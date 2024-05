সমগ্ৰ অসমত ম’হ যুঁজ বন্ধ কৰাটো নিশ্চিত কৰক : অসম চৰকাৰলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ - Guwahati HC on Buffalo Fight

গুৱাহাটী, ৩ মে' : অসমত প্ৰচলিত ম’হ যুঁজ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় । লগতে সমগ্ৰ অসমতে ম’হ যুঁজ অনুষ্ঠিত নোহোৱাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক স্পষ্ট নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ।

আনহাতে, আগন্তুক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা মানি অসমত যে ম’হ যুঁজ চলি থকা নাই সেই প্ৰসংগত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ন্যয়ালয়ে । যোৱা ৩০ এপ্ৰিলত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কাৰ্ডাক এতেৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠে ম’হ যুঁজ বিষয়ক এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰক এই নিৰ্দেশনা দিয়ে ।

উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত 'পিপ'ল ফৰ দ্য এথিকেল ট্রিটমেণ্ট অৱ এনিমেলছ' চমুকৈ 'পেটা' নামৰ সংগঠনটোৱে দাখিল কৰিছিল এখন আবেদন । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা ভংগ কৰি অসমত ম’হ যুঁজ আয়োজন কৰাৰ অভিযোগেৰে ন্যায়ালয়ৰো কাষ চাপিছিল সংগঠনটো ।

উল্লেখ্য যে, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমত বন্ধ হৈ আছিল মাঘৰ বিহুত পালন কৰি অহা ম’হ যুঁজৰ পৰম্পৰা । কিন্তু দেখা গৈছিল যে, এই বছৰ বিগত মাঘ বিহুত অসমত মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলাৰ কোনো কোনো ঠাইত ম’হ যুঁজৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ।

আনকি অসম চৰকাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তযোগে এছ অ' পি/গাইডলাইন জাৰি কৰি মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰাগত ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক নির্দেশনাও জাৰি কৰিছিল । কিন্তু চৰকাৰে ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া কার্য সংসদে প্ৰস্তুত কৰা আইনৰ লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পৰিপন্থী বুলি 'পেটা’ নামৰ সংগঠনটোৱে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰে ।

আবেদনখনত কোৱা হৈছিল যে, অসমত ম’হ যুঁজৰ আয়োজন কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ লগতে Prevention of Cruelty to animal act,1960 and Wildlife (Protection) Act, 1972 ৰ অমান্য কৰা হৈছে । 'পেটা' ৰ আবেদনখনৰ শুনানি গ্রহণ কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত জাৰি কৰা এছ অ' পি/গাইডলাইনসমূহ কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ অসম চৰকাৰক নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । লগতে অসম চৰকাৰৰ এছ অ' পি/গাইডলাইন উলংঘা কৰি কোনো ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰা হ’লে, সেয়া আবেদনকাৰী 'পেটা'ই ন্যায়ালয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ সুবিধা পাব বুলি নির্দেশনাত উল্লেখ কৰিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এছ অ' পি/গাইডলাইনৰ উলংঘা কৰি ৰাজ্যত ম'হ যুঁজ চলি থকাৰ কথা তথ্য সহকাৰে ৯ এপ্ৰিলত ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত এখন অতিৰিক্ত শপতনামা দাখিল কৰে । এই শপতনামাযোগে অসমৰ নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাত ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমতি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে । অসম চৰকাৰৰ এনে ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে উচ্চ ন্যায়ালয় । অসম চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই বুলি ভৰ্ৎসনা কৰে ন্যায়ালয়ে ।

'পেটা'ই ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা অতিৰিক্ত শপতনামাখনৰ শুনানিৰ প্ৰত্যুত্তৰত ন্যায়ালয়ত চৰকাৰী অধিবক্তাই ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কোনো তথ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত নাই বুলি জনায় ৷ বিপৰীতে চৰকাৰৰ এনে উত্তৰ অগ্ৰাহ্য কৰি ন্যায়ালয়ে কয় যে দুবাৰকৈ আবেদনকাৰী পক্ষই ৰাজ্যত ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ তথ্য ন্যায়ালয়ত প্রকাশ কৰিছে ।

চৰকাৰৰ ভূমিকাত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰক নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ বাবে দুসপ্তাহৰ সময় প্ৰদান কৰে । লগতে ন্যায়ালয়ে চৰকাৰী পক্ষক কঠোৰ সকিয়নি দি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যদি পৰৱৰ্তী শুনানিত কোনো শপতনামা, উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ চৰকাৰ সক্ষম নহয়, তেন্তে এইক্ষেত্রত ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা সঠিক নির্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব ।

ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন অহা ২২ মে’ত ধাৰ্য কৰিছে । একেলগে সমগ্ৰ ৰাজ্যত যাতে ম’হ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰা নহয় সেইটো নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ উচ্চ ন্যাযালয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ।

