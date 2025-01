ETV Bharat / state

বাজেটত ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ হিচাপ-নিকাজ লৈ সৰৱ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰা - RIPUN BORA CRITICISED BJP

২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৪ৰ ৩১ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত এই ৯ মাহত বাজেটত ধাৰ্য কৰা টকাৰ ব্যয় :

৯ মাহত বাজেটত ধাৰ্য কৰা টকাৰ ব্যয় (ETV Bharat Assam)

১. Drinking Water Supply and Sanitation শিতানত মুঠ ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছে ৩০ শতাংশ

২. Town and Country planning শিতানত ধাৰ্য কৰা টকাৰ ব্যয় হৈছে ৩৯ শত‍ংশ

৩. Housing শিতানত ধাৰ্য টকাৰ ব্যয় হৈছে ১৪ শতাংশ

৪. Social justice and Empowerment শিতানত ব্যয় হৈছে ২১ শতাংশ

৫. Soil and Water Conservation শিতানত ব্যয় হৈছে ২৭ শতাংশ

৬. Dairy Development শিতানত ব্যয় হৈছে ২৬ শতাংশ

৭. Industry and Commerce শিতানত খৰচ হৈছে ১৯ শতাংশ

৮. Tourism শিতানত খৰচ হৈছে ১১ শতাংশ

৯. Science Technology and Environment শিতানত খৰচ হৈছে ১৬ শতাংশ

১০. Hill area Development শিতানত খৰচ হৈছে ২০ শতাংশ

১১. Indigenous Tribal Affairs and Culture শিতানত খৰচ হৈছে ৩৬ শতাংশ।

সামগ্রিক ভাৱে বাজেটত ধাৰ্য টকাৰ এতিয়ালৈ প্ৰায় ৪৯ শতাংশহে খৰছ হৈছে ।

বাজেট ব্যয়ৰ নিৰ্ধাৰিত নিয়ম অনুযায়ী খৰচ হোৱাৰ পৰিমাণ :

বাজেট ব্যয়ৰ নিৰ্ধাৰিত নিয়ম অনুযায়ী খৰচ হোৱাৰ পৰিমাণ (ETV Bharat Assam)

প্রথম তিনি মাহত সামগ্ৰিকভাৱে খৰছ হ’ব লাগে ২০ শতাংশ । দ্বিতীয় তিনি মাহত সামগ্রিকভাৱে খৰছ হ’ব লাগে ৩০ শতাংশ । তৃতীয় তিনি মাহত সামগ্রিকভাৱে খৰছ হ'ব লাগে ৩০ শতাংশ । চতুর্থ তিনি মাহত সামগ্ৰিকভাৱে খৰছ হ‘ব লাগে ২০ শতাংশ । এই হিচাবত বৰ্তমানলৈ ৮০ শতাংশ খৰছ হ'ব লাগিছিল । কিন্তু খৰছ হৈছে ৪৯ শতাংশ । অহা দুমাহত ৫১ শতাংশ কি যাদুৰে খৰছ কৰিব বুলি ৰিপুণ বৰাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

বাজেট ধাৰ্য পুঁজি ব্যয় কৰিব নোৱৰাৰ কাৰণ ক'লে ৰিপুণ বৰাই :

প্ৰকৃততে খৰছ নোহোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে বাজেটত নিৰ্ধাৰিত টকা চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই । বাজেটৰ সিংহভাগ কৰ্মচাৰীৰ দা-দৰমহাত খৰছ হোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্রী বিলাস বহুল ভ্রমণ খৰছ, হেলিকপ্টাৰ, চার্টাড বিমান, বিভিন্ন মন্ত্ৰীৰ বিদেশ ভ্ৰমণত খৰছ হৈছে । বিজেপিয়ে যেতিয়াই তেতিয়াই ডাৱল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ বুলি গৌৰৱহে কৰে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া বিশেষকৈ জি এছ টি অংশ আৰু Centrally sponsored Scheme বিলাকৰ বাবদ পাবলগীয়া টকা নিজৰ গাদী হেৰুৱাৰ ভয়ত কেন্দ্ৰৰ ওচৰত আঁঠু লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোকোলাই আনিব নোৱৰাৰ বাবে বাজেটত ধাৰ্য অনুযায়ী টকা খৰছ কৰিব পৰা নাই আৰু উপর্যুপৰি ঋণ ল'ব লগা হৈছে । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এম জি এনৰেগাৰ প্ৰাপ্য পুঁজি যোৱা দুটা বছৰত হিচাব মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মোকোলাই নিদিয়াত অসমৰ ২৬৬১খন গাওঁ পঞ্চায়তৰ ৬৪,৯৮,৭২৮ টা জবকাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ মাত্ৰ ৬৪০২ টাইহে ১০০ দিনৰ কাম পাইছে ।

২০২৪-২৫ৰ বাজেটৰ ২০ টা উল্লেখযোগ্য ঘোষণা :

১. অসম আৰক্ষীত অগ্নিবীৰৰ সংৰক্ষণ

২. কণী, গাখীৰ আৰু মাছ উৎপাদনত আত্মনিৰ্ভশীল হোৱা

৩. ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক উদগনি দিয়া

৪. ষ্টাৰ্টআপ মিছন

৫. পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতিয়াৰ বাসভৱনত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা

৬. পি এম বিশ্বকৰ্মা যোজনা

৭. ফাৰ্ম মেছিনেজাইজেচন

৮. ৰুফটপ চ'লাৰাইজেচন

৯. ক্লাইমেট একচন

১০. অমৃত-গুৱাহাটী ইণ্টিগ্ৰেটেড গ্ল'বেল চিটি

১১. আয়ুষ্মান অসম

১২. কম্পেহাৰ্নশ্বিপ স্কুল হেল্থ প্ৰগ্ৰেম আণ্ডাৰ চিফ মিনিষ্টাৰচ আয়ুষ্মান অসম

১৩. ভিলেজ এণ্ড ক'মিউনিটি আউটৰিচ প্ৰগ্ৰেম ফ'ৰ এম বি বি এছ ষ্টুডেণ্টচ ইন আসাম আণ্ডাৰ চীফ মিনিষ্টাৰ্চ আয়ুষ্মান অসম।

১৪. চেম্পিয়নিং ডিজিটেল ট্ৰান্সফ'ৰ্মেচন এণ্ড আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স

১৫. জ্ঞান-ধাৰা-ইণ্টিগ্ৰেটেড ভাৰ্চুৱেল টেকন'লজি উইথ ফ'ৰ ইক্সপ্ৰিয়েনচিয়েল লাৰ্নিং

১৬. নতুন দিল্লীত তৃতীয়টো অসম ভৱন

১৭. আপোন ঘৰ, আপোন ভৱন

১৮. বিভিন্ন ক্ষেত্রৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে সহযোগ

১৯. জীৱিকা সখী এক্সপ্ৰেছ

২০. বন এলেকাৰ গাঁও প্ৰধানৰ বাবে মাহেকীয়া মাননী

কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এটা ঘোষণাও আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী হোৱা নাই । ২০২৪-২৫ বাজেটখন এখন আভুৱা ভৰা, সম্পূৰ্ণ বিফল, ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰা বাজেট বুলি সদৰি কৰে ৰিপুণ বৰাই । সংবাদমেলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতা উপস্থিত আছিল ।

