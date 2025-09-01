মঙলদৈ: অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুধৰ্ষ চোৰ । প্ৰায় এক কোটি টকা মূল্য়ৰ সোণ-ৰূপৰ গহনা চুৰি কৰা তিনিটা চোৰক আৰক্ষীয়ে যোৱানিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে লগতে উদ্ধাৰ কৰিলে চুৰি হোৱা অলংকাৰ ।
কোটি টকাৰ সোণৰ গহনা চুৰি সন্দৰ্ভত যোৱা ১৭ আগষ্টত ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ পম খেদি ৩১ আগষ্টৰ নিশা বান্দিয়া গাঁৱৰ আব্দুৰ গণি ওৰফে গেদা নামেৰে পৰিচিত এটা দুধৰ্ষ চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে ধৃত চোৰটোৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰু দুটা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে । আন দুটা ধৃত চোৰ হৈছে ধূলা হীৰাপাৰাৰ নাছিৰ আলী আৰু লটাখাটৰ হাফিজুৰ ৰহমান ।
উল্লেখ্য় যে মঙলদৈৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা তামুলীপাৰা নিবাসী দিব্যজ্যোতি চহৰীয়াৰ ঘৰত যোৱা ১৭ আগষ্টৰ দিনা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ প্ৰায় এক কোটি টকা মূল্যৰ সোণৰ আ-অলংকাৰ চুৰি কৰিছিল এই দলটোৱে ।
এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে ৩১ আগষ্টৰ নিশা উক্ত চুৰিকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আব্দুল গনি ওৰফে গেদাক বান্দিয়াৰ নিজা ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । চোৰকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ১০০ গ্ৰাম সোণ, বহু পৰিমাণৰ ৰূপৰ অলংকাৰ, এটা সোণ জোখা মেচিন, তিনিটা মূল্যবান ঘড়ী,ম'বাইল ফোন, বেংকৰ নথিসহ এখন বাইক আৰু বহু আপত্তিজনক নথি-পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে ।
ধৃত চোৰ তিনিটাক মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে আজি আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত । দুধৰ্ষ চোৰ আব্দুল গণিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু চুৰিকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছিল । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
এই সন্দৰ্ভত মঙলদৈ সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া চন্দন জ্যোতি বৰাই কয়, "যোৱা ১৭ আগষ্টত তামুলীপাৰাত এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা চোৰে ভালেখিনি আ-অলংকাৰ চুৰি কৰে । কালি আব্দুল গণি ওৰফে গেদাক বান্দিয়াৰ নিজ গৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিচত হীৰাপাৰাৰ নাছিৰ আলী আৰু লটাখাটৰ হাফিজুৰ ৰহমানকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।"