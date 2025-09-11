উত্তপ্ত গোলকগঞ্জ, আৰক্ষীৰ লাঠীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত প্ৰতিবাদকাৰী
প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ ৷ তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে ৷ পঢ়ক বিতং খবৰ…
Published : September 11, 2025 at 1:38 PM IST
ধুবুৰী: প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠীচালনা । যাক কেন্দ্ৰ কৰি জ্বলিব ধৰিছে নামনি অসমৰ অন্যতম প্ৰসিদ্ধ চহৰ ধুবুৰী ৷ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটা ধুবুৰীত তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া ৷
সমগ্ৰ ঘটনাটো এনেধৰণৰ- বুধবাৰে নিশা সদৌ কোচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু ধুবুৰী পশ্চিম জিলা কোচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত উলিওৱা হৈছিল বিশাল প্ৰতিবাদী জোৰ সমদল । কোচ-ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আৰু পৃথক কমতাপুৰৰ দাবীৰে গোলকগঞ্জত এই বিশাল প্ৰতিবাদী জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ৷
আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে লাঠীচালনাৰ অভিযোগ
চিলাৰায় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গোলকগঞ্জ টাউন অভিমুখে উলিওৱা এই জোৰ সমদলত আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । বিশেষকৈ জিলা আৰক্ষীয়ে জোৰ সমদল বিফল কৰিবলৈ আৰক্ষী, চি আৰ পি এফ বাহিনী আৰু কমাণ্ডোসকলক নিয়োগ কৰিছিল বুলি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক কেবল বাধা প্ৰদান কৰাই নহয়, বৰং লাঠীৰে কোবোৱাত অৰ্ধশতাধিক আক্ৰাছু নেতা-কৰ্মী, পুৰুষ-মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আহতসকলক সংকটজনক অৱস্থাত গোলকগঞ্জ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কেইবাজনকো ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি ৷
পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাত মাজনিশা গোলকগঞ্জত উপস্থিত হয় ধুবুৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে । জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ বাহনখন ৰখাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আক্ৰাছুৱে । সংগঠনটোৰ নেতা-কৰ্মীসকলে ‘‘লীনা দলে হায় হায়, লীনা দলে মুৰ্দাবাদ, লীনা দলে গ’ বেক’’ আদি ধ্বনিৰে আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে ।
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
এই খবৰ লাভ কৰা মাত্ৰকে জিলাখনত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ৷ মন্ত্ৰী বৰুৱাই ঘটনাৰ বুজ লৈ লাঠীচালনাৰ নিৰ্দেশ দিয়া গোলকগঞ্জ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দেৱজিৎ কলিতাক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ দেৱজিৎ কলিতাৰ লগতে গৌৰীপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চিৰঞ্জীৱ লাহনকো ৰিজাৰ্ভ ক্ল’জৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
জানিব পৰা মতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰিয়েই মাজনিশা ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাজনিশা আহত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ পিছত ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সভাকক্ষত সদৌ কোচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।
