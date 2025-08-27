ETV Bharat / state

চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ঔষধ পোৱা নাই ? ৱাটছআপত তুৰন্তে অভিযোগ দিয়ক - FREE MEDICINES IN HOSPITAL

চৰকাৰী হাস্পতালত এতিয়াৰে পৰা ১০০ শতাংশ উপলব্ধ হ'ব বিনামূলীয়া ঔষধ ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ঘোষণা ৷

স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্রী অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)
Published : August 27, 2025 at 8:52 AM IST

গুৱাহাটী: চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ঔষধ উপলব্ধ নাথাকিলে এতিয়াৰে পৰা ৰাইজে ৱাটছআপ যোগে বিভাগক অৱগত কৰিব । এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্রী অশোক সিংহলে ।

চৰকাৰী চিকিৎসালত বিনামূলীয়া ঔষধ বিচাৰি নাপালে জনসাধাৰণে ৱাটছআপ যোগে অভিযোগ দিব পাৰিব । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী হাস্পতালত এতিয়াৰে পৰা ১০০ শতাংশ ঔষধ উপলব্ধ হ’ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্রী অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)

মঙলবাৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত মন্ত্রী সিংহলে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ উপলব্ধতা সন্দৰ্ভত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "স্বাস্থ্য বিভাগে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ এশ শতাংশ উপলব্ধ কৰি ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে । অসমৰ ৰাইজে যাতে চিকিৎসালয়সমূহত ঔষধ পাব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে চিকিৎসালয়সমূহত ঔষধৰ যোগান ব্যৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"

চিকিৎসালয়ত কিমানবিধ আছে ঔষধ ?

ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চিকিৎসালয়ত কিমানবিধ ঔষধ থাকিব লাগে সেই কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, " ৰাজ্যৰ ৪৮৭৩ টা আয়ুস্মান আৰোগ্য মন্দিৰত উপলব্ধ থাকিব ৩০ বিধ অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ । ১০১৮ খন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত উপলব্ধ থাকিব ১২৫ বিধ অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ । বৰ্তমান চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত ৩৫২ বিধ ঔষধ, জিলা চিকিৎসালয়ত ২৬১ বিধ, মহকুমা চিকিৎসালয়ত ২৬১ বিধ, সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ২৬১ বিধ, প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ১২৫ বিধ আৰু উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ৩০ বিধ ঔষধ উপলব্ধ হয় । ৰাজ্যৰ ৯৯ শতাংশ চিকিৎসালয়তে অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধসমূহ ইতিমধ্যে উপলব্ধ কৰা হৈছে ।"

ক'ত কিমান ঔষধ থাকিব (ETV Bharat Assam)

প্ৰেচক্ৰিপশ্যন দিব পাৰিব ৱাটছআপত :

নতুন ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ঔষধ উপলব্ধ নাথাকিলে ৱাটছআপ যোগে বিভাগক অৱগত কৰিবলৈ ৯৮৬৪৫৪১৪৩০ নম্বৰটো ৰাজহুৱা কৰা হৈছে । বহু চিকিৎসকে জেনেৰিক ঔষধৰ সলনি ব্ৰেণ্ডেড ঔষধ লিখি দিয়ে । যাৰ ফলত চৰকাৰী ঔষধৰ ফাৰ্মাচীত সেই ঔষধ বিচাৰি নাপায় । এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী চিকিৎসালত বিনামূলীয়া ঔষধ বিচাৰি নাপালে জনসাধাৰণে ৱাটছআপ যোগে অভিযোগ দিব পাৰিব । ৱাটছআপ যোগেদি জানিব পাৰিব হাস্পতালত আপুনি বিচৰা ঔষধটো আছে নে নাই । চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যদি বিচৰা ঔষধ নাপাই তেনেহ’লে প্ৰেচক্ৰিপশ্যনখন ৱাটছআপত দিব পাৰিব । লগে লগে এইক্ষেত্রত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । তদুপৰি প্ৰতিখন চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচীৰ সন্মুখত লগোৱা থাকিব ঔষধৰ তালিকা ।"

ৰাজ্যত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ অভাৱ :

চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ অভাৱ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰি কয়,"ৰাজ্যত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ অভাৱ আছে । সংজ্ঞাহাৰক চিকিৎসক তুলনামূলকভাৱে কম হোৱাৰ বাবে প্ৰসূতি বিভাগত অসুবিধা হৈছে । অহা বছৰৰ পৰা এম বি বি এছ ডাক্তৰৰ নতুন বেটছ আহিলে চিকিৎসকৰ অভাৱ পূৰণ হ’ব । চিকিৎসকৰ অভাৱ পূৰণ হ’লে আগন্তুক দিনত ২৫ কিলোমিটাৰৰ দূৰে দূৰে একোটাকৈ চিজাৰিয়েন কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা আছে । বিগত দুমাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত ৯ টা প্ৰসূতি অস্ত্ৰোপচাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে । অতি সোনকালে ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব । তদুপৰি চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত এফ আৰ ইউৰ সংখ্যা ১০০ খনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখি বিভাগে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।"

দুৰ্গমৰ পৰা সুগম আঁচনি :

তেওঁ লগতে কয়,"নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা চিকিৎসক সকলক 'দুৰ্গমৰ পৰা সুগম' আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত এবছৰ বাধ্যতামূলক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ফলত সেই অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজ যথেষ্ট উপকৃত হৈছে ।"ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত এইচ আই ভি ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বিভাগে এই দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইতিমধ্যে বিভিন্ন সজাগতা সভাকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । একমাত্ৰ চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাত এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাযায় । এই ক্ষেত্ৰত সমাজৰো যথেষ্ট কৰণীয় আছে । এইচ আই ভিৰ সংক্ৰমণ এক চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে । নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আৰু অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্কৰ বাবে এইচ আই ভিৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে । একাংশ লোকৰ অসচেতনাৰ বাবে নিজে নিজে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ’বলৈ ধৰিছে । অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিয়ে এইক্ষেত্ৰত যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা হাতত লৈছে; কিন্তু ৰাইজ সচেতন নহ’লে চৰকাৰে অকলে একো কৰিব নোৱাৰে ।’’

সংবাদমেলত স্বাস্থ্য বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব ডাঃ পি অশোক বাবু, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ মিছন সঞ্চালক ডাঃ লক্ষ্মনন এছ আৰু কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডাঃ মনোজ কুমাৰ চৌধুৰী উপস্থিত থাকে ।

medicines in government hospital
