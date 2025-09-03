ETV Bharat / state

ধন নথকা একাউণ্টৰ দহ হাজাৰ টকাৰ চেক দি অপমান যাদৱ পায়েঙক - FOREST MAN JADAV PAYENG

সম্বৰ্ধনাৰ নামত 'অৰণ্য় মানৱ'ক প্ৰৱঞ্চনা ৷ "আমি গছপুলি ৰোৱা মানুহ, পইচালৈ লোভ নাই" ৷ ক'লে অৰণ্য় মানৱৰ স্ৰষ্টাই ৷

Allegation against MD Foundation Trust
'অৰণ্য় মানৱ' যাদৱ পায়েঙক প্ৰৱঞ্চনাৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2025 at 8:39 AM IST

যোৰহাট: সম্বৰ্ধনাৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা । তাকো প্ৰৱঞ্চনা কৰিলে 'অৰণ্য় মানৱ'ক । 'মোলাই ফৰেষ্ট'ৰ সৃষ্টিকৰ্তাকেই সম্বৰ্ধনাৰ নামত এনেদৰে প্ৰৱঞ্চনা কৰি অপমানিত কৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে 'অৰণ্য় মানৱ'খ্য়াত যাদৱ পায়েঙে ।

যাদৱ পায়েং সকলোৰে বাবে এটা চিনাকি নাম । কাৰণ এইগৰাকী যাদৱ পায়েঙে একক প্ৰচেষ্টাৰে গঢ় দিছে এখন বিশাল অৰণ্য, যাৰ নাম 'মোলাই ফৰেষ্ট' । লগতে তেওঁ দেশ-বিদেশত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু সজাগতাৰ ওপৰত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি আহিছে । প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰাৰ স্বীকৃতি হিচাপে ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰদান কৰাৰ পিছতো অপমানিত হ'ব লগা হ'ল নিজৰ জন্মভূমিতে ।

'অৰণ্য় মানৱ' যাদৱ পায়েঙক প্ৰৱঞ্চনাৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

যোৱা ২৫ জুনত ডিব্ৰুগড়ত এম ডি ফাউণ্ডেচন ট্ৰাষ্ট নামৰ সংস্থা এটাই এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল । উক্ত অনুষ্ঠানলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ লোকৰ লগতে নিমন্ত্ৰিত হৈছিল যাদৱ পায়েং । উক্ত সামাজিক সংস্থাটোৱে তেওঁৰ কামৰ স্বীকৃতি হিচাপে সম্বৰ্ধনা জনাইছিল । এম ডি ফাউণ্ডেচন ট্ৰাষ্টে তেওঁক দিছিল ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ এখন দহ হাজাৰ টকীয়া চেক । পিছত উক্ত চেকখন বেংকত জমা দিছিল যাদৱ পায়েঙে ৷ কিন্তু বেংকত দিয়াৰ পিছত চেকখন বাউন্স হয় । কাৰণ এম ডি ফাউণ্ডেচন ট্ৰাষ্টৰ একাউন্টত নাছিল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন । ফলত এনেদৰে এটা উল্লেখনীয় সংস্থাই পুঁজি নথকা চেক প্ৰদান কৰি অপমানিত কৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে ।

Allegation against MD Foundation Trust
এম ডি ফাউণ্ডেচন ট্ৰাষ্টে দিয়া চেকখন (ETV Bharat Assam)

আমি গছপুলি ৰোৱা মানুহ, পইচালৈ লোভ নাই :

এই সন্দৰ্ভত পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে কয়, "যোৱা ২৫ জুনত ডিব্ৰুগড়ত এম ডি ফাউণ্ডেচন ট্ৰাষ্ট নামৰ এটা সংস্থাই এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল । উক্ত অনুষ্ঠানলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ লোকৰ লগতে মোকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল । কথা কোৱাৰ হেপাঁহ থকা বাবে তাত ময়ো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো । অন্য ব্যক্তিৰ লগতে মোকো সম্বৰ্ধনা জনাইছিল । উক্ত সম্বৰ্ধনাৰ সৈতে মোক দহ হাজাৰ টকাৰ এখন চেক প্ৰদান কৰিছিল আৰু চেকখন বেংকত জমা দিছিলো ৷ কিন্তু ট্ৰাষ্টৰ একাউণ্টত পইচা নথকাৰ বাবে চেকখন উভতি আহে ।এনেদৰে পুঁজি নথকা চেক দি আমাক অপমানিত কৰিব নালাগিছিল । আমি গছপুলি ৰোৱা মানুহ ,আমাৰ পইচালৈ লোভ নাই ।" ভৱিষ্যতে এনেদৰে তেওঁক কৰাৰ দৰে আনকো অপমান নকৰিবলৈ যাদৱ পায়েঙে আহ্বান জনাইছে ।

