বনাঞ্চল বেদখলৰ ক্ষেত্রত অসম দ্বিতীয় স্থানত: ৩.৬২ লাখ হেক্টৰ বনভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত

বনাঞ্চল বেদখলৰ ক্ষেত্রত অসম দ্বিতীয় স্থানত: ৩.৬২ লাখ হেক্টৰ বনভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত
Published : September 7, 2025 at 3:56 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে উচ্ছেদ অভিযান । ৰাজ্যত বৃহৎ পৰিমাণৰ ভূমি বেদখল হৈ আছে । সেই কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই কথাও সদৰী কৰিছে যে তেওঁ তেওঁৰ জীৱনকালত বেদখলকৃত এই ভূমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব নে নাই তাৰ সন্দেহ আছে । বিশেষকৈ বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল হৈ থকাৰ বিষয়টো বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলত অব্যাহত ৰাখিছে উচ্ছেদ অভিযান । কিন্তু এই উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে বেদখলৰ উদ্বেগজনক তথ্য । শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্রণালয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেনত অনুসৰি দেশৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত বনাঞ্চল বেদখলৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান দ্বিতীয় ।
প্রথম স্থানত আছে মধ্যপ্রদেশ । অসমৰ বনাঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি বেদখল চলি আহিছে । অসমৰ বনাঞ্চলৰ ৩৬২০.৯ বর্গ কিলোমিটাৰ তথা ৩,৬২,০৯০ হেক্টৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে । প্রথম স্থানত থকা মধ্যপ্ৰদেশৰ বেদখলকৃত বনভূমিৰ পৰিমাণ ৫,৪৬,০৮৯.৪৫ হেক্টৰ । বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলৰ পৰিমাণেৰে তৃতীয় স্থানত আছে কৰ্ণাটক । ৰাজ্যখনৰ বেদখলকৃত ভূমিৰ পৰিমাণ ৮৬,৩০৮.৪৪ হেক্টৰ ।
অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বনভূমি বেদখলৰ হিচাপ:
অসমৰ বেদখলকৃত ভূমিৰ পৰিমাণৰ বিপৰীতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৫৩,৪৯৯.৯৬ হেক্টৰ বনভূমি বেদখল হৈছে । ইয়াৰ পাছতে মিজোৰামৰ ২৪৭২৩ হেক্টৰ, ত্ৰিপুৰাৰ ৪২৮২ হেক্টৰ, মণিপুৰৰ ৩,২৭০ হেক্টৰ আৰু ছিক্কিমৰ ৪৬৯ হেক্টৰ বনাঞ্চলৰ ভূমিত বেদখল হৈছে । অসমৰ বনাঞ্চলৰ বেদখলকৃত ভূমি উদ্ধাৰৰ বাবে বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যাপক ৰূপত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে উচ্ছেদ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা নতুন বেদখলৰ তথ্য বন বিভাগৰ হাতত সম্প্ৰতি নাই । কিন্তু তাৰ আগলৈকে বেদখলৰ ধাৰাবাহিকতা চলি আহিছিল । এই তথ্য বন বিভাগৰ হাততে মজুত আছে ।
কিন্তু তথাপিও ইমানদিনে বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাছিল । ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ এগৰাকী বন সুৰক্ষা বিষয়াই জনোৱা মতে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে অসমসহ সকলো ৰাজ্যকে বনভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।
বন্যপ্রাণী আৰু বনাঞ্চলক সুৰক্ষিত কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰি এই নিৰ্দেশ দিছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশেষকৈ অসমত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে । লক্ষণীয় বিষয় যে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তে এটা বিষয় বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে যে বহু প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী লোকেও বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি থৈছে ।
সেই সকলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ভূমিকা কি হ'ব ? তদুপৰি যাৰ সহযোগত বনাঞ্চলত বেদখল চলি আহিছিল সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নে নাই তাকলৈয়ো প্রশ্ন উত্থাপিত হৈছে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে বন বিভাগৰ কেইবাজনো প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ বিষয়াক এনে বেআইনী কার্যত সহযোগিতা কৰা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । কিন্তু প্রশ্ন হৈছে যে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নে নাই সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন ।
অসমৰ বনভূমি আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য:
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বনভূমি দখল কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে বনভূমি হ্ৰাস পোৱাৰ তথ্য প্রকাশ কৰিছে খোদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । সংসদৰ শেহতীয়া অধিৱেশনত পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন দপ্তৰৰ ৰাজ্য মন্ত্রী কীৰ্তিবৰ্ধন সিঙে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ২০১৯ চনত অসমৰ মুঠ বনভূমিৰ পৰিমাণ আছিল ২৮,৩২৭.০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ।
কিন্তু ২০২৩ চনত ৰাজ্যখনৰ বনভূমি ২৮,৩১৩.৫৬ বর্গ কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস পালে । অর্থাৎ তিনি বছৰত ৰাজ্যখনত ১৩.৪৫ বর্গ কিলোমিটাৰ বনভূমি হ্ৰাস পালে । অসমৰ এনে অৱস্থাৰ বিপৰীতে কিন্তু বিহাৰ, ছট্টিশগড়, গোৱা, গুজৰাট, কেৰালা, ওড়িশা আদি ৰাজ্যৰ বনভূমিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে । সৰ্বাধিক কেৰালাত উক্ত তিনি বছৰত ৯১৫.৩৬ বর্গ কিলোমিটাৰ বনভূমি বৃদ্ধি পাইছে ।
আনকি এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ দেশত ৩০৯৩.৬১ বর্গ কিলোমিটাৰ বনভূমি বৃদ্ধি পাইছে । তথ্য মতে ২০১৯ চনত সমগ্ৰ দেশৰ বনভূমিৰ পৰিমাণ ৭,১২,২৪৯.০০ বর্গ কিলোমিটাৰ আছিল । কিন্তু ২০২৩ বৰ্ষত এই পৰিমাণ ৭,১৫,৩৪২.৬১ বর্গ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পায় । দেশৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত বনভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় ।
অৱশ্যে ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ চলি থকা উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলত এই হিচাপ কিছু পৰিমাণে সলনি হ'ব । শেহতীয়া উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলত ৰাজ্যৰ বনভূমিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব ।
বন্যপ্ৰাণী আৰু মানুহৰ সংঘাত:
ৰাজ্যখনত বনভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত হাতী-মানুহৰ সংঘাতেও তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । আনকি বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যখনৰ বাঘৰ আক্ৰমণত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে হাতীৰ আক্ৰমণত বিগত পাঁচ বছৰত ৰাজ্যখনত ৩৮৩ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । সংসদত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা বিস্তৃত তথ্য অনুসৰি হাতীৰ আক্ৰমণত ২০১৯-২০ বৰ্ষত ৭৫ গৰাকী, ২০২০-২১ বৰ্ষত ৯১ গৰাকী, ২০২১-২২ বৰ্ষত ৬৩ গৰাকী, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৮০ গৰাকী আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ৭৪ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যখনত বিগত সময়ছোৱাত ৰে'লৰ খুন্দাত,বিদ্যুৎ প্ৰৱাহিত হৈ আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ হাততো বহুসংখ্যক হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । তথ্য অনুসৰি অসমত বিগত পাঁচ বছৰত ৰে'লৰ খুন্দাত ২৪ টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০১৯-২০ বৰ্ষত ২টা, ২০২০-২১ বৰ্ষত ৫টা, ২০২১-২২ বৰ্ষত ৮টা, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৭টা আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ২টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে ।
একেদৰে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হৈ পাঁচ বছৰত ৫৩ টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০১৯-২০ বৰ্ষত ১১ টা, ২০২০-২১ বৰ্ষত ১৩ টা, ২০২১-২২ বৰ্ষত ১২ টা, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৮ টা আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ১১ টা হাতী বিদ্যুৎ প্রবাহিত হৈ মৃত্যু হৈছে । একে সময়তে ৰাজ্যত বিগত ২ বছৰত চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত নিধন হৈছে তিনিটা হাতী । ২০২২-২৩ বৰ্ষত ২ টা আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত এটা হাতী চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত মৃত্যু হৈছে ।
লক্ষ্যণীয় বিষয় যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদত দাখিল কৰা এই তথ্যৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে অসমত হাতী-মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ লৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰখনে এই সংঘাত দূৰ কৰাৰ বাবে কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লৈছে । ইফালে বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰাৰ ফলত বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে আশ্ৰয়স্থল ঘূৰাই পাইছে । অনাগত দিনত বনাঞ্চলসমূহ বেদলখমুক্ত হ'লে ৰাজ্যখনৰ বঞ্চালৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে বন্যপ্ৰাণী আৰু মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলাফল:
ৰাজ্যত অব্যাহত থকা উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত অলপতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদমেল যোগে সদৰী কৰিছিল যে ২০২১ চনৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ জুলাইলৈকে বিগত চাৰিবছৰত ৰাজ্যৰ মুঠ ১,১৯,৫৪৮ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে । বেদখলমুক্ত কৰা এই ভূমিৰ ভিতৰত ৮৪৭৪৩ বিঘা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি, ৪৬৪৩ বিঘা ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰৰ ভূমি, ২৬৭১৩ বিঘা চৰকাৰী খাচলেণ্ডৰ ভূমি আৰু ৪৪৪৯ বিঘা সত্র-নামঘৰ আদিৰ ভূমি ।
এই সময়চোৱাত ১৬০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে আৰু ৫০ হাজাৰ লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে । আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলকে ধৰি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৬৩ লাখ বিঘা ভূমি এতিয়াও বেদখলকাৰীৰ কৱলত আছে ।