'গুৱাহাটীৰ হাওঁফাওঁ’ গড়ভঙা অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি বাতিল; ন্যায়ালয়ৰ শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰক

'গুৱাহাটীৰ হাওঁফাওঁ’ গড়ভঙা অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি বাতিল; ন্যায়ালয়ৰ শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰক

By ETV Bharat Assamese Team

গুৱাহাটী মহানগৰীৰৰ হাওঁফাওঁৰ দুটা অংশ হ’ল মহানগৰৰ দুফালে থকা আমচাং অভয়াৰণ্য আৰু গড়ভঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল । গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী গড়ভঙা এক বিশাল অৰণ্যাঞ্চল যদিও ২০২২ চনত তাৰে ১১৭ বৰ্গ কিলোমিটাৰক দিয়া হৈছিল অভয়াৰণ্যৰ প্ৰাৰম্ভিক স্বীকৃতি । 1862 চনতেই অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী সচিব জি টি ডি লয়ডে গড়ভঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰূপে ঘোষণা কৰিছিল ।

বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ, গৱেষক তথা গড়ভঙাৰ বিষয়ে গৱেষণাত জড়িত ডঃ নিলোৎপল মহন্তই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা তথ্য আৰু 'জাৰ্ণেল অব থ্ৰিটেণ্ড টেক্সা' নামৰ গৱেষণা-পত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি, গুৱাহাটী মহানগৰীৰৰ সমীপৱৰ্তী হ’লেও গড়ভঙা এক জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ মেটমৰা ভঁৰাল ৷ ডঃ নিলোৎপল মহন্তই উল্লেখ কৰে, "গুৱাহাটীৰ হাওঁফাওঁ স্বৰূপ দুই বনাঞ্চল হ’ল আমচাং আৰু গড়ভঙা । গুৱাহাটীৰ জনস্বাস্থ্য আৰু উত্তৰ প্ৰজন্মৰ বাবে গড়ভঙাৰ সৰক্ষণ অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে ৷ দুষ্প্ৰাপ্য হলৌ বান্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হৰ্ণবিল (ধনেশ পখী), হাড়গিলা, বাইচন, নাহৰফুটুকী আনকি ভালুকৰো অৱস্থিতি গড়ভঙাত পোৱা গৈছে ।”

গড়ভঙাৰ বৈচিত্ৰ্য

বন্যপ্ৰাণী গৱেষক তথা বিশেষজ্ঞ ডঃ নিলোৎপল মহন্ত আৰু 'জাৰ্ণেল অব থ্ৰিটেণ্ড টেক্সা'ৰ তথ্য অনুসৰি

গড়ভঙা বনাঞ্চল মুঠ ২৫৪ টা প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ ৰম্যভূমি

মুঠ ২৯ বিধ উভচৰ প্ৰাণী পোৱা গৈছে গড়ভঙাত ৷ ইয়াৰে ৪ বিধ উভচৰ বিলুপ্তিৰ পথত । এটা প্ৰজাতি বিপদাপন্ন ৷

সৰীসৃপ : গড়ভঙাত মুঠ ৬৪ বিধ সৰীসৃপৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত আছে অজগৰ, ৰজাফেঁটীকে ধৰি মুঠ ৩৯ টা প্ৰজাতিৰ সাপ, ২১ টা প্ৰজাতিৰ লিজাৰ্ডজাতীয় (জেঠীবৰ্গীয়) সৰীসৃপ ৷

গড়ভঙা অভয়াৰণ্যৰ জীৱকুলৰ পৰিসংখ্যা (Source Taxa)

International Union for Conservation of Nature (IUCN) ৰ ৰেডলিষ্ট অনুসৰি, ইয়াৰে ৩টা প্ৰজাতি বিলুপ্তপ্ৰায় (Endengered), ৪ টা প্ৰজাতি বিপদাপন্ন (Vulnerable), দুটা প্ৰজাতিৰ সৰীসৃপ ভাবুকিৰ সন্মুখীন (Near Threatened) হৈছে ।

পক্ষীকুল : গড়ভঙাত মুঠ ৩০৭ টা প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ অৱস্থিতি এতিয়ালৈকে পোৱা গৈছে । IUCN ৰেডলিষ্টত ইয়াৰে ৩ টা প্ৰজাতিৰ চৰাই অতিশয় বিলুপ্তপ্ৰায় (Cirtically Endengered), ১ টা প্ৰজাতি বিলুপ্তপ্ৰায় (Endengered), চাৰিটা চৰাইৰ প্ৰজাতি বিপদাপন্ন (Vulnerable) হোৱাৰ লগতে গড়ভঙাত বিপদাপন্ন হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৫ টাকৈ চৰাইৰ প্ৰজাতি ৷

স্তন্যপায়ী : অসম চৰকাৰে অভয়াৰণ্যৰ প্ৰাৰম্ভিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা গড়ভঙা বনাঞ্চলত মুঠ ৩১ টা প্ৰজাতিৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী পোৱা যায় । হাতীৰ পৰা হলৌ বান্দৰলৈ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ বসতিথলী হ’ল এইখন গড়ভঙা বনাঞ্চল ৷

IUCN ৰ ৰেডলিষ্ট অনুসৰি, ৩১ টা স্তন্যপায়ী জীৱৰ ভিতৰত এটা প্ৰজাতি অতিশয় বিলুপ্তপ্ৰায়, দুটা প্ৰজাতি বিলুপ্তপ্ৰায়, ৫ টা প্ৰজাতি বিপদাপন্ন, এটা প্ৰজাতি বিপদাপন্ন হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।

স্বাভাৱিকতে অসম চৰকাৰে ২০২২ চনত অভয়াৰণ্যৰ প্ৰাৰম্ভিক মৰ্যাদা দি ২০২৩ চনত পুনৰ বাতিল কৰা সিদ্ধান্তই প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু সচেতন লোকসকলক আশ্বৰ্যচকিত কৰি তুলিছে । ন্যায়ালয়ত এই প্ৰসংগত অসম চৰকাৰে কি শপতনামা দিয়ে সেয়াও লক্ষণীয় হ’ব ।