প্ৰায়েই অসমৰ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে কপিলী ফল্ট জ'ন; বৰভূঁইকপৰ আগজাননী নেকি ?

প্ৰায়েই অসমৰ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে কপিলী ফল্ট জ'ন; বৰভূঁইকপৰ আগজাননী নেকি ?
ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা ডিফুলৈ কপিলী চ্যুতি সমান্তৰালভাৱে থকাত সঘনাই হয় ভূমিকম্প । কি এই কপিলী ফল্ট জ'ন ?
Published : September 16, 2025 at 12:08 PM IST
তেজপুৰ : যোৱা ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ বিয়লি ৪.৪১ বজাত হোৱা ৫.৮ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত ঢেকীয়াজুলিৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰৱল জোকাৰণিৰ অনুভূত হয় । ভূমিকম্পটোৰ উৎস আছিল ওদালগুৰি আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা ১৬ কিলোমিটাৰ নিলগত । ফলত ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত কম-বেছি পৰিমাণে ক্ষয়-ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ।
ইয়াৰ পিচদিনাও অৰ্থাৎ সোমবাৰে পুৱা ১০:১৯ বজাত পুনৰ ৩.১ প্ৰবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় । বিগত কেইবা বছৰত এই অঞ্চলটোত সঘনাই ভূমিকম্প হৈ আহিছে । আনকি বিগত এটা দশকত অসমত হোৱা ভূমিকম্পৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশৰে অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে ঢেকীয়াজুলি অঞ্চল ।
শেহতীয়াভাৱে হোৱা এই ভূমিকম্পৰ সৈতে চৰ্চিত হৈছে কপিলী ফল্ট জ'ন বা চ্যুতি । অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই কপিলী ফল্ট জ'ন শোণিতপুৰৰ পৰা বিস্তৃত হৈ আছে নগাওঁ মাজেৰে কাৰ্বি আংলঙলৈকে । তেজপুৰৰ পৰা ডিফুলৈ কপিলী চ্যুতি সমান্তৰালভাৱে থকাত সঘনাই হয় ভূমিকম্প । এই দুয়োটা অঞ্চলৰ কপিলী ফল্ট জ'নৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক আছে ? ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ অংশত কিয় সঘনাই ভূমিকম্পৰ অনুভূত হয় আপুনি জানেনে ?
ভূ-তাত্বিকভাৱে অতি স্পৰ্শকাতৰ অসম :
এই ভূমিকম্পৰ উৎস আৰু কপিলী চ্যুতিৰ ফাঁট মেলাৰ ফলত সঘনাই এই ভূমিকম্পন অনুভূত হোৱা বুলি কয় দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ভূগোল বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জাৰ্নেলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কপিলী চ্যুতিৰ বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়োৱা ড৹ শৈলেন বৰঠাকুৰে । এই চ্যুতিৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰি বৰঠাকুৰে কয়, "এই চ্যুতিত বৃহৎ ফাঁট মেলাৰ বাবে এই অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ সঘন জোঁকাৰণি অনুভূত হয় ।" ইটিভি ভাৰতৰ লগত হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ড৹ বৰঠাকুৰে পুনৰ কয়, "আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই ভূখণ্ডটো এটা অস্থিৰ ভূখণ্ড, ভূ-তাত্ত্বিকভাবে অতি স্পৰ্শকাতৰ ।"
এই সন্দৰ্ভত কাৰণ ব্য়াখ্য়া কৰি ড৹ শৈলেন বৰঠাকুৰে কয়, "ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণ হৈছে হিমালয়ৰ পাৰ্বত্য় অঞ্চলটো এতিয়াও অস্থিৰ অৱস্থাত আছে । নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ উঠা নাই, যাৰ বাবে এই অঞ্চলটো অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ হৈ আছে । ইয়াৰ উপৰি শেহতীয়াকৈ কিছুদিন ধৰি ভাৰতৰ যিটো টেকটনিক প্লেট মাজতে ফাটি এটা অংশ উত্তৰলৈ গতি কৰিছে আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া, ধেমাজিৰ দিশে হিমালয়ৰ যিটো কিলাকুটীয়া ভাঁজ বা প্লেটটোৰ প্ৰভাৱ বেছি আৰু ম্যানমাৰৰ প্লেটত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ছয় ছেন্টিমিটাৰকৈ সোমাই গৈ আছে । এই প্লেট উত্তৰলৈ গতি কৰিছে আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত ই উত্তৰলৈ গতি কৰিছে ।"
ভূ-তাত্ত্বিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয় ?
তেওঁ কয়, "ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কেইবাটাও ভূ-তাত্ত্বিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে । অসমত কেইবাটাও চ্যুতি বা ফল্ট আছে তাৰে এটাক কোৱা হৈছে বাউণ্ডেৰী ফল্ট যিটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অসমৰ সীমাৰে বিস্তৃত হৈ আছে । আনটো অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে আৰু সেইটো হৈছে কপিলী ফল্ট । এই কপিলী ফল্টটো ডিফু আৰু কপিলী উপত্য়কাৰ মাজেদি তেজপুৰলৈ বিস্তৃত এটা ফাঁট । এই ফাঁটটো পূৰ্বৰে পৰা আছে আৰু ই চ্যুতি ফাঁট ।"
তেওঁ কয় যে যেতিয়াই এই প্লেট বিলাকে গতি কৰে একেলগে এই চ্যুতিজনিত বিলাকত ঠেকা খায় । এই চ্যুতি বিলাকত ঠেকা খোৱাৰ লগে লগেই বিভিন্ন অঞ্চলত ভূ-তাত্ত্বিক ক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । মধ্য অসমৰ এই চ্যুতিজনিত যিটো ফাঁট আছে, ইয়াত প্লেটৰ গতিটো বেছি । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে গতিৰ ফলত যিটো খুন্দা পৰে এই প্লেটত পৰে, যাৰ ফলত মধ্য অসম বা নামনি অসমত ভূমিকম্পৰ প্রাৱল্যতো বেছিকৈ দেখা যায় । আন এটা কাৰণো হৈছে প্লেট যেতিয়া উত্তৰ পূবলৈ গতি কৰে প্লেটৰ হেচাটো পৰে নিম্ন আৰু মধ্য অংশত আৰু ইয়াৰ গতিশীলতা আহে উত্তৰ পূব চুকটোত অৰ্থাৎ অসমৰ লিডু মাৰ্ঘেৰিটা, নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ৱি অঞ্চলটোৰে ই ৬ ছেন্টিমিটাৰকৈ সোমাই গৈ আছে । এই প্লেটৰ গতিৰ লগত ভূ-তাত্ত্বিক যিটো কোৱা হয় জিঅ' টেকটনিক অৰ্থাৎ ভূ-কেন্দ্ৰিক কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় । এই সমস্যাটোৱে খুন্দাতো ক'ত দিব সেইটো প্লেট ম'ভমেন্টে সিদ্ধান্ত লয় ।
অসমত হোৱা বৰভূঁইকপ :
তেওঁ কয়, "দেওবাৰে যিটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত হৈছে আৰু পূৰ্বতে ভূটান সীমাৰ নামনি অসমত পাইছো । সেইটো কাৰণ হৈছে এই প্লেটৰ গতিৰ ফলত পৰা হেঁচা । এই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা চলি থকা প্ৰক্ৰিয়া আৰু ই কেতিয়া ক্ৰিয়াশীল হয় সেইটো ভূ-গহ্বৰৰ অভ্যন্তৰত সৃষ্টি হয়; কিন্তু এইটো আমি কব নোৱাৰোঁ । ১৯৫০ চনতো আমি প্ৰায় ৮ প্রবল্যৰ ওপৰত ভূমিকম্প পাইছিলো যাৰ ফলত অসমত প্ৰবল ক্ষতি হৈছিল । পূৰ্বে ১৮৯৭ চনত ৮.১ প্রবল্যৰ ভূমিকম্প হৈছিল । এইবিলাক লক্ষ্য কৰিলে অসমত যে পুনৰ এটা বৰভূঁইকপে জোকাৰিব বুলি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰি আহিছে; কিন্তু এই বিষয়ে আগতীয়াকৈ ক'ব পৰা কোনোধৰণৰ সঠিক ব্যৱস্থা হোৱা নাই । অৱশ্য়ে এইটো ক'ব পাৰি যে ভাৰতীয় ফলকখন অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান প্লেটৰ গতিশীলতা চলি আছে । ফলস্বৰূপে যিকোনো সময়ত প্ৰবল ভূমিকম্প হ'ব পাৰে বা এনেধৰণৰ সৰু-সৰুকৈ ভূমিকম্প হৈ থাকিব পাৰে ।"এই প্লেটৰ সক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি বৰঠাকুৰে কয় ।
ভোমোৰাগুৰিৰ পুৰণা দলঙৰ দুই নম্বৰ খুটা বহিছে কিয় ?
ড৹ শৈলেন বৰঠাকুৰে পুনৰ কয়, "মধ্য অসমত ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা এইবাবেই আছে যিহেতু কপিলী চ্যুতিয়ে আমাক দুভাগ কৰি ৰাখিছে সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটো ।" তেওঁ কয়, "শোণিতপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভোমোৰাগুৰিৰ পুৰণা দলঙৰ দুই নম্বৰ খুটাটো তললৈ বহি গৈছে । ইয়াৰ কাৰণ এই কপিলী চ্যুতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে । কপিলী চ্যুতি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ডিফুৰ পৰা তেজপুৰলৈ এডাল ৰেখা টানি দিলে সেই ৰেখাতে পৰিব; কিন্তু ফাটটো তাতেই শেষ হোৱা নাই । সেই ফাটটো আগলৈ গৈ ম্যানমাৰত পৰিছে, মণিপুৰ পাৰ হৈ গৈছে । অসমত তেজপুৰৰ পৰা ডিফুলৈ এডাল ৰেখাতে সেই ফাটটো পৰিছে আৰু ভূটানত গৈ বাউণ্ডেৰী চ্যুতিত লগ লাগিছে ।"
বাউণ্ডেৰী ফল্ট কি ?
তেওঁ কয়, "লোহিত জিলাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা ভূটান সীমান্তলৈ এটা ফাঁট আছে যিটো আমি বাউণ্ডেৰী ফল্ট চ্যুতি বুলি কওঁ । সেই বাউণ্ডেৰী চ্যুতি আহি কপিলী চ্যুতিত লগ লাগিছে অৰ্থাৎ উত্তৰ অংশত এটা আৰু দক্ষিণ অংশত এটা মুঠ দুটা ফাঁট আছে । গতিকে এই প্লেট বা ফলকৰ গতি অকল অসমতে হৈ থকা নাই, ই উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, দিল্লী সকলোকে সামৰি গংগাৰ উত্তৰ অংশলৈ গতি কৰি আছে আৰু ই হিমালয়ৰ তলত লাহে লাহে সোমাই আছে । আমাৰো ঠিক তেনেদৰে উত্তৰ অংশত কিলাকুটীয়া ভাজটো গতি কৰি ম্যানমাৰৰ ভূমিৰ তললৈ সোমাই গৈছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ফলক গতিশীলতাৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত মোৰ এখন আন্তৰ্জাতিক গৱেষণা পত্ৰ একাডেমীয়া এডুত প্ৰকাশ পাইছে ।"
কপিলী ফল্ট কি ?
কপিলী ফল্ট জ’ন হৈছে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৩০০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ভূমিকম্পীয়ভাৱে সক্ৰিয় ফল্ট, যিটো মূলতঃ অসমত অৱস্থিত আৰু ভূটান সীমান্তৰ পৰা মণিপুৰলৈকে বিস্তৃত । ই অসমৰ কাৰ্বি-আংলং, নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা কপিলী নদীৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে । গভীৰতালৈ শিপাই থকা এই ফল্টটোক জটিল টেকটনিক পৰিৱেশত থকাৰ বাবে ভূমিকম্পৰ বাবে অতি দুৰ্বল বুলি গণ্য কৰা হয় । এই ফল্টটো সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ মাজেৰে বিস্তৃত হৈ অসম, মণিপুৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ ভূটান আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমাৰেখাত বিস্তৃত হৈ আছে ।