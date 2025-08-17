ETV Bharat / state

চৰকাৰী ধনৰে পকেট নভৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ, অবাধে চলাই গৈছে উৎকোচৰ বেহা - GOVT EMPLOYEE TAKEN BRIBE

নগাঁৱৰ মহাফেজখানাত উৎকোচৰ অভিযোগ । মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে উৎকোচ বিচৰাৰ দৃশ্য মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰিলে ভুক্তভোগীয়ে ।

Government record room employee receiving bribe captured on a mobile camera
নগাঁৱৰ মহাফেজখানাত উৎকোচৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)
Published : August 17, 2025 at 1:04 PM IST

নগাঁও: টকা নিদিলে কোনো কামেই নহয় নগাঁও মহাফেজখানাত । নথি বিচৰাৰ নামত লাগে উৎকোচ আকৌ নথি প্ৰদানৰ নামতো দিব লাগে ধন । নহ'লে কোনো কামেই নকৰে একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে । নগাঁও মহাফেজ খানাৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগ দীৰ্ঘদিনৰে ।

কিন্তু শেহতীয়াকৈ নগাঁৱত জিলা আয়ুক্ত হিচাপে যোগদান কৰাৰ পাছতেই উৎকোচৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক সজাগ হোৱাৰ লগতে উৎকোচ বিচৰাৰ প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দেৱাশীষ শৰ্মাই ৰাইজক আহ্বান জনোৱাৰ পাছতেই এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে মোবাইলত বন্দী কৰিলে এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে উৎকোচ বিচৰাৰ দৃশ্য ।

নগাঁৱৰ মহাফেজখানাত উৎকোচৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

নগাঁও মহাফেজখানাত মাটিৰ জমাবন্দীৰ নকল প্ৰতিলিপি প্ৰদানৰ নামত উৎকোচ বিচৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নকল কৰোঁতা(কপিষ্ট) বিৰুদ্ধে । ভুক্তভোগীয়ে মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰা দৃশ্যত পোহৰলৈ অহা অনুসৰি, মহিলাগৰাকীয়ে জমাবন্দীৰ নকল প্ৰতিলিপিৰ বিনিময়ত এজন ভুক্তভোগীৰ পৰা তিনি হাজাৰ টকা উৎকোচ দাবী কৰে । আনকি ধন নিদিলে জমাবন্দীৰ নকল প্ৰতিলিপি প্ৰদান নকৰাৰো কথাও ব্যক্ত কৰে মহাফেজখানাৰ মহিলা কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে ।

কেৱল এয়াই নহয় ভিডিঅ' ফুটেজত পোহৰলৈ আহে আৰু এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য । মহিলা কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে উৎকোচৰ ধনৰ ভাগ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত বাটোৱাৰা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । এই ভিডিঅ'টোৱে মহাফেজখানাৰ ভিতৰত দুৰ্নীতিৰ এখন বজাৰ চলি থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছে ।

মুকলিকৈ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে উৎকোচ বিচৰাৰ ভিডিঅ' পোহৰলৈ অহাত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজতো সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । নিজৰ নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক ভুক্তভোগীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত সাপেক্ষে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে ।

ইপিনে, দেওবাৰে কাৰ্যালয় বন্ধ থকা বাবে অভিযুক্তৰ ভাষ্য সংলগ্ন কৰাটো সম্ভৱ হোৱা নাই । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত অভিযুক্তই কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে সেয়া প্ৰকাশ কৰা হ'ব । উল্লেখযোগ্য যে, নগাঁৱত যোগদান কৰিয়েই প্ৰতিটো বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক ৰাইজক সেৱা কৰাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

মাটিৰ নথি প্ৰদানৰ নামত উৎকোচ বিচৰাৰ ভিডিঅ'সহ অভিযোগ লাভ কৰাৰ কথা ই টি ভি ভাৰতক জানিবলৈ দি এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ফোনযোগে ই টি ভি ভাৰতক কয়, "সাধাৰণ মানুহে কোনো কামৰ বাবে আহিলে চৰকাৰী বিষয়া অথবা কৰ্মচাৰীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাটো সহ্য কৰা নহ'ব । মই এনে অভিযোগে লাভ কৰাৰ পাছত উৎকোচৰ এনে অভিযোগৰ প্ৰমাণসহ অভিযোগ দিবলৈ আহ্বান জনাইছিলোঁ । যাতে কোনো উৎকোচ নিদিয়াকৈ অথবা হাৰাশস্তিৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ কামসমূহ হৈ যায় ।"

