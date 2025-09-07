ETV Bharat / state

বনাঞ্চল বেদখলৰ ক্ষেত্রত অসম দ্বিতীয় স্থানত: ৩.৬২ লাখ হেক্টৰ বনভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত

বনাঞ্চল বেদখলৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত অসম । অসমৰ বাহিৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহতো হোৱা নাই ইমান বেদখল । পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

Forests of Assam are under the control of encroachers and Second in the country
বনাঞ্চল বেদখলৰ ক্ষেত্রত অসম দ্বিতীয় স্থানত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2025 at 3:56 PM IST

7 Min Read

গুৱাহাটী: ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে উচ্ছেদ অভিযান । ৰাজ্যত বৃহৎ পৰিমাণৰ ভূমি বেদখল হৈ আছে । সেই কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই কথাও সদৰী কৰিছে যে তেওঁ তেওঁৰ জীৱনকালত বেদখলকৃত এই ভূমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব নে নাই তাৰ সন্দেহ আছে । বিশেষকৈ বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল হৈ থকাৰ বিষয়টো বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলত অব্যাহত ৰাখিছে উচ্ছেদ অভিযান । কিন্তু এই উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে বেদখলৰ উদ্বেগজনক তথ্য । শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্রণালয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেনত অনুসৰি দেশৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত বনাঞ্চল বেদখলৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান দ্বিতীয় ।

Forests of Assam are under the control of encroachers and Second in the country
অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বনভূমি বেদখলৰ হিচাপ (ETV Bharat Assam)

প্রথম স্থানত আছে মধ্যপ্রদেশ । অসমৰ বনাঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি বেদখল চলি আহিছে । অসমৰ বনাঞ্চলৰ ৩৬২০.৯ বর্গ কিলোমিটাৰ তথা ৩,৬২,০৯০ হেক্টৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে । প্রথম স্থানত থকা মধ্যপ্ৰদেশৰ বেদখলকৃত বনভূমিৰ পৰিমাণ ৫,৪৬,০৮৯.৪৫ হেক্টৰ । বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলৰ পৰিমাণেৰে তৃতীয় স্থানত আছে কৰ্ণাটক । ৰাজ্যখনৰ বেদখলকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ ৮৬,৩০৮.৪৪ হেক্টৰ ।

অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বনভূমি বেদখলৰ হিচাপ:

অসমৰ বেদখলকৃত ভূমিৰ পৰিমাণৰ বিপৰীতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৫৩,৪৯৯.৯৬ হেক্টৰ বনভূমি বেদখল হৈছে । ইয়াৰ পাছতে মিজোৰামৰ ২৪৭২৩ হেক্টৰ, ত্ৰিপুৰাৰ ৪২৮২ হেক্টৰ, মণিপুৰৰ ৩,২৭০ হেক্টৰ আৰু ছিক্কিমৰ ৪৬৯ হেক্টৰ বনাঞ্চলৰ ভূমিত বেদখল হৈছে । অসমৰ বনাঞ্চলৰ বেদখলকৃত ভূমি উদ্ধাৰৰ বাবে বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যাপক ৰূপত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

Forests of Assam are under the control of encroachers and Second in the country
বনাঞ্চল বেদখলৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত অসম (ETV Bharat Assam)

ইফালে উচ্ছেদ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা নতুন বেদখলৰ তথ্য বন বিভাগৰ হাতত সম্প্ৰতি নাই । কিন্তু তাৰ আগলৈকে বেদখলৰ ধাৰাবাহিকতা চলি আহিছিল । এই তথ্য বন বিভাগৰ হাততে মজুত আছে ।

কিন্তু তথাপিও ইমানদিনে বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাছিল । ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ এগৰাকী বন সুৰক্ষা বিষয়াই জনোৱা মতে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে অসমসহ সকলো ৰাজ্যকে বনভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।

বন্যপ্রাণী আৰু বনাঞ্চলক সুৰক্ষিত কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰি এই নিৰ্দেশ দিছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশেষকৈ অসমত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে । লক্ষণীয় বিষয় যে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তে এটা বিষয় বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে যে বহু প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী লোকেও বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি থৈছে ।

সেই সকলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ভূমিকা কি হ'ব ? তদুপৰি যাৰ সহযোগত বনাঞ্চলত বেদখল চলি আহিছিল সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নে নাই তাকলৈয়ো প্রশ্ন উত্থাপিত হৈছে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে বন বিভাগৰ কেইবাজনো প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ বিষয়াক এনে বেআইনী কার্যত সহযোগিতা কৰা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । কিন্তু প্রশ্ন হৈছে যে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নে নাই সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন ।

অসমৰ বনভূমি আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য:

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বনভূমি দখল কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে বনভূমি হ্ৰাস পোৱাৰ তথ্য প্রকাশ কৰিছে খোদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । সংসদৰ শেহতীয়া অধিৱেশনত পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন দপ্তৰৰ ৰাজ্য মন্ত্রী কীৰ্তিবৰ্ধন সিঙে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ২০১৯ চনত অসমৰ মুঠ বনভূমিৰ পৰিমাণ আছিল ২৮,৩২৭.০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ।

কিন্তু ২০২৩ চনত ৰাজ্যখনৰ বনভূমি ২৮,৩১৩.৫৬ বর্গ কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস পালে । অর্থাৎ তিনি বছৰত ৰাজ্যখনত ১৩.৪৫ বর্গ কিলোমিটাৰ বনভূমি হ্ৰাস পালে । অসমৰ এনে অৱস্থাৰ বিপৰীতে কিন্তু বিহাৰ, ছট্টিশগড়, গোৱা, গুজৰাট, কেৰালা, ওড়িশা আদি ৰাজ্যৰ বনভূমিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে । সৰ্বাধিক কেৰালাত উক্ত তিনি বছৰত ৯১৫.৩৬ বর্গ কিলোমিটাৰ বনভূমি বৃদ্ধি পাইছে ।

Forests of Assam are under the control of encroachers and Second in the country
অসমৰ বনভূমি আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

আনকি এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ দেশত ৩০৯৩.৬১ বর্গ কিলোমিটাৰ বনভূমি বৃদ্ধি পাইছে । তথ্য মতে ২০১৯ চনত সমগ্ৰ দেশৰ বনভূমিৰ পৰিমাণ ৭,১২,২৪৯.০০ বর্গ কিলোমিটাৰ আছিল । কিন্তু ২০২৩ বৰ্ষত এই পৰিমাণ ৭,১৫,৩৪২.৬১ বর্গ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পায় । দেশৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত বনভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় ।

অৱশ্যে ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ চলি থকা উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলত এই হিচাপ কিছু পৰিমাণে সলনি হ'ব । শেহতীয়া উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলত ৰাজ্যৰ বনভূমিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব ।

বন্যপ্ৰাণী আৰু মানুহৰ সংঘাত:

ৰাজ্যখনত বনভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত হাতী-মানুহৰ সংঘাতেও তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । আনকি বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যখনৰ বাঘৰ আক্ৰমণত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে হাতীৰ আক্ৰমণত বিগত পাঁচ বছৰত ৰাজ্যখনত ৩৮৩ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । সংসদত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা বিস্তৃত তথ্য অনুসৰি হাতীৰ আক্ৰমণত ২০১৯-২০ বৰ্ষত ৭৫ গৰাকী, ২০২০-২১ বৰ্ষত ৯১ গৰাকী, ২০২১-২২ বৰ্ষত ৬৩ গৰাকী, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৮০ গৰাকী আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ৭৪ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যখনত বিগত সময়ছোৱাত ৰে'লৰ খুন্দাত,বিদ্যুৎ প্ৰৱাহিত হৈ আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ হাততো বহুসংখ্যক হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । তথ্য অনুসৰি অসমত বিগত পাঁচ বছৰত ৰে'লৰ খুন্দাত ২৪ টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০১৯-২০ বৰ্ষত ২টা, ২০২০-২১ বৰ্ষত ৫টা, ২০২১-২২ বৰ্ষত ৮টা, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৭টা আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ২টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে ।

একেদৰে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হৈ পাঁচ বছৰত ৫৩ টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০১৯-২০ বৰ্ষত ১১ টা, ২০২০-২১ বৰ্ষত ১৩ টা, ২০২১-২২ বৰ্ষত ১২ টা, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৮ টা আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ১১ টা হাতী বিদ্যুৎ প্রবাহিত হৈ মৃত্যু হৈছে । একে সময়তে ৰাজ্যত বিগত ২ বছৰত চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত নিধন হৈছে তিনিটা হাতী । ২০২২-২৩ বৰ্ষত ২ টা আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত এটা হাতী চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত মৃত্যু হৈছে ।

লক্ষ্যণীয় বিষয় যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদত দাখিল কৰা এই তথ্যৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে অসমত হাতী-মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ লৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰখনে এই সংঘাত দূৰ কৰাৰ বাবে কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লৈছে । ইফালে বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰাৰ ফলত বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে আশ্ৰয়স্থল ঘূৰাই পাইছে । অনাগত দিনত বনাঞ্চলসমূহ বেদলখমুক্ত হ'লে ৰাজ্যখনৰ বঞ্চালৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে বন্যপ্ৰাণী আৰু মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলাফল:

ৰাজ্যত অব্যাহত থকা উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত অলপতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদমেল যোগে সদৰী কৰিছিল যে ২০২১ চনৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ জুলাইলৈকে বিগত চাৰিবছৰত ৰাজ্যৰ মুঠ ১,১৯,৫৪৮ বিঘ‍া ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে । বেদখলমুক্ত কৰা এই ভূমিৰ ভিতৰত ৮৪৭৪৩ বিঘা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি, ৪৬৪৩ বিঘা ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰৰ ভূমি, ২৬৭১৩ বিঘা চৰকাৰী খাচলেণ্ডৰ ভূমি আৰু ৪৪৪৯ বিঘা সত্র-নামঘৰ আদিৰ ভূমি ।

Forests of Assam are under the control of encroachers and Second in the country
উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলাফল (ETV Bharat Assam)

এই সময়চোৱাত ১৬০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে আৰু ৫০ হাজাৰ লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে । আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলকে ধৰি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৬৩ লাখ বিঘা ভূমি এতিয়াও বেদখলকাৰীৰ কৱলত আছে ।

লগতে পঢ়ক: একাংশ লিডাৰে দিল্লীত আন্দোলন কৰিব গ'লেও চৰকাৰৰ পৰা পইচা লয়: অখিল গগৈ

গেষ্ট হাউছত ৰহস্য়জনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ; হত্য়া নে চৰম সিদ্ধান্ত ?

For All Latest Updates

TAGGED:

ENCROACHMENT IN FORESTS OF ASSAMEVICTION IN ASSAMENCROACHERSইটিভি ভাৰত অসমENCROACHMENT IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.