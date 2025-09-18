দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে নিযুক্তি পোৱা কোন এই অসমীয়া ?

দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে নিযুক্তি পোৱা কোন এই অসমীয়া ?
ভাৰতৰ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে নিযুক্তি লাভ বৰপেটাৰ এগৰাকী সু-সন্তানৰ । উৎফুল্লিত বৰপেটাবাসী ।
Published : September 18, 2025 at 6:51 PM IST
বৰপেটা: দক্ষিণ কোৰিয়াত এক বিশেষ পদবীত উজলিছে এগৰাকী অসম সন্তান । ভাৰতৰ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে অসম সন্তান গৌৰাংগলাল দাসে । বৰপেটা চহৰৰ মেটুৱাকুছিৰ বাসিন্দা প্ৰয়াত ডাঃ মতিলাল দাস আৰু মাখনবালা দাসৰ সন্তান গৌৰাংগলাল দাসৰ এনে উত্তৰণত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বৰপেটাবাসী ৰাইজ ।
ভাৰতীয় বৈদেশিক সেৱাৰ বিষয়া দাসে বৰপেটা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৯১ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান দখল কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছিল । তাৰ পাছত তেতিয়াৰ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰ পাছত দিল্লীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা দাসে যোৱা সময়ছোৱাত বৈদেশিক সেৱাত দক্ষতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।
বিশেষকৈ চীনৰ লগত ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ বিশেষ দক্ষতাৰ কথা চৰ্চিত হৈ আহিছে । বিদেশ সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে আমেৰিকাকে ধৰি কেবাখনো দেশত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে দাসে । দাসৰ এই সাফল্যত এতিয়া আনন্দিত হৈ পৰিছে তেঁওৰ আত্মীয়-স্বজনো ।
গৌৰাংগলাল দাসৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ বৰদেউতাকৰ ল'ৰা তথা জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতৃ বৰপেটাৰ বাসিন্দা ডাঃ ৰণদেব দাসে কয়, "মেধা আৰু দক্ষতাৰ বাবে সফলতাৰ বাটত গৌৰাংগলাল দাসে এনেদৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে । সৰুৰে পৰা অতি মেধাৱী ছাত্ৰ থকা গৌৰাংগলাল দাসে বৰপেটাৰ পাছত গুৱাহাটী আৰু তাৰ পাছত দিল্লীত অধ্যয়ন কৰি ইউ পি এছ চিৰ জৰিয়তে বৈদেশিক সেৱালৈ নিৰ্বাচিত হয় । দেশে-বিদেশে নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰে সুনাম অৰ্জন কৰি ঘুৰি ফুৰিলেও বৰপেটাত থকা পৰিয়ালৰ সকলোৰে লগত দাসে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলি আহিছে ।''