণ কৰিব । এই স্থানতেই হাৰেশ আলী নামৰ ব্যক্তিজনে শ শ বিঘা তামোলবাৰী স্থাপন কৰি গঢ়ি তুলিছিল সাম্ৰাজ্য । সেই ব্যক্তিসকল ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত আছিল । লগতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কোনো এজন লোক থাকি নোযোৱাকৈ আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত কোনো এখন গাওঁ থাকি নোযোৱাকৈ উচ্ছেদ চলাবলৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছো ।"

