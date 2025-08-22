গুৱাহাটী: গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালত দেৱশিশুৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ পাছতে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল-সংগঠন । গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালত সংঘটিত এই ঘটনাৰ তদন্তৰ লগতে দোষীক শাস্তি বিহাৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে । চিকিৎসালয় পৰিচালনাত চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে অসম জাতীয় পৰিষদ ।
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰ সন্মুখত 'বেপাৰীৰ পৰা চিকিৎসালয় ৰক্ষা কৰক','অচ্যুত বৈশ্যক নিলম্বন কৰক', 'চিকিৎসা খণ্ডত চৰকাৰৰ গাফিলতি লজ্জাজনক' আদি শ্লোগান দি হাতে হাতে প্লে-কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কামৰূপ মহানগৰ সমিতিয়ে । এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অজাপ নেতা ৰাজু ফুকনে কয়, "অশোক সিংহলৰ দৰে বেপাৰী এজনক স্বাস্থ্য় বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব কিয় দিলে ? শিশুৰ মৃত্যুক লৈ টুলুঙা মন্তব্য কৰা জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ অচ্যুত বৈশ্যক অনতি পলমে নিলম্বন কৰিব লাগে । "
আনহাতে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অজাপৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কয়, "জি এম চি এইচৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোতে বিসংগতি আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জি এম চি এইচৰ ঘটনাৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি দোষ স্বীকাৰ কৰিছে । বিগত ২৫ বছৰ ধৰি স্বাস্থ্য় বিভাগৰ দায়িত্বত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আছিল । অৰাজকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্বত বহি আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে । সমগ্ৰ ঘটনাটোত এগৰাকী নাৰ্ছক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে; কিন্তু অধ্যক্ষ অচ্যুত বৈশ্যক নিলম্বন কৰিব কেতিয়া ? স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰক ।" গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰে যদি এই অৱস্থা ৰাজ্যৰ আন চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয়ৰ কি অৱস্থা হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে।
আনহাতে, দেৱশিশুটিৰ মৃত্যৰ সময়ত NICUৰ দায়িত্বত থকা জি এম চি এইচৰ দুই চিকিৎসক অসুস্থ হৈ পৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে নিশা জি এম চি এইচত ভর্তি কৰোৱা চিকিৎসকদ্বয় হৈছে ডাঃ ঋষিকেশ ঠাকুৰীয়া আৰু ডাঃ পূজা শইকীয়া । চিকিৎসক ঋষিকেশ ঠাকুৰীয়া আৰু পূজা শইকীয়াকৰ বিৰুদ্ধে শিশুটিৰ পিতৃয়ে কৰ্তব্য গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ তুলি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । ইপিনে, দুই চিকিৎসকক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ দাবী উত্থাপন হৈছে ।