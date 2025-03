ETV Bharat / state

উদ্বেগকজন: বৰাক নদী বিলুপ্ত দিশে ডলফিনৰূপে জনাজাত শিহু: বিশেষজ্ঞৰ মতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফল - GANGES RIVER DOLPHIN

গুৱাহাটী: অসমৰ বৰাক নদীত শূন্য হৈ পৰিছে ৰিভাৰ ডলফিনৰূপে জনাজাত শিহু । এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰণালয় (Ministry of environment, forest and climate change) আৰু ভাৰতৰ বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠান (The wildlife institute of India) ৰ ৰিভাৰ ডলফিন অৱ ইণ্ডিয়া ২০২৪ ৰ (River Dolphins in India, 2024) শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনত । এই উদ্বেগজনক তথ্য দেখুৱাইছে যে অসমৰ নদীসমূহ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কৱলত এক প্ৰকাৰ পৰিছে ।

উল্লেখ্য যে এই প্ৰতিবেদন মতে, দেশৰ ২৮ খন শিহু পোৱা নদীত অধ্যয়ন কৰা হৈছিল । এই অধ্যয়নত দেশৰ ৮ খন ৰাজ্যত ৬৩২৭ টা শিহুৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল ।