এইটো মন্দিৰত নিমখ, আদা, দুবৰি বন দি পূজা কৰিলে হেৰুওৱা বস্তু ঘূৰাই পাব আপুনি - GANESH CHATURTHI 2025

এই বিশেষ মন্দিৰটোৰ পূজাভাগে এইবেলি গৌৰৱোজ্বল পঞ্চাশটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিব ৷ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’ব পূজা ৷

গণেশগুৰিত থকা গণেশ মন্দিৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: গণেশ চতুৰ্থীলৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী । দেশজুৰি গণেশ পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীও । মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত থকা গণেশ মন্দিৰবোৰত গণেশ চতুৰ্থীৰ আয়োজন চলিছে । বিশেষকৈ ৰাজধানী দিছপুৰৰ সমীপৰ গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰতো গণেশ চতুৰ্থীৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে ।

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’ব এইবেলিৰ গণেশ পূজা । ২৬-২৭ আগষ্টত আয়োজন কৰা গণেশ চতুৰ্থীত ঢুলীয়া ভাওনা, নৃত্য নাটিকা, নাগাৰা নামৰ শিল্পী সুভাষ নাথৰ দ্বাৰা নাম কীৰ্তন পৰিৱেশন কৰা হ’ব ৷

গণেশ চতুৰ্থীলৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী (ETV Bharat Assam)

*কিয় বিশেষ গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰ

মন্দিৰটোৰ পূজাৰী দীপক ভট্টাচাৰ্যই কয়, "মন্দিৰটোলৈ অহা ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি বিশ্বাস আছে । এই মন্দিৰত নিমখ, আদা, দুবৰি বন দিলে হেৰুওৱা বস্তু ঘূৰাই পায় । হেৰুওৱা সোণৰ গহনা, টকা ঘূৰাই পায় বুলি বহু ভক্তই বিশ্বাস কৰি আহিছে । তদুপৰি মন্দিৰলৈ আহিলে ভূমি বিবাদ, পাৰিবাৰিক অশান্তি আদি দূৰ হয় আৰু ভক্তৰ মনোকামনা পূৰণ হয় ।"

মন্দিৰত থকা বিঘ্নবিনাশনৰ মূৰ্তিভাগ (ETV Bharat Assam)
ঘণ্টাটো এবাৰ বজাই চাবলৈ মন্দিৰটোলৈ অহা এটি কণমানি ভক্তৰ মন (ETV Bharat Assam)

*মন্দিৰটো সম্পৰ্কে কি কয় মন্দিৰৰ সদস্যই

মন্দিৰৰ সদস্য চন্দন দাসে কয়, ‘‘গণেশ চতুৰ্থীৰ সোণালী জয়ন্তী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে । দুদিনত ৩০-৪০ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । মন্দিৰৰ বাৰ্ষিক গণেশ পূজা বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে । কেতিয়া গণেশ মন্দিৰটো স্থাপন কৰা হৈছিল তাৰ কোনো লিখিত তথ্য আমাৰ হাতত নাই । স্থানীয় ৰাইজে পূৰ্বৰে পৰা ইয়াত গণেশ বাবাৰ পূজা-অৰ্চনা কৰিছিল । এই গণেশ মন্দিৰৰ পৰাই এই ঠাইখিনিৰ নাম গণেশগুৰি হোৱা বুলি লিখিত তথ্য নাই যদিও মুখে মুখে প্ৰচলন হৈ আহিছে । বৰ্তমান থকা মন্দিৰটোৰ ১৯৭৬ তে সেই সময়ৰ জনজাতি উন্নয়ন মন্ত্ৰী উত্তম চন্দ্ৰ ব্ৰহ্মই মন্দিৰ ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল । মন্দিৰটোত গণেশ বাবাৰ আশীৰ্বাদ থকাৰ বাবে মন্দিৰটোলৈ অহা ভক্তৰ মনোকামনা পূৰণ হয় ।’’

লগতে পঢ়ক: যি মন্দিৰত মলিন মনৰে প্ৰৱেশ কৰিলে ঘটে অঘটন, সেই মন্দিৰৰ কথাৰে...

