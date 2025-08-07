কাজিৰঙা: শাৰী পাতি আহিছে বহু হাতী । লগত আছে পোৱালিও । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত দেখা গৈছে এই বিশেষ দৃশ্য । এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত ভিৰ কৰিছে হাতীবোৰে । আচলতে এইবোৰ বনৰীয়া হাতী নহয় ।
বন বিভাগৰ পোহনীয়া হাতী ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কঁহৰা, বাগৰি আৰু অগৰাতলি এই তিনিটা বনাঞ্চলত বিগত তিনিদিনে ভিৰ কৰা দেখা গৈছে হাতীবোৰক ৷ উদ্যানখনৰ বনাঞ্চলসমূহৰ বিভিন্ন বন শিবিৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত আৰু পৰ্যটকক কঢ়িওৱা হাতীবোৰক লৈ আহিছে মাউতসকলে ৷
হাতীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা
আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন বিভাগৰ হাতীৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পশু চিকিৎসা বিষয়াৰ নেতৃত্বত বন বিভাগৰ পোহনীয়া হাতীবোৰৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ লগতে কঁহৰা ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে ৷
কিয় কৰা হয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষা ?
এগৰাকী পশু চিকিৎসা বিষয়াই জনোৱা মতে প্ৰতি ৩-৪ মাহৰ মূৰে মূৰে বন বিভাগৰ পোহনীয়া হাতীবোৰৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় ৷ বনাঞ্চলৰ ভিতৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত পোৱা আঘাতৰ নিৰাময়ৰ লগতে বনৰীয়া হাতীৰ তুলনাত পোহনীয়া হাতীৰ জীৱন-ধাৰণ কিছু পৃথক হোৱাৰ বাবেই নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
পোহনীয়া হাতীৰ বিপৰীতে বনৰীয়া হাতীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বন্য গছ-লতিকা সেৱন কৰে বাবে বহু ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে বুলিও উল্লেখ কৰে পশু চিকিৎসা বিষয়াগৰাকীয়ে ৷
কেনেদৰে কৰা হয় হাতীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা ?
হাতীৰ বিষ্ঠা পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে পেটৰ ভিতৰত কোনো সমস্যা আছে নেকি সেয়া পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসকে প্ৰয়োজনীয় দৰৱ যোগান ধৰে ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ হাতীৰ চকু পৰীক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰে চিকিৎসকৰ দলটোৱে ৷
কিয়নো বনাঞ্চলৰ ভিতৰত ওখ ঘাঁহ-বনে হাতীৰ চকুত প্ৰায়ে আঘাত কৰে ৷ সমান্তৰালকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সময়ত হাতীৰ ভৰিৰ বিভিন্ন ৰোগ বা সমস্যাও ধৰা পৰে ।
ক'ত ক'ত চলিছে হাতীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা ?
পশু চিকিৎসক তথা পশু চিকিৎসা বিষয়াই জনোৱা মতে ৪, ৫ আৰু ৬ আগষ্টত হাতীৰ স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় । তেওঁ কয়, "আমি যোৱা ৪ আগষ্টৰ পৰা কৰি আছো । এতিয়ালৈ ৬৭ টা হাতীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছো ।
নগাঁও আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিত কৰিবলৈ আছে । ইতিমধ্যে আমি অগৰাতলিত ৪ তাৰিখে কৰিলো, ৫ তাৰিখে কঁহৰাত কৰিলো আৰু ৬ তাৰিখে আমি বাগৰিত কৰিলো । বাগৰিত আমি বুঢ়াপাহাৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলো ।"
