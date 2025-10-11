কি হৈছিল সেইটো জানিব লাগিব: মহানায়কৰ মৃত্য়ুৰ ন্যায় বিচাৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ

ETV Bharat / state

zubeen Garg's cremation ground in Sonapur
সোণাপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ (ETV Bharat Assam)
নগাঁও : সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক হেৰুওৱা আজি ২৩ দিন অতিক্ৰম কৰিলে । জুবিনবিহীনভাৱে ২৩ টাকৈ দিন অতিবাহিত কৰিলে অসমে । পূণ্য তীৰ্থস্থানলৈ পৰিণত হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত আজিও লানি নিছিগা সোঁত বৈয়ে আছে অনুৰাগীৰ ।

সোণাপুৰত চিৰনিদ্ৰাত থকা প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কাষত ওৰে নিশাই আজিও অগণন অনুৰাগী ।

জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)

বিভিন্ন জাতি, ধর্মৰ লোকৰ সমাগমত এক অনন্য পৰিবেশ গঢ়ি উঠিছে জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ আহি প্রিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে অনুৰাগীয়ে ।

সমাধিক্ষেত্ৰত 'জয় জুবিন দা' ধ্বনি অনুৰাগীৰ মুখত । কেৱল এয়াই নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত দিনে-নিশাই চলি আছে নাম প্ৰসংগ, প্ৰাৰ্থনাও ।

সোণাপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

শিল্পীগৰাকীৰ মহাপ্ৰস্থানৰ ২২ দিনৰ পাছত কালি শুকুৰবাৰে নিশা জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত নিশা উপস্থিত হয় জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । অনুৰাগীৰ ভিৰৰ মাজতেই নিশা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে হিয়াঢাকুৰি কান্দি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে ৰাইজক জনালে এক বিশেষ আহ্বান ।

সোণাপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এগৰাকী শিল্পীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল নোহোৱাত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি সকলোকে সামাজিক মাধ্যমত #Justiceforzubeen লিখি ন্যায় বিচাৰিবলৈ আহ্বান জনাই গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "প্ৰতিদিনে আপোনালোকে #Justiceforzubeen লিখি ন্যায় বিচাৰিব । সকলোৱে ন্য়ায়ৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব । কি হৈছিল,সেইটো কথা আমি জানিব লাগিব । সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে ন্য়ায় বিচাৰিব ।"

সোণাপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ এই আহ্বানৰ পাছতেই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ফেচবুক একাউন্টত #Justiceforzubeen লিখি বিচাৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় । ইপিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা অনুৰাগীয়ে সমাধিক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ স্বৰ্গত উপস্থিত হোৱাৰ অনুভৱ হোৱা বুলি ব্যক্ত কৰে ।

সমান্তৰালকৈ জুবিন গাৰ্গৰ লগত থাকি বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলি উল্লেখ কৰি সেইসকলক কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে অনুৰাগীয়ে ।

