অচিৰেই নাইকীয়া হ’ব গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়; তাৰ স্থান ল‘ব এই ভৱনে... - MOTHER AND CHILD CARE HOSPITAL

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল ( @himantabiswa X )

By ETV Bharat Assamese Team Published : April 17, 2025 at 7:39 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 9:13 AM IST 3 Min Read

গুৱাহাটী : বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ নিৰ্মিয়মান প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল চৌহদৰ মাতৃ আৰু শিশু চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । লগতে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ শৰ্মাই দুয়োখন হাস্পতালৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় ৷ নিৰ্মিয়মান দুয়োটা চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ বুজ লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "মাতৃ আৰু শিশু চিকিৎসালয়খন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ নতুন সংযোজন । এই চিকিৎসালয়খনত প্ৰসূতি, মাতৃ আৰু শিশুৰ বাবে ৮০০খন বিছনা থাকিব । লগতে জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয় এই চিকিৎসালয়খনলৈ স্থানান্তৰ হ'ব ।’’ GMC ত নৱতম সংযোজন হ’ব মাতৃ আৰু শিশু চিকিৎসালয়খন (ETV Bharat Assam) মুখ্যমন্ত্রী ড৹ শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘আমি জি এম চি এইচক ৰাস্তাৰ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ লৈ আহিছো । যাতে বাওঁফালৰ পুৰণা বিল্ডিঙটো ভাঙি আমি তাত নতুন তিনি হাজাৰ বিচনাযুক্ত এখন হাস্পতাল বনাব পাৰো । জি এম চি এইচক নৱৰূপ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে নক্সা প্ৰস্তুত হৈছে । এই বিল্ডিঙটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ছুপাৰস্পেচিয়েলিটি সম্পূৰ্ণৰূপে মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী হাস্পতাললৈ গুচি যাব ।’’

