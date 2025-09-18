ETV Bharat / state

দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে নিযুক্তি পোৱা কোন এই অসমীয়া ?

ভাৰতৰ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে নিযুক্তি লাভ বৰপেটাৰ এগৰাকী সু-সন্তানৰ । উৎফুল্লিত বৰপেটাবাসী ।

Gouranglal Das from Barpeta has been appointed as the ambassador of South Korea
দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা গৌৰাংগলাল দাস (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2025 at 6:51 PM IST

বৰপেটা: দক্ষিণ কোৰিয়াত এক বিশেষ পদবীত উজলিছে এগৰাকী অসম সন্তান । ভাৰতৰ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে অসম সন্তান গৌৰাংগলাল দাসে ।‌ বৰপেটা চহৰৰ মেটুৱাকুছিৰ বাসিন্দা প্ৰয়াত ডাঃ মতিলাল দাস আৰু মাখনবালা দাসৰ সন্তান গৌৰাংগলাল দাসৰ এনে উত্তৰণত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বৰপেটাবাসী ৰাইজ ।

ভাৰতীয় বৈদেশিক সেৱাৰ বিষয়া দাসে বৰপেটা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৯১ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান দখল কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছিল । তাৰ পাছত তেতিয়াৰ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰ পাছত দিল্লীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা দাসে যোৱা সময়ছোৱাত বৈদেশিক সেৱাত দক্ষতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।

বিশেষকৈ চীনৰ লগত ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ বিশেষ দক্ষতাৰ কথা চৰ্চিত হৈ আহিছে । বিদেশ সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে আমেৰিকাকে ধৰি কেবাখনো দেশত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে দাসে । দাসৰ এই সাফল্যত এতিয়া আনন্দিত হৈ পৰিছে তেঁওৰ আত্মীয়-স্বজনো ।

গৌৰাংগলাল দাসৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ বৰদেউতাকৰ ল'ৰা তথা জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতৃ বৰপেটাৰ বাসিন্দা ডাঃ ৰণদেব দাসে কয়, "মেধা আৰু দক্ষতাৰ বাবে সফলতাৰ বাটত গৌৰাংগলাল দাসে এনেদৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে । সৰুৰে পৰা অতি মেধাৱী ছাত্ৰ থকা গৌৰাংগলাল দাসে বৰপেটাৰ পাছত গুৱাহাটী আৰু তাৰ পাছত দিল্লীত অধ্যয়ন কৰি ইউ পি এছ চিৰ জৰিয়তে বৈদেশিক সেৱালৈ নিৰ্বাচিত হয় । দেশে-বিদেশে নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰে সুনাম অৰ্জন কৰি ঘুৰি ফুৰিলেও বৰপেটাত থকা পৰিয়ালৰ সকলোৰে লগত দাসে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলি আহিছে ।''

