সংগীতাক চাবলৈ অহাৰ কথা আছি দৰা, কিন্তু সংগীতা ওলাল অন্তিম যাত্ৰাত... - GIRL DEAD IN ELEPHANT ATTACK

শুনিলে চকুপানী ৰখাব নোৱাৰিব আপুনিও । দৰাই চাবলৈ অহাৰ দিনটোতে হাতীৰ গচকত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী যুৱতীয়ে । অন্তিম যাত্ৰাত উপস্থিত হ'ল জিলা আয়ুক্ত ।

Girl dead in elephant attack, protest by tea workers seeking compensation in Kaliabar
হাতীৰ গচকত যুৱতীৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 10:11 PM IST

কলিয়াবৰ: বিয়াৰ যা-যোগাৰ চলি থকা ঘৰখনত হঠাতে নামিল অমানিশা । দৰাঘীয়া অহাৰ কথা আছিল ঘৰখনলৈ । কিন্তু দৰাঘৰীয়া আহি নাপালেহিয়েই, চোতালত নিথৰ হৈ পৰি ৰ'ল কইনা । নিশাই যেন ধুমুহাই তচনচ কৰি পেলালে ঘৰখনৰ সপোন । এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই জোকাৰি গৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা । হাতীৰ গচকত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী যুৱতীয়ে ।

সোমবাৰে নিশাৰ কথা, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ বৰ লাইনত চলিল দুটাকৈ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ । নিশা দুটাকৈ বনৰীয়া হাতীয়ে বৰলাইনত ঘৰ ভঙাৰ উমান পাই প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল সংগীতা সেৰ' নামৰ দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকী । যাৰ ফলত বনৰীয়া হাতীৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাত হাতীটোৱে প্ৰাণ কাঢ়ি লয় যুৱতীগৰাকীৰ ।

হাতীৰ গচকত যুৱতীৰ মৃত্যু, ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰলোক উপস্থিত হৈ যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে । আইতাকে চকুপানী টুকি ক'লে, "আজি দৰা ঘৰৰ মানুহে চাবলৈ অহাৰ কথা আছিল । এই আঘোণত বিয়া ঠিক হৈছিল তাইৰ । বিয়াৰ বাবে সকলো যোগাৰ কৰিছিল । কিন্তু হাতীৰ গচকত প্ৰাণ গ’ল । বুঢ়া মানুহ হ'লেও বেলেগ কথা, তাই উঠি অহা শিক্ষিত ছোৱালী আছিল ।"

আনহাতে, এই মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি বাগিচাৰ কাম বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদত নামিল চাহ শ্ৰমিক । বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত শিক্ষিত যুৱতী নিহত হোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ । শিলঘাট খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকে । প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আহিল কলিয়াবৰ সমজিলা আয়ুক্ত, জিলা বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী, বনাঞ্চলিক বিষয়া, শ্ৰম বিষয়া ।

তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ অন্তত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি যোৱা দীঘলীয়া সময়ত বন্যপ্ৰাণীৰ উপদ্ৰৱ আৰু আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তা দাবী কৰে । চাহ মজদুৰ সঙ্ঘৰ নেতা হিন্দু গঞ্জুৰ লগতে আট্‌ছা নেতা উপস্থিত হৈ বাঘ, হাতী, গঁড়ৰ আক্ৰমণত নিহত বা আহতসকলৰ ক্ষতিপূৰণ অনতি পলমে মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাই । লগতে বন্যপ্ৰাণীৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিৰাপত্তা দিবলৈ বন মন্ত্ৰীৰে হোৱা আলোচনা ফুটোকাৰ ফেন হ'ল বুলি কটাক্ষ কৰে বন বিভাগক ।

চাহ শ্ৰমিক নেতা হিন্দু গঞ্জুয়ে কয়, "অহা সাত দিনৰ ভিতৰত শ্ৰমিকসকলৰ দাবী পূৰণ নহ'লে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ নগাঁও জিলাৰ পঞ্চলিশখন চাহ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকে নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ধৰ্ণা দিম ।"

ইফালে, সংগীতাৰ অন্তিম যাত্ৰাত উপস্থিত হৈ বিদেহ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰি নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "আমি প্ৰকৃততে মৰ্মাহত । আমাৰ সংগীতাক অকালতে হেৰুৱালো । হাতীৰ আক্ৰমণত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল, অত্যন্ত দুখৰ কথা । আমাক অৱগত কৰা হৈছে যে, এই অঞ্চলত আজি এবছৰৰ আগতে বাঘৰ আক্ৰমণতো মৃত্যু হৈছিলে । এমাহমানৰ আগতে গঁড়েও আক্ৰমণ কৰিছিল । তাৰ বাবে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু প্ৰশাসনৰ পৰা কৰিবলগীয়াখিনি কৰিব লাগিব । শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।"

শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে বনকৰ্মীৰ নিয়োগৰ বিষয়ে আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "বনকৰ্মীৰ নাটনিৰ কথাটো যিয়েই নহওক, চাহ শ্ৰমিকসকলক সুৰক্ষা দিবা লাগিব । যি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ জনোৱা হ'ব । মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইয়াৰ বাবে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লোৱা হ'ব । পাৱাৰ ফেন্সিঙৰ যি আসোঁৱাহ আছে অনাগত দিনত তাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ।"

