ETV Bharat / state

গণেশ চতুৰ্থী; লতাশিলত ভক্তৰ বাবে ৩ হাজাৰ লিটাৰ গাখীৰৰ ভোগ - GANESH CHATURTHI 2025

গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন মন্দিৰ আৰু ৰাজহুৱা স্থানত গণেশ চতুৰ্থীৰ আয়োজন ।

Ganesh Chaturthi 2025
গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read

গুৱাহাটী : আজি গণেশ চতুৰ্থী । দেশজুৰি চলিছে সিদ্ধিবিনায়কৰ পূজা অৰ্চনা । ব্যতিক্ৰম নহয় অসম তথা গুৱাহাটী মহানগৰীও । গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গণেশ চতুৰ্থীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বিভিন্ন স্থানত থকা গণেশ মন্দিৰত ভক্তসকলে পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে । লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰ, গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰ, যোৰাবাটৰ গণেশ মন্দিৰ, বতাহঘূলিৰ গণেশ মন্দিৰ, ফটাশিল জি এম চি নিউ কলনী, মালিগাঁৱকে ধৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত থকা গণেশ মন্দিৰ, ৰাজহুৱা স্থান আৰু ব্যক্তিগতভাৱে বহুলোকে গণেশ বাবাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা দেখা গৈছে ।

প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো লতাশিলস্থিত ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিছিগা ভিৰ দেখা গৈছে । প্ৰায় ১৫ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগমৰ আশা কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই । গণেশ বাবাৰ প্ৰসাদৰ বাবে এইবাৰ ১৮ কুইণ্টল বুন্দিয়া প্ৰস্তুত কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই ।

লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ (ETV Bharat)

মন্দিৰ সমিতিৰ সম্পাদক জগন্নাথ দাসে এই সন্দৰ্ভত কয়, "পুৱা ৭ বজাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হৈছে । পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে । নিশা ১০ বজাত মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰা হ'ব । প্ৰায় ১৫ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰিছো । বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আহুতি দিয়া হ'ব । ভক্তৰ বাবে ১৮ কুইণ্টল বুন্দিয়া, তিনি হাজাৰ লিটাৰ গাখীৰৰ ভোগ বনোৱা হৈছে ।"

লোকবিশ্বাস অনুসৰি গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা গণেশ দেৱতাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল । সেইবাবে এই তিথিটো দেৱ-দেৱতাসকলৰ লগতে স্বয়ং ভগৱান গণেশৰো প্রিয় । আনহাতে সকলো পূজাৰ পূৰ্বে গণেশ বাবাক পূজা কৰা হয় । সেয়ে গণেশ চতুৰ্থীৰ লগে লগে এতিয়া আন আন দেৱ-দেৱীৰ পূজাবোৰো আৰম্ভ হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :১১৩ বছৰীয়া এটা ঐতিহাসিক মন্দিৰ; পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰম্পৰাৰে চলা এই মন্দিৰটো ক'ত আছে ? - HAFLONG JAGANNATH TEMPLE

গুৱাহাটী : আজি গণেশ চতুৰ্থী । দেশজুৰি চলিছে সিদ্ধিবিনায়কৰ পূজা অৰ্চনা । ব্যতিক্ৰম নহয় অসম তথা গুৱাহাটী মহানগৰীও । গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গণেশ চতুৰ্থীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বিভিন্ন স্থানত থকা গণেশ মন্দিৰত ভক্তসকলে পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে । লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰ, গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰ, যোৰাবাটৰ গণেশ মন্দিৰ, বতাহঘূলিৰ গণেশ মন্দিৰ, ফটাশিল জি এম চি নিউ কলনী, মালিগাঁৱকে ধৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত থকা গণেশ মন্দিৰ, ৰাজহুৱা স্থান আৰু ব্যক্তিগতভাৱে বহুলোকে গণেশ বাবাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা দেখা গৈছে ।

প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো লতাশিলস্থিত ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিছিগা ভিৰ দেখা গৈছে । প্ৰায় ১৫ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগমৰ আশা কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই । গণেশ বাবাৰ প্ৰসাদৰ বাবে এইবাৰ ১৮ কুইণ্টল বুন্দিয়া প্ৰস্তুত কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই ।

লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ (ETV Bharat)

মন্দিৰ সমিতিৰ সম্পাদক জগন্নাথ দাসে এই সন্দৰ্ভত কয়, "পুৱা ৭ বজাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হৈছে । পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে । নিশা ১০ বজাত মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰা হ'ব । প্ৰায় ১৫ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰিছো । বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আহুতি দিয়া হ'ব । ভক্তৰ বাবে ১৮ কুইণ্টল বুন্দিয়া, তিনি হাজাৰ লিটাৰ গাখীৰৰ ভোগ বনোৱা হৈছে ।"

লোকবিশ্বাস অনুসৰি গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা গণেশ দেৱতাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল । সেইবাবে এই তিথিটো দেৱ-দেৱতাসকলৰ লগতে স্বয়ং ভগৱান গণেশৰো প্রিয় । আনহাতে সকলো পূজাৰ পূৰ্বে গণেশ বাবাক পূজা কৰা হয় । সেয়ে গণেশ চতুৰ্থীৰ লগে লগে এতিয়া আন আন দেৱ-দেৱীৰ পূজাবোৰো আৰম্ভ হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :১১৩ বছৰীয়া এটা ঐতিহাসিক মন্দিৰ; পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰম্পৰাৰে চলা এই মন্দিৰটো ক'ত আছে ? - HAFLONG JAGANNATH TEMPLE

For All Latest Updates

TAGGED:

VINAYAKA CHATURTHI 2025LATASHIL GANESH MANDIRইটিভি ভাৰত অসমগণেশ চতুৰ্থীGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.