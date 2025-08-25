গুৱাহাটী: গণেশ চতুৰ্থীলৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী । দেশজুৰি গণেশ পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীও । মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত থকা গণেশ মন্দিৰবোৰত গণেশ চতুৰ্থীৰ আয়োজন চলিছে । বিশেষকৈ ৰাজধানী দিছপুৰৰ সমীপৰ গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰতো গণেশ চতুৰ্থীৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে ।
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’ব এইবেলিৰ গণেশ পূজা । ২৬-২৭ আগষ্টত আয়োজন কৰা গণেশ চতুৰ্থীত ঢুলীয়া ভাওনা, নৃত্য নাটিকা, নাগাৰা নামৰ শিল্পী সুভাষ নাথৰ দ্বাৰা নাম কীৰ্তন পৰিৱেশন কৰা হ’ব ৷
*কিয় বিশেষ গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰ
মন্দিৰটোৰ পূজাৰী দীপক ভট্টাচাৰ্যই কয়, "মন্দিৰটোলৈ অহা ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি বিশ্বাস আছে । এই মন্দিৰত নিমখ, আদা, দুবৰি বন দিলে হেৰুওৱা বস্তু ঘূৰাই পায় । হেৰুওৱা সোণৰ গহনা, টকা ঘূৰাই পায় বুলি বহু ভক্তই বিশ্বাস কৰি আহিছে । তদুপৰি মন্দিৰলৈ আহিলে ভূমি বিবাদ, পাৰিবাৰিক অশান্তি আদি দূৰ হয় আৰু ভক্তৰ মনোকামনা পূৰণ হয় ।"
*মন্দিৰটো সম্পৰ্কে কি কয় মন্দিৰৰ সদস্যই
মন্দিৰৰ সদস্য চন্দন দাসে কয়, ‘‘গণেশ চতুৰ্থীৰ সোণালী জয়ন্তী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে । দুদিনত ৩০-৪০ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । মন্দিৰৰ বাৰ্ষিক গণেশ পূজা বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে । কেতিয়া গণেশ মন্দিৰটো স্থাপন কৰা হৈছিল তাৰ কোনো লিখিত তথ্য আমাৰ হাতত নাই । স্থানীয় ৰাইজে পূৰ্বৰে পৰা ইয়াত গণেশ বাবাৰ পূজা-অৰ্চনা কৰিছিল । এই গণেশ মন্দিৰৰ পৰাই এই ঠাইখিনিৰ নাম গণেশগুৰি হোৱা বুলি লিখিত তথ্য নাই যদিও মুখে মুখে প্ৰচলন হৈ আহিছে । বৰ্তমান থকা মন্দিৰটোৰ ১৯৭৬ তে সেই সময়ৰ জনজাতি উন্নয়ন মন্ত্ৰী উত্তম চন্দ্ৰ ব্ৰহ্মই মন্দিৰ ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল । মন্দিৰটোত গণেশ বাবাৰ আশীৰ্বাদ থকাৰ বাবে মন্দিৰটোলৈ অহা ভক্তৰ মনোকামনা পূৰণ হয় ।’’
