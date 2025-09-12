মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালতো আছে বিদেশী; প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিস্ফোৰণ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালতো আছে বিদেশী; প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিস্ফোৰণ
১০ ছেপ্টেম্বৰক লৈ কৌতুহল আছিল । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতি ত্যাগ কৰাৰ কথা পূৰ্বে কেইবাবাৰো কৈছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ।
Published : September 12, 2025 at 2:58 PM IST
নগাঁও : প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগক লৈ এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, ১০ ছেপ্টেম্বৰ আদিক লৈ ৰাজ্যত বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে কেবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ।
গৌৰৱ গগৈৰ পৰিয়ালৰ ৩ সদস্য বিদেশী নাগৰিক বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা কটাক্ষৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, "পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য বিদেশী নাগৰিক হোৱাটো কোনো দেশদ্ৰোহী কাম নহয় । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালতো বিদেশী নাগৰিক আছে । গৌৰৱ গগৈয়ে বাহিৰত পঢ়া শুনা কৰি থাকোতে লগ পোৱা ব্ৰিটিছ নাগৰিকক বিয়া পাতিছে । গৌৰৱ গগৈৰ দুই সন্তান লণ্ডনত জন্ম হোৱাৰ বাবে সেই দেশৰ নিয়ম অনুযায়ী লাভ কৰিছে নাগৰিকত্ব । এয়া সংকীৰ্ণ মনৰ কথা । আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত নহয় ।"
সাংসদ বৰদলৈ লগতে কয়, "আজিৰ পৰা ৬-৭ মাহ পূৰ্বেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ১০ ছেপ্টেম্বৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তান লিংকৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।" ১০ ছেপ্টেম্বৰক লৈ তীব্ৰ কৌতুহল আছিল বুলি উল্লেখ কৰি বৰদলৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ গৰিমা হ্ৰাস কৰা বুলি দাবী কৰি সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, "তেওঁ সদায় বেবেৰিবাং কথা কয় । ৰাজনীতি ত্যাগ কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বেও কেইবাবাৰো কৈছে । আনকি ২০২১ৰ পৰা ৰাজনীতিত নথকাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।" তেওঁ লগতে কয়, "১০ ছেপ্টেম্বৰক লৈ আমাৰো কৌতুহল আছিল । কিন্তু সকলো ফুচুৰি হ'ল । এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পানীফুচুৰি । সেই কাৰণে তেওঁৰ কথা কোনেও মূল্য নিদিয়ে ।"
১০ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজীৱ ভৱনত গৌৰৱ গগৈৰ বিহু নাচক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা কটাক্ষৰো প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । এই সন্দৰ্ভৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈয়ে বিহু নাচি অসমীয়াৰ সত্তা প্ৰকাশ কৰিছে । অসমীয়াৰ সত্তাৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজি নাপায় । কংগ্ৰেছত থাকোতে বেলেগ ৰং আছিল, এতিয়া বৰণ সলনি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।"
লগতে পঢ়ক :মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পুতৌ জন্মিছে গৌৰৱ গগৈৰ; কি কাৰণে তেওঁ উপহাসৰ পাত্ৰ হৈ উঠিছে তাকো ক’লে কংগ্ৰেছ সাংসদজনে