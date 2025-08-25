ETV Bharat / state

শিপা ধৰি ৰাখিও অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিত বিলীন: গুৱাহাটীবাসী তেলুগু সমাজৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ মহা আয়োজন - GANESH CHATURTHI 2025

গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ উচ্চতাৰ গণেশৰ মূৰ্তিৰে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ ।

Ganesh Chaturthi in Guwahati
গুৱাহাটীবাসী তেলুগু সমাজৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ মহা আয়োজন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025 at 7:53 PM IST

গুৱাহাটী : নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিক লৈ সদা সচেতন এক জাতি হৈছে তেলুগু জাতি । মূলতঃ অবিভক্ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তথা বৰ্তমান অন্ধ্ৰ আৰু তেলেংগানাৰ বাসিন্দা এই তেলুগু লোকসকল দেশ তথা বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বাস কৰি আছে ।

সুদূৰ আঢ়ৈ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ এই তেলুগু লোকসকল অসমতো আছে । তেওঁলোকৰ প্ৰায় ২ লাখ লোকে অসমত বসবাস কৰি আছে । নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিও অসমৰ বায়ু-পানী সেৱন কৰি অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত লীণ যোৱাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে । গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ সমাজ-সংস্কৃতিও । দাক্ষিণাত্য আৰু উত্তৰ-পূবৰ সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণেৰে বৃহত্তৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিক তেওঁলোকে উজ্জীৱিত কৰি আহিছে ।

গুৱাহাটীবাসী তেলুগু সমাজৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ মহা আয়োজন (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীতো আছে তেলুগু জাতিৰ এক বৃহৎসংখ্যক লোক । তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত বসবাস কৰাৰ লগতে অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিলৈ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । তেওঁলোকৰ নিজস্ব সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিত নিজক নিয়োজিত কৰি ভাতৃত্ববোধৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।

দক্ষিণ ভাৰতৰ এক বিশেষ উৎসৱ হৈছে গণেশ চতুৰ্থী । সমগ্ৰ দেশতে গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰা হয় । কিন্তু তেলুগু জাতিৰ বাবে এই উৎসৱৰ এক সুকীয়া আৱেগ আছে । গুৱাহাটীৰ তেলুগু সমাজে আন আন বছৰৰ দৰে এইবেলিও আয়োজন কৰিছে গণেশ চতুৰ্থীৰ । এই গণেশ চতুৰ্থীত তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত সংস্কৃতিৰ লগত স্থান দিছে অসমীয়া সংস্কৃতিকো । অসমৰ আধ্যাত্মিক চেতনাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এইবাৰ ফটাশিলৰ জি এম চি কল'নীত বিশেষভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে গণেশ পূজা ।

গুৱাহাটীত তেলুগু সমাজৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ মহা আয়োজন

হয়, গণেশ চতুৰ্থীলৈ মাজত মাথোঁ এটা দিন বাকী । গণেশ চতুৰ্থী অসমৰ পৰম্পৰা নহয় যদিও শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততত ধুমধামেৰে গণেশ চতুৰ্থী আয়োজন কৰা হয় । গণেশ চতুৰ্থী আয়োজনত পিছপৰি থকা নাই '৬০ৰ দশকতেই গুৱাহাটীলৈ অহা তেলুগু সমাজেও ।

নিজৰ জন্মভূমিৰ পৰা প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰৈত থাকিও পাহৰি যোৱা নাই নিজৰ সংস্কৃতি । বিগত ৪০ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে আয়োজন কৰি আহিছে গণেশ চতুৰ্থী । ফটাশিল জি এম চি নিউ কল'নীত ড° বি আৰ আম্বেদকাৰ ইউথ ক্লাব আৰু তেলুগু এছোচিয়েচন, অসমে যুটীয়াভাৱে এইবাৰো ধুমধামেৰে আয়োজন কৰিছে গণেশ চতুৰ্থী ।

Ganesh Chaturthi in Guwahati
গুৱাহাটীবাসী তেলুগু সমাজৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ মহা আয়োজন (ETV Bharat Assam)

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ এইবাৰৰ পূজামণ্ডপৰ বিষয়বস্তু

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ আৰ্হিত গণেশ পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকে । এইবাৰৰ পূজাৰ মূল আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ৪১ ফুট উচ্চতাৰ গণেশৰ মূৰ্তিটো । বিগত ডেৰ মাহৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা মৃণ্ময় মূৰ্তিটোত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃণ্ময় শিল্পীসকল ।

গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে কি কয় আয়োজকে

ড° বি আৰ আম্বেদকাৰ ইউথ ক্লাবৰ সম্পাদক চি এইচ গোবিন্দই এই সন্দৰ্ভত কয়, "বিগত ৩৯ বছৰ ধৰি আমি ফটাশিল জি এম চি নিউ কল'নীত গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰি আহিছোঁ । এইবাৰ ৪০ সংখ্যক গণেশ চতুৰ্থীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এইবাৰ পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱাসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তি নিৰ্মাণ

তেওঁ লগতে কয়, "উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ৪১ ফুট উচ্চতাৰ গণেশৰ মৃণ্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মূৰ্তিটো গুৱাহাটীৰ মৃণ্ময় শিল্পী সঞ্জীৱ পালে নিৰ্মাণ কৰিছে । সঞ্জীৱ পালৰ নেতৃত্বত প্ৰায় ১০ গৰাকী মৃৎশিল্পীয়ে প্ৰায় দুমাহৰ পৰা মৃণ্ময় মূৰ্তিটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলাই আছে । আজি সন্ধিয়ালৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব নিৰ্মাণকাৰ্য ।"

Ganesh Chaturthi in Guwahati
৪১ ফুট উচ্চতাৰ গণেশৰ মূৰ্তি বিশেষ আকৰ্ষণ (ETV Bharat Assam)

অসমীয়া আৰু দাক্ষিণাত্যৰ সংস্কৃতিৰে বিস্তৃত কাৰ্যসূচী

আনহাতে, গণেশ চতুৰ্থীৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "২৭ আগষ্টৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে । প্ৰায় ১৪ লাখ টকা বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এই পূজাৰ কাৰ্যসূচীত অসমীয়া আৰু দক্ষিণৰ দুয়োটা সংস্কৃতিয়ে থাকিব । দক্ষিণৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ লগতে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ নাগাৰা নামৰ কাৰ্যসূচীও থাকিব । পঞ্চম দিনটোত পূজাৰ সৰু মূৰ্তিটো বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু ষষ্ঠ দিনটোত ৪১ ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তিটো পূজাৰ স্থানতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহায়ত বিসৰ্জন কৰা হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বিগত বৰ্ষত ৩৫ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । বিগত বৰ্ষত প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৫ হাজৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছিল । এইবাৰ প্ৰতিদিনে ১০ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।"

Ganesh Chaturthi in Guwahati
গুৱাহাটীবাসী তেলুগু সমাজৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ মহা আয়োজন (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীত কিমান তেলুগু লোক আছে ?

আনহাতে, তেলুগু এছোচিয়েচন, অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে শ্ৰীনিৱাস ৰাৱে কয়, "গুৱাহাটীত প্ৰায় ১০ হাজাৰ তেলুগু লোক আছে । গুৱাহাটীৰ ফটাশিল, ভঙাগড়, নুনমাটি, বামুণীমৈদাম, বি বৰুৱা ৰোড, মালিগাঁও, পাণ্ডু, উত্তৰ গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত তেলুগু লোক বসবাস কৰি আছে । অসমত প্ৰায় ২ লাখ তেলুগু লোক আছে ।"

অসমলৈ কেতিয়া, কিয় আহিছিল তেওঁলোক

তেওঁ লগতে কয়, "১৯৬০ চনৰ পৰা অসমলৈ কৰ্মসূত্ৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা বহু লোক আহিছে । ৰে'ল বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, ব্যক্তিগত খণ্ডত চাকৰিসূত্ৰে অসমলৈ আহিছিল । বহু বাসিন্দা বৰ্তমান অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হৈ পৰিছে । স্থায়ী বাসিন্দাসকলৰ পিতৃ নাই বা ককাদেউতাকসকল অসমলৈ আহিছিল । মই সৰু থাকোঁতেই ১৯৭৩ চনত মোৰ দেউতা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ।"

Ganesh Chaturthi in Guwahati
নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গণেশৰ বিশালকায় মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "দক্ষিণৰ সংস্কৃতিৰ উপৰি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত আমি একত্ৰিত হৈ গৈছোঁ । আমি অসমীয়া ক'ব জানো আৰু আমাৰ চুবুৰীয়া অসমীয়া লোকেও তেলুগু ভাষা শিকিছে । অসমীয়া মানুহৰ লগত মিলাপ্ৰীতিৰে চলিছোঁ । আমাৰ অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে সহায়-সহযোগিতা কৰে । আমিও তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানত সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ ।"

