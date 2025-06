ETV Bharat / state

বন পাৰিপাৰ্শ্বিকতা সম্পৰ্কীয় প'ৰ্টেল-ম'বাইল এপ মুকলি - PORTAL MOBILE APP LAUNCHED

এই অনুষ্ঠানটোতেই অসমৰ বিভিন্ন স্থানত শতায়ু গৰকা এশ জোপা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বৃক্ষৰ তথ্যৰ লগতে চিত্ৰৰ সমাহাৰেৰে এখন "Heritage Trees of Assam" শীর্ষক কফিটেবল বুক, ‘‘Valuation of Forest Ecosystem Services on Garbhanga Reserve Forest’’, ‘‘A report on Araceae’’, ‘‘Nursery Technique of tree Species’’, ‘‘A Comprehensive Guide to the Accreditation of Forest Nurseries’’ নামৰ কেবাখনো তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ উন্মোচন কৰা হয় ।

মুকলি কৰা বন পাৰিপাৰ্শ্বিকতা সম্পৰ্কীয় প'ৰ্টেলটো হ'ল greenguru.co.in । আনহাতে, ম'বাইল এপটো হ'ল ‘‘Flora Track’’ । এতিয়াৰে পৰা প'ৰ্টেলৰ দ্বাৰা এজন সাধাৰণ লোকেও যিকোনো গছ চিনাক্তকৰণ তথা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ব্যৱহৃত বৃক্ষৰ তথ্যৰ লগতে নিজা ভূমি উপযোগী বৃক্ষৰোপণ প্রণালী, বিভিন্ন গছৰ বাৰ্ষিক উৎপাদনৰ বাণিজ্যিক মূল্য সম্পর্কীয় তথ্য আদি অহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।