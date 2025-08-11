Essay Contest 2025

নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বিপজ্জনক; পুনৰ আন্দোলনত নামিব আছু - SUBANSIRI LOWER DAM

সংসদত কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰীয়ে গেৰুকামুখৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক বিপজ্জনক বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ লগে লগে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন সংগঠন ।

Subansiri Lower Hydroelectric Project
নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প (File Photo (ETV Bharat))
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 9:41 AM IST

জোনাই : নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বিৰুদ্ধে পুনৰ তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ । চৰকাৰে এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক বিপজ্জনক আৰু স্পৰ্শকাতৰ বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অসম সৰ্ববৃহৎ ছাত্ৰ সংগঠনটো ।

লোকসভাত সাংসদ আজাদ কীৰ্তি ঝাৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্য মন্ত্ৰী শ্ৰীপদ নায়কে ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৫০০ মিটাৰৰ ওপৰত আৰু হিমালয়ৰ উচ্চ অংশত অৱস্থিত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহ বিপজ্জনক । সেই সমূহৰ ভিতৰত আছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পও । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যই পুনৰ এবাৰ শংকিত কৰি তুলিছে অসমবাসীক । বিশেষকৈ এই প্ৰকল্পৰ ফলত হ'ব পৰা দুৰ্যোগৰ কথা চিন্তা কৰি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ দল-সংগঠনসমূহ । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে দেশত এনে বিপজ্জনক প্ৰকল্প ৪৬ টা আছে ।

নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ হুংকাৰ আছুৰ (ETV Bharat)

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক বিপজ্জনক বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ সভাপতি সঞ্জীৱ দাসে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, "এই প্ৰকল্পৰ বিপদৰ বিষয়ে জানিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন এইচ পি চিক নিৰ্মাণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল, যিটো ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি উদাসীনতাৰ পৰিচায়ক ।" তেওঁ কয়, "বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ পৰামৰ্শক উপেক্ষা কৰি গেৰুকামুখৰ বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত আজি এন এইচ পি চি আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই প্ৰকল্প মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত বাৰম্বাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে ।"

আছু নেতাজনে কয়, "কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি এই প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ অব্যাহত ৰাখিছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ প্ৰাধিকৰণ (CEA)ৰ উদ্ধৃতিৰ জৰিয়তে সদনত স্পষ্টকৈ কয় যে সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৫০০ মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত এনে প্ৰকল্পসমূহ অতি বিপজ্জনক । এই সম্পৰ্কে CEAয়ে ইতিমধ্যে সতর্কবাণী জাৰি কৰিছে । শক্তি বিভাগে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ কৰ্তৃপক্ষক 'আৰ্লি ৱাৰ্নিং চিষ্টেম' (Early Warning System) স্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । CEAআৰু কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তিয়ে এই সত্য প্ৰমাণ কৰিছে যে সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অতি ভয়ংকৰ আৰু বিপদজনক ।" আছু নেতাজনে লগতে কয়, "ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ সমিতিয়েও প্রকল্পটোৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে সদৰী কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত জনজীৱনৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰকল্পটো তৎক্ষণাৎ বন্ধ হ'ব লাগিব ।"

জনগণৰ স্বাৰ্থত শীঘ্ৰে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে সংগঠনটোৱে । তদুপৰি নামনি অংশত বসবাস কৰা ৰাইজৰ জীৱন-জীৱিকা, সভ্যতা, জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত অতি শীঘ্ৰে সোৱণশিৰিৰ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধৰ দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে । অন্যথা পুনৰ অধিক শক্তিশালীকৈ বিভিন্ন দল-সংগঠনক লগত লৈ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে আছুৱে ।

উল্লেখ্য যে সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ উপৰিও এই তালিকাত অসমৰ আন দুটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ক্ৰমে ৰঙানদী আৰু কামেঙো স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে অভিহিত হৈছে ।

