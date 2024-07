কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰী : ৰাকেশ পালসহ কাৰাগাৰলৈ যাব লাগিব ৩২ জন - APSC Scam

গুৱাহাটী, 22 জুলাই : বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে সোমবাৰে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ বহুচৰ্চিত কৃষি উন্নয়ন বিষয়া (Agriculture Development Officer) নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ ৰায়দান কৰে ৷ ৰায়দানত এই গোচৰটোত সেই সময়ৰ লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ ৰাকেশ কুমাৰ পাল, সদস্য চামেদুৰ ৰহমান, বসন্ত কুমাৰ দলেসহ 32 জনক দোষী ঘোষণা কৰা হয় ৷ আনহাতে, গোচৰটোত ৰাজসাক্ষী হিচাপে থকা বিনীতা ৰিঞ্জাক দোষমুক্ত কৰা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, ৰাকেশ কুমাৰ পাল, সদস্য চামেদুৰ ৰহমান, বসন্ত কুমাৰ দলেৰ বিৰুদ্ধে আদালতে u/s 420 read with 120 b IPC, আৰু Sec. 468 read with 120 b ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ৷ লগতে তিনিওগৰাকীক sec 13(2) pc act 1988 read with sec 120b IPC ত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে ৷ এই ধাৰা দুটাত সাত বছৰ আৰু দহ বছৰৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে ৷ আনহাতে আদালতে মৃগেন হালৈ, ফণীন্দ্ৰ শইকীয়া, প্ৰণৱ ভৰালী, জ্যোতিৰেখা দাস, কবিন কিলিংপি, প্ৰীতি দাস, অলক কুমাৰ মালী, বিশ্বজিৎ দলে, কেশৱানন্দ বৰা, বৰ্ণালী মেধি, বিপুল কুমাৰ ডেকা, চুইটী বৰা হাজৰিকা, সত্যনাথ ডেকা, কমল কৃষ্ণ দাস, ঋতুৰাজ সোণোৱাল, অঞ্জন লয়িং, প্ৰিয়ংকা বৰা, ৰোষেশ্বৰ তিমুং, সংঘমিত্ৰা শ্যাম , বিদ্যুৎ দাস , আল্পনা দেউৰী, জয়ন্ত জিৎ দাস , দীপাংক বৰিক, ৰৌচন ৰৌফি ,প্ৰাঞ্জল বৰ্মন , চাকিল আজিজ হক, কল্যাণ শৰ্মা, মফিদা বেগম শইকীয়া আৰু জয়ন্ত চাবুকধৰাক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ৷

এই আটাইকেইজনকে u/s 420 read with 120 b IPC আৰু Sec. 468 read with 120 B ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ন্যায়ালয়ে ৷ এই ধাৰাৰ অধীনত সাত বছৰৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে ৷ উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলা শুনানিৰ অন্তত বিশেষ আদালতে আজি পুৱা 10.30 বজাত গোচৰটোৰ ৰায়দান কৰিছে ৷ এই গোচৰটোত সেই সময়ৰ লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ ৰাকেশ কুমাৰ পাল, সদস্য চামেদুৰ ৰহমান, বসন্ত কুমাৰ দলে সহ মুঠ 43 জন অভিযুক্তৰ নাম সাঙোৰ খাই আছে ৷ আজিৰ শুনানিত এই 43 জন অভিযুক্তৰ ভিতৰত 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হয় ৷

উল্লেখ্য যে, ৰাকেশ কুমাৰ পাল অধ্যক্ষ হৈ থকাৰ সময়ত কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তিৰ নামত ব্যাপক ধনৰ লেনদেন হোৱা বুলি এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 2017 চনতে ভঙাগড় থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিতে ৰাকেশ কুমাৰ পালসহ বহু কেইজন অভিযুক্তক পূৰ্বে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিচত আদালতে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন সাক্ষীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰি আজি গোচৰৰ ৰায়দানৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰে ৷ উল্লেখ্য যে আজি আদালতে দোষমুক্ত কৰা 11 জনৰ ভিতৰত থকাসকল- কুনাল দাস, বিকাশ পিঞ্চা, কৌশিক কলিতা, চৈয়দ মুছাৰফ হুছেইন, বিউটী গগৈ, ফিৰোজ মৰাণ, জ্যোতিবন দত্ত, চৈজালি জহৰি, ধৃতিমান ৰয়, মৌচুমী শইকীয়া আৰু বৈচিত্ৰ হাকামোছা ৷

