ETV Bharat / state

উত্তপ্ত গোলকগঞ্জ, আৰক্ষীৰ লাঠীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত প্ৰতিবাদকাৰী

প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ ৷ তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে ৷ পঢ়ক বিতং খবৰ…

AKRSU PROTEST IN DHUBRI
গোলকগঞ্জ জ্বলিছে... (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠীচালনা । যাক কেন্দ্ৰ কৰি জ্বলিব ধৰিছে নামনি অসমৰ অন্যতম প্ৰসিদ্ধ চহৰ ধুবুৰী ৷ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটা ধুবুৰীত তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া ৷

সমগ্ৰ ঘটনাটো এনেধৰণৰ- বুধবাৰে নিশা সদৌ কোচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু ধুবুৰী পশ্চিম জিলা কোচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত উলিওৱা হৈছিল বিশাল প্ৰতিবাদী জোৰ সমদল । কোচ-ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আৰু পৃথক কমতাপুৰৰ দাবীৰে গোলকগঞ্জত এই বিশাল প্ৰতিবাদী জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ৷

ধুবুৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে লাঠীচালনাৰ অভিযোগ

চিলাৰায় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গোলকগঞ্জ টাউন অভিমুখে উলিওৱা এই জোৰ সমদলত আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । বিশেষকৈ জিলা আৰক্ষীয়ে জোৰ সমদল বিফল কৰিবলৈ আৰক্ষী, চি আৰ পি এফ বাহিনী আৰু কমাণ্ডোসকলক নিয়োগ কৰিছিল বুলি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷

আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক কেবল বাধা প্ৰদান কৰাই নহয়, বৰং লাঠীৰে কোবোৱাত অৰ্ধশতাধিক আক্ৰাছু নেতা-কৰ্মী, পুৰুষ-মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আহতসকলক সংকটজনক অৱস্থাত গোলকগঞ্জ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কেইবাজনকো ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি ৷

পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাত মাজনিশা গোলকগঞ্জত উপস্থিত হয় ধুবুৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে । জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ বাহনখন ৰখাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আক্ৰাছুৱে । সংগঠনটোৰ নেতা-কৰ্মীসকলে ‘‘লীনা দলে হায় হায়, লীনা দলে মুৰ্দাবাদ, লীনা দলে গ’ বেক’’ আদি ধ্বনিৰে আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে ।

ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

এই খবৰ লাভ কৰা মাত্ৰকে জিলাখনত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ৷ মন্ত্ৰী বৰুৱাই ঘটনাৰ বুজ লৈ লাঠীচালনাৰ নিৰ্দেশ দিয়া গোলকগঞ্জ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দেৱজিৎ কলিতাক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ দেৱজিৎ কলিতাৰ লগতে গৌৰীপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চিৰঞ্জীৱ লাহনকো ৰিজাৰ্ভ ক্ল’জৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

জানিব পৰা মতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰিয়েই মাজনিশা ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাজনিশা আহত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ পিছত ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সভাকক্ষত সদৌ কোচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে; জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে ৰাজপথত ২০ সহস্রাধিক ভূমিপুত্ৰৰ গোজৰণি

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমKOCH RAJBONGSHI PROTESTDHUBRI POLICEPOLICE LATHI CHARGEAKRSU PROTEST IN DHUBRI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ভাৰতৰ এনে এটা ৰে'ল ষ্টেচন, য'ত বছৰৰ মাত্ৰ ১৫ দিনহে ৰয় ৰে'ল

ডিমাছা সাহিত্যলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা স্বত্ত্বেও আজিও এক অপৰিচিত নাম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.