উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে কৃষিভূমি: এইবাৰ চৰকাৰী খালী মাটি ব্যৱহাৰ হ'ব কৃষিকাৰ্যত - AGRICULTURAL LAND

খালী হৈ পৰি থকা চৰকাৰী ভূমি খেতি কৰিবলৈ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে লৈছে আঁচনি । এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে কৃষি ভূমি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 22, 2025 at 6:25 PM IST

8 Min Read

গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খালী হৈ থকা চৰকাৰী ভূমি কৃষিৰ বাবে থলুৱা যুৱক-যুৱতীক দিয়াৰ বাবে আঁচনি লৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰী ভূমিৰ বেদখল ৰোধ হোৱাৰ লগতে যুৱক-যুৱতীসকল কৃষিকাৰ্যৰ বাবে উৎসাহিত হ'ব । নিঃসন্দেহে এয়া এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । কিন্তু এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপৰ মাজতে এটা অতি উদ্বেগৰ বিষয় হৈছে যে ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ কমি আহিছে কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ ।

কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনত কৃষিভূমি হ্ৰাস পোৱাটো স্বাভাৱিকতে উদ্বেগৰ কথা । ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত কৃষিখণ্ডৰ অন্যতম বিশেষ ভূমিকা আছে । ৰাজ্যখনৰ প্রায় ৭০ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত । কৃষিভূমিক ঔদ্যোগিক ভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে বহু কৃষকে খেতি কৰিবলৈ এৰি দিয়াৰ ফলস্বৰূপে এই পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে । এই প্ৰতিবেদন বিধানসভাত কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাই দিয়া বিবৃতি আৰু অর্থনীতি আৰু পৰিসংখ্যা বিভাগৰ প্ৰতিবেদনৰ তথ্যৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

কেইবাখনো জিলাত যথেষ্ট পৰিমাণে কৃষিভূমি হ্রাস পাইছে (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যত কিমান বছৰত কিমান কমিল কৃষিভূমি:

ৰাজ্যখনত উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ । এই কথা আমি কোৱা নাই । অসম বিধানসভাত কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাই দিয়া তথ্যই এই কথা কৈছে । আনহাতে অর্থনীতি আৰু পৰিসংখ্যা বিভাগৰ প্ৰতিবেদনতো এই তথ্য উন্মোচিত হৈছে । ৰাজ্যখনত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অৰ্থাৎ বিগত ৯ বছৰত প্ৰায় ৪৫ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি হ্রাস পাইছে । ২০১৫-১৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্যখনত মুঠ কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ আছিল ২৮০১৪৭২ হেক্টৰ । কিন্তু ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত এই ভূমিৰ পৰিমাণ ২৭৫৬৪৯২ হেক্টৰলৈ হ্রাস পায় ।

ৰাজ্যত কিমান বছৰত কিমান কমিল কৃষিভূমি (ETV Bharat Assam)

এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত যথেষ্ট পৰিমাণে কৃষিভূমি হ্রাস পাইছে । এই সময়ছোৱাত ধুবুৰীত ৮৪৯৪৫ হেক্টৰৰ পৰা ৭৮৩৪১ হেক্টৰলৈ, চিৰাঙত ৭৭৩৩২ হেক্টৰৰ পৰা ৬০২৭৭ হেক্টৰলৈ, গোৱালপাৰাত ৮০৫৬৫ হেক্টৰৰ পৰা ৭২৩৭৭ হেক্টৰলৈ, কামৰূপ গ্রাম্য জিলাত ১০৭৫০২ হেক্টৰৰ পৰা ১০৫৮০০ হেক্টৰলৈ, কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ৩১০৯৬ হেক্টৰৰ পৰা ২২৫৬০ হেক্টৰলৈ হ্ৰাস পাইছে ।

২০১৫-১৬ ৰ পৰা ২০২৩-২৪ লৈ ক'ত কিমান কমিল কৃষিভূমি (ETV Bharat Assam)

একেদৰে নলবাৰী জিলাত ৬৯৩৫৯ হেক্টৰৰ পৰা ৬৭৮৬১ হেক্টৰলৈ, বৰপেটা জিলাত ১৩৭৪৫৫ হেক্টৰৰ পৰা ১৩৫৬৯৮ হেক্টৰলৈ, নগাঁও জিলাত ২১৮৪৩৯ হেক্টৰৰ পৰা ১৬১১৯১ হেক্টৰলৈ, মৰিগাঁও জিলাত ২৭৩৫৫৪ হেক্টৰৰ পৰা ৭১৪৮৬ হেক্টৰলৈ, লখিমপুৰ জিলাত ১১২৬৪৩ হেক্টৰৰ পৰা ৯৬২০৮ হেক্টৰলৈ, কাছাৰ জিলাত ১৪০৩০৩ হেক্টৰৰ পৰা ১২৫১১৬ হেক্টৰলৈ, হাইলাকান্দি জিলাত ৫০৯৬৮ হেক্টৰৰ পৰা ৪৬১৫৫ হেক্টৰলৈ, কৰিমগঞ্জ জিলাত ৭৪৬২৮ হেক্টৰৰ পৰা ৭২৭১৪ হেক্টৰলৈ, কাৰ্বি আংলং জিলাত ১২৭৪৬ হেক্টৰৰ পৰা ৮৯২৩৪ হেক্টৰলৈ কৃষিভূমি হ্রাস পাইছে ।

উত্তৰ-পূবৰ আন ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কৃষিভূমি:

অসমত কৃষিভূমি হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কৃষিভূমি । ২০২৪ চনৰ উত্তৰ-পূব পৰিষদৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত ঈশান কোণৰ আঠ ৰাজ্যৰ পাঁচটা বৰ্ষৰ তথ্যৰে খাদ্য শস্য ৰোপণ কৰা মুঠ মাটিৰ এক তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰা হৈছিল । সেই অনুসৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত ২০১৬-১৭ বৰ্ষত খাদ্য শস্য ৰোপণ কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ আছিল ২.৩২ লাখ হেক্টৰ আৰু ২০২০-২১ বৰ্ষত হয়গৈ ২.৪২ লাখ হেক্টৰ । তেনেদৰে মণিপুৰত ২০১৯-২০ বৰ্ষতকৈ ২০২০-২১ বৰ্ষত কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ ৩.৩১ লাখ হেক্টৰৰ পৰা ৪.১০ লাখ হেক্টৰলৈ বৃদ্ধি পায় । মেঘালয়ত ২০১৬-১৭ বৰ্ষত ২.৫২ লাখ হেক্টৰ ভূমিত খেতি কৰা হৈছিল যদিও ২০২০-২১ বৰ্ষত খেতি কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ ২.৫৩ লাখ হেক্টৰ হয়গৈ ।

মিজোৰামত কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ একেই আছে । মিজোৰামত খাদ্য শস্য ৰোপণ কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে ১.৪৫ লাখ হেক্টৰ । নাগালেণ্ডত কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ পাঁচ বছৰত ৩.৮০ লাখ হেক্টৰৰ পৰা ৩.৮৬ লাখ হেক্টৰলৈ বৃদ্ধি পায় । আনহাতে ছিকিমতো খেতি মাটিৰ পৰিমাণ একেই আছে । ৰাজ্যখনত খেতি কৰা মুঠ মাটিৰ পৰিমাণ হৈছে ৭৭ হাজাৰ হেক্টৰ । সেইদৰে ত্ৰিপুৰাত পূৰ্বৰ ২.৫৩ লাখ হেক্টৰৰ তুলনাত পাঁচ বছৰত প্ৰায় ২ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি বৃদ্ধি পাইছে ।

কৃষিভূমি হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত চৰকাৰী ভাষ্য:

কৃষিভূমি হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰণ কি ? (ETV Bharat Assam)

অসমত কৃষিভূমি হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত বিধানসভাত কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাই কেতবোৰ বিষয় দাঙি ধৰিছিল । সেই অনুসৰি বিভিন্ন নির্মাণকার্য যেনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উন্নীতকৰণ, উদ্যোগীকৰণ, খহনীয়া, বানপানী আদিৰ বাবেই কৃষি ভূমি হ্ৰাস পাইছে । ৰাজ্যখনত কৃষি ভূমি কমি অহাৰ আঁৰত বহুকেইটা কাৰণ জড়িত হৈ আছে । বিশেষকৈ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বান-খহনীয়া, কৃষিভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন, বতৰৰ পৰিৱৰ্তন, ব্যাপক নগৰীকৰণ, উন্নয়নমূলক কাম, কৃষিকৰ্ম লাভজনক নোহোৱা আদি বিভিন্ন কাৰণত বছৰি ধান খেতি আৰু অন্য খাদ্য শস্যৰ খেতি কৰা মাটিৰ পৰিমাণ কমি আহিবলৈ ধৰিছে ।

কৃষিভূমি হ্ৰাস পোৱা সন্দৰ্ভত কি কয় কৃষি বিজ্ঞানীয়ে :

অসমত কৃষিভূমি হ্রাস পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান কাৰণ হিচাপে দেখা গৈছে যে নগৰীকৰণ আৰু উদ্যোগীকৰণ । তদুপৰি আন বহুকেইটা কাৰণ ইয়াৰ অন্তৰালত আছে । এই সন্দৰ্ভত কৃষি বিজ্ঞানী ড৹ ভৱেশ চন্দ্ৰ ডেকাই কয়, "কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্য অসমত কৃষি ভূমি কমি অহাৰ কোনো এটা বিশেষ কাৰণ নাই । ইয়াৰ বহুকেইটা কাৰক জড়িত হৈ আছে । সামগ্ৰিকভাৱে মূলতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ কমি আহিছে । পৰিয়ালসমূহ ডাঙৰ হোৱাৰ লগতে পৰিয়ালসমূহ ভাগ ভাগ হোৱাৰ ফলত মাটিৰ বিভাজন হৈছে । কৃষি ভূমি কমি আহিছে আৰু ঘৰ-বাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"আনহাতে দ্ৰুত উন্নয়ন হৈছে আন এটা কাৰণ । ৰাস্তা-ঘাট নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । সেইদৰে ৰাস্তাসমূহ ডাঙৰ কৰা হৈছে । উন্নয়নমূলক কাম তথা বিভিন্ন নিৰ্মাণকাৰ্যৰ বাবেও কৃষি ভূমি কমি আহিছে । সেইদৰে ঔদ্যোগীকৰণৰ বাবেও কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ কমি আহিছে । ভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰি ঔদ্যোগীকৰণ কৰা হৈছে ।" ইফালে খহনীয়াৰ কবলত পৰি বহু কৃষিভূমি নোহোৱা হৈ পৰিছে। তদুপৰি ৰাজ্যখনত চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্রত হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ ফলতো বহু লোকেই নিজাকৈ খেতি কৰিবলৈ অনীহা প্রকাশ কৰিবলৈ ধৰিছে। যাৰ ফলত ৰাজ্যৰ কৃষি অর্থনীতি এতিয়া বহিঃৰাজ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে ।

খালী হৈ পৰি থকা চৰকাৰী ভূমি খেতি কৰিবলৈ দিয়াৰ বাবে আঁচনি (ETV Bharat Assam)

খহনীয়াৰ কবলত পৰি হ্ৰাস পাইছে কৃষিভূমি :

প্ৰত্যেক বছৰেই গৰাখহনীয়াই ৰাজ্যখনৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰি আহিছে । গৰাখহনীয়াত ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষি ভূমি জাহ যোৱাৰ লগতে ৰাজহ গাঁও, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ উপৰি হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে মাটি-ভেটি হেৰুৱাই সৰ্বহাৰা হ'ব লগাত পৰিছে । অতি চিন্তনীয় বিষয় যে বিগত পাঁচটা বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত ৩.৬৪ শতাশ কৃষিভূমি হ্রাস পাইছে ।

খালী হৈ পৰি থকা চৰকাৰী ভূমি কৃষিকাৰ্যৰ বাবে দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে লৈছে আঁচনি :

খালী হৈ পৰি থকা চৰকাৰী ভূমিত যাতে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ বসতি নহয় তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এক বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ উদ্যোগ লৈছে । ইয়াৰ বাবে গাঁৱে গাঁৱে গঠন হ'ব সমবায় সমিতি আৰু এই সমিতিসমূহে কৃষিকাৰ্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী খ‍ালী মাটি । অলপতে এখন সংবাদমেলত এই কথা সদৰী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এইবাৰ পঞ্চায়তসমূহৰ লগতে প্ৰত্যেকখন গাঁৱত সমবায় সমিতি কৰা হ'ব ।

এই সমবায় সমিতিসমূহৰ দায়িত্ব হ'ব গাওঁসমূহত খালী হৈ পৰি থকা মাটি কৃষি কামত ব্যৱহাৰ কৰা নাইবা দুগ্ধ ফাৰ্ম কৰা । পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে চৰকাৰী খালী মাটি যাতে বেদখল নহয় তাৰ বাবে এই আঁচনি লোৱা হৈছে । সেইবাবে এইবাৰ গাঁও পঞ্চায়তসমূহৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰত্যেক গাঁৱত যুৱকসকলক লৈ সমবায় সমিতি গঠন কৰা হ'ব ।

খালী মাটিসমূহ সমিতিসমূহে চৰকাৰৰ পৰা এটকা বা দুটকাত ভাৰাত লৈ খেতি আদি কৰিব পাৰিব । উল্লেখ্য যে অহা ২৯ আগষ্টত অসমলৈ আহিব সমবায় বিভাগৰো দায়িত্বত থকা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ । অমিত শ্বাহে গুৱাহাটীত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত অভিৱৰ্তনত অংশ গ্ৰহণ কৰিব । সেই অধিৱেশনতে অমিত শ্বাহে এই আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি সকলৰ লগত আলাপ-আলোচনা কৰিব ।

