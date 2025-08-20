ETV Bharat / state

দেশৰ দুই বিশিষ্ট সাংবাদিকলৈ অসম আৰক্ষীৰ চমন ! বাক স্বাধীনতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ আখ্যা গৌৰৱ গগৈৰ - ASSAM POLICE SUMMONS JOURNALISTS

সাংবাদিক দুজনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছে যদিও অভিযোগৰ বিৱৰণ আৰু এফ আই আৰত স্পষ্টতা নাই বুলি অভিযোগ তুলিছে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

Gaurav Gogoi
সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)
গুৱাহাটী: অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই দেশৰ দুজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ক্ৰমে কৰণ থাপৰ আৰু সিদ্ধাৰ্থ বৰদৰাজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ বিষয়টো বাক স্বাধীনতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি মন্তব্য কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰছেৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে বুধবাৰে কয় যে 'দ্য হিন্দু’ আৰু 'দ্য ৱায়াৰ’ ত সাংবাদিকতা কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গুৰুত্ব লাভ কৰা এই দুয়োজন সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে যদিও অভিযোগৰ বিৱৰণ আৰু এফ আই আৰত স্পষ্টতা নাই ।

সামাজিক মাধ্যমত গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য, “গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে The Wire ৰ সম্পাদক সিদ্ধাৰ্থ বৰদৰাজন আৰু কৰণ থাপৰক BNSS ৰ অধীনত চমন জাৰি কৰিছে — য’ত তাৰিখসহ FIR, অভিযোগৰ বিৱৰণ বা FIR ৰ কোনো প্ৰমাণ নাই ।”

উল্লেখ্য যে, নিৰপেক্ষ সাংবাদিকতাৰ উত্তম সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে এই দুয়োজন সাংবাদিকে ৰামনাথ গোয়েংকা সন্মান লাভ কৰিছে । অসম আৰক্ষীৰ এই চমনৰ পিছতে দেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতে 'দ্য ৱায়াৰ’ ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদকজনক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি অগ্ৰিম জামিন যোৱা ১২ আগষ্টত প্ৰদান কৰিছিল । দেশৰ সংকটৰ সময়ত হ’ব পৰা সমস্যাৰ কথা ৰাইজক জনোৱাতো সাংবাদিকতাৰ ধৰ্ম বুলি আদালতে উল্লেখ কৰিছিল ।

তাৰপিছতো অসম আৰক্ষীৰ চমনক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে আশ্বৰ্য প্ৰকাশ কৰি উল্লেখ কৰে এইদৰে, “আচৰিত কথাটো হ’ল যে - এই চমন উচ্চ ন্যায়ালয়ে The Wire ৰ সাংবাদিকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি দিয়া ৰায়ৰ ঘোষণাৰ পাছত গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে নতুনকৈ এই তাৰিখবিহীন চমন জাৰি কৰে । এয়া আইনী ব্যৱস্থাৰ অসৎ প্ৰয়োগ আৰু ই সম্পূৰ্ণভাবে অবৈধ ।”

লোকসভাৰ বিৰোধীৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈৰ মতে এয়া হ’ল ইচ্ছাকৃতভাবে কৰা আইনৰ অপপ্ৰয়োগ । যি সময়ত অসমত অপৰাধীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে, তেনে অপৰাধীক সময়মতে কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰা অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়া কাৰ নিৰ্দেশত বাতৰি প্ৰকাশৰ বাবে এনেদৰে আইনৰ অপপ্ৰয়োগ কৰিছে বুলিও গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

অন্যহাতে সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত বিশিষ্ট নাগৰিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত গোচৰত এফ আই আৰৰ প্ৰতিলিপি সোধা-পোছাৰ পূৰ্বে যোগান ধৰাতো বাঞ্চনীয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছিল । দেশৰ দুয়োজন সাংবাদিকক নিজৰ মত প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে বাধা দিবলৈ কৰা প্ৰক্ৰিয়া আইনী ব্যৱস্থাৰ অপপ্ৰয়োগ আৰু অবৈধ বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে উল্লেখ কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ অসম আৰক্ষীক এক বাৰ্তাৰ দ্বাৰা আহ্বান জনায় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

