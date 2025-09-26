ETV Bharat / state

চাকৰিৰ নামত ধনৰ বেহা: কোটিৰ ঘৰত সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীৰ জালত প্ৰৱঞ্চক

ৰে'ল বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত কোটিৰ ঘৰত ধন সংগ্ৰহ প্ৰৱঞ্চকৰ । ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক প্ৰৱঞ্চক । ধন লোৱাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী ।

চাকৰিৰ নামত কোটিৰ ঘৰত সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীৰ জালত প্ৰৱঞ্চক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 8:43 PM IST

নগাঁও: নগাঁৱৰ ৰে'ল বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত এখন বিশাল বজাৰেই আৰম্ভ কৰিছিল দুই মহা প্ৰৱঞ্চকে । ৰে'ল বিভাগৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ নামত বহু লোককে লুটি-পুতি শেষ কৰি দিয়াৰ অভিযোগ নগাঁৱৰ দুই প্ৰৱঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে ।

ৰে'ল বিভাগৰ বিভিন্ন পদৰ বিনিময়ত পৃথক মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি বহু নিবনুৱাৰ পৰা লাখে লাখে টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰৱঞ্চক দুজনৰ বিৰুদ্ধে । অভিযুক্ত প্ৰৱঞ্চক দুজন হৈছে নগাঁৱৰ চম্পক বৰা আৰু নীলমণি নাথ । এই দুয়োজন লোকে ৰে'ল বিভাগত চাকৰি দিব পৰা বুলি বহু লোকৰ বিশ্বাসী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল ।

চাকৰিৰ নামত কোটিৰ ঘৰত সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীৰ জালত প্ৰৱঞ্চক (ETV Bharat Assam)

ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, চম্পক বৰা আৰু নীলমণি নাথে ৰে'ল বিভাগৰ গুদামৰ শ্ৰমিকৰ পৰা চৰ্দাৰলৈ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি নগাঁৱৰেই নহয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল । অভিযোগ মতে, ২০১৯ চনৰ পৰাই এই দুই প্ৰৱঞ্চকে বিভিন্নজনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি নিজৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি বিলাসী জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল ।

চাকৰিৰ নামত এই দুই অভিযুক্ত প্ৰৱঞ্চকক ধন দিয়াৰ দৃশ্য গোপন কেমেৰাত বন্দীও কৰি ৰাখিছিল ভুক্তভোগীয়ে । কিন্তু চাৰি-পাঁচ বছৰেও চাকৰি লাভ নকৰাত কেইবাবাৰো ভুক্তভোগীয়ে ধন ওভতাই বিচৰাত ওলোটাই ভুক্তভোগীৰ বিৰুদ্ধে ডকাইতিৰ গোচৰ তৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ উপৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰে ভুক্তভোগীক ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগীয়ে ।

অৱশেষত একাংশ ভুক্তভোগী ওলাই আহি নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাত শুকুৰবাৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত চম্পক বৰাক আটক কৰি জেৰা আৰম্ভ কৰে । জেৰাৰ অন্তত অভিযুক্ত চম্পক বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে ।

বৰ্তমানেও চাকৰিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযুক্ত আন এক প্ৰৱঞ্চক নীলমণি নাথক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পৰা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

