গুৱাহাটী : গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল(জি এম চি এইচ)ত সংঘটিত নৱজাতকৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গঠন কৰি দিয়া তিনিজনীয়া তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতে দোষী চিকিৎসক-নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকর্মীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে । ইতিমধ্যে সদ্যোজাত কেঁচুৱাৰ বিশেষ যতন কক্ষত সংঘটিত দুৰ্ভাগ্য়জনক ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া কৰি ২ গৰাকী চিকিৎসকক নিলম্বন কৰা হৈছে ।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ছুইটি ছাংচন, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক আৰু এইমছৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰে এই তদন্ত সমিতিখন গঠন কৰা হয় ৷ এই সমিতিখনে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দোষী চিকিৎসক-নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকর্মীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ।
তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত ৬ মাহৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল ডাঃ হৃষিকেষ ঠাকুৰীয়া আৰু ডাঃ পূজাক । ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰত নাম আছিল দুয়োগৰাকীৰে । এই তদন্তৰ প্রতিবেদনৰ ভিত্তিতেই জি এম চি এইচৰ শিশু ৰোগ চিকিৎসা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাঃ অনুপমা ডেকা, একেটা বিভাগৰে সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ দীপাংকৰ হাজৰিকাকো নিলম্বন কৰা হৈছে । নিলম্বনৰ সময়ছোৱাত এই দুয়োগৰাকী চিকিৎসকে প্রাইভেট প্রেক্টিচ কৰিব নোৱাৰিব বুলিও নির্দেশনাটোত স্পষ্ট কৰা হৈছে ।
নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ এই ঘটনা সন্দর্ভত নাৰ্ছ ইনচার্জ গোমতি দেৱী, ষ্টাফ নাৰ্ছ চন্দনা নাথ আৰু আই চি ইউ টেকনিচিয়ান ঈশানজ্যোতি তালুকদাৰকো চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে । নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিপূর্বে ভঙাগড় থানাৰ আৰক্ষীয়ে এন আই চি ইউৰ দায়িত্বত থকা নাৰ্ছ ভানুপ্রিয়া মিছঙক গ্রেপ্তাৰ কৰিছে ।
উল্লেখ্য় যে, অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ছুইটি ছাংচন, চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালক ডাঃ অনুপ বর্মন আৰু এইমছৰ শিশু ৰোগ বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এগৰাকীয়ে জি এম চি এইচৰ নৱজাতক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি চৰকাৰৰ ওচৰত প্রতিবেদন দাখিল কৰিছিল ।