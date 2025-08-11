গুৱাহাটী : অধিবক্তা সমাজৰ ঘোৰ বিৰোধিতা স্বত্বেও গুৱাহাটীৰ লতাশিলৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহললৈ গুৱাহাটী উচ্ছ ন্যায়ালয়ৰ স্থানান্তৰকৰণৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ অসম চৰকাৰ । উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰস্তাৱিত গুৱাহাটী উচ্ছ ন্যায়ালয়ৰ নতুন চৌহদৰ বাবে ভূমিগ্ৰহণৰ ধনৰ চেকো ইতিমধ্যে মাটিৰ গৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজ হাতে অলপতে প্ৰদান কৰিছে ।
কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰোধী স্থিতিত অটল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বাৰ এছ’চিয়েশ্যন । চৰকাৰৰ যুঁজোঁতা স্থিতিৰ মাজতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থানান্তৰক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয় বাৰ এছ’চিয়েশ্যনে গ্ৰহণ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৷ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় স্থানান্তৰকৰণ বিৰোধী স্থিতি উচ্চ ন্যায়ালয় বাৰ এছ’চিয়েশ্যনে বাহাল ৰাখিব ৷
গুৱাহাটী উচ্ছ ন্যায়ালয় স্থানান্তৰকৰণ প্ৰসংগত বাৰ এছ’চিয়েশ্যনে শেহতীয়াভাৱে অনুষ্ঠিত কৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৷ বৈঠকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যাযালয় স্থানান্তৰ বিৰোধী স্থিতি বাহাল ৰাখি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নৱ নিযুক্ত মুখ্য ন্যায়াধীশক সাক্ষাৎ কৰি বাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ স্থিতি অৱগত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
গুৱাহাটী উচ্ছ ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক গিৰিন পেগুৱে ইটিভি ভাৰতক জনায়, "গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থানান্তৰ প্ৰসংগত শেহতীয়াকৈ দায়িত্ব ভাৰ গ্ৰহণ কৰা নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিব এছ’চিয়েশ্যনৰ প্ৰতিনিধি বৰ্গই ।''
পেগুৱে লগতে জনায় যে যোৱা বুধবাৰে অহা ১৫ আগষ্টৰ পিছতেই মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিব । ১৫ আগষ্টৰ পৰা ১৭ আগষ্টলৈ ন্যায়ালয় বন্ধ থাকিব বাবে ১৮ তাৰিখে নৱ নিযুক্ত মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীক বাৰ এছ’চিয়েশ্যনে সাক্ষাৎ কৰিব ৷
''ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন চৌহদৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ চেক প্ৰদান কৰিছে । ন্যায়াধীশগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি বাৰ এছ’চিয়েশ্যনে নিজৰ স্থিতিৰ কথা অৱগত কৰিব ৷ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থানান্তৰ সিদ্ধান্ত স্থগিত ৰাখিবলৈ জনাব আবেদন ৷'' পেগুৱে কয় ।
বাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে লগতে কয়, ''পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশগৰাকীৰ পৰা আশাপদ সঁহাৰি নাপালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীক বাৰ এছ’চিয়েশ্যনে সাক্ষাৎ কৰিব ৷''
উল্লেখযোগ্য যে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰে হোৱা আলোচনাৰ পিছতেহে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব বাৰ সন্থাই ৷ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰে আলোচনা যোগাত্মক নহ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীকো সাক্ষ্যাৎ কৰিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বাৰ এছ’চিয়েশ্যনে ৷ প্ৰয়োজনত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীকো লগ কৰাৰ পৰিকল্পনা বাৰ সন্থাৰ ।