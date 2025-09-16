নীপকোৱে জাননী নিদিয়াকৈ এৰিছে পানী, ভদীয়া বানৰ কবলত ৫৬ খন গাঁও

নীপকোৱে জাননী নিদিয়াকৈ এৰিছে পানী, ভদীয়া বানৰ কবলত ৫৬ খন গাঁও
flood hits 56 villages of Golaghat district
Published : September 16, 2025 at 3:22 PM IST
সৰুপথাৰ: আগতীয়াকৈ কোনো জাননী নিদিয়াকৈয়ে নীপকোৱে পানী এৰি দিয়াত জলমগ্ন হৈ পৰিছে গোলাঘাট জিলা । অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ৪ খনকৈ গেট খুলি দিয়া হৈছে । ফলত সৰুপথাৰৰ দৈয়াং নদীৰ পাৰৰ বহু অঞ্চল ভদীয়া বানৰ কবলত পৰিছে । জিলাখনৰ ৫৬ খন গাঁৱৰ লগতে সৰুপথাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানৰ সংহাৰী ৰূপ ।
সাম্প্ৰতিক প্ৰতিকূল বতৰ তথা নীপকোৰ দৈয়াং জলবিদ্য়ুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ ফলত জিলাখনৰ ধনশিৰি আৰু দৈয়াং নদীৰ লগতে ইয়াৰ উপ-নৈসমূহৰ জলস্তৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ফলত গোলাঘাট জিলাৰ কেইবাটাও অংশ আৰু জনসাধাৰণ বানাক্ৰান্ত হৈছে ।
১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৭ বজালৈকে জিলাখনৰ গোলাঘাট, খুমটাই, মৰঙী, সৰুপথাৰ আৰু বোকাখাটৰ মুঠ পাঁচটা ৰাজহ চক্ৰ এই বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে । সদ্যহতে জিলাখনৰ মুঠ ৫৬খন গাঁও বানাক্ৰান্ত হৈছে । বানৰ কবলত পৰিছে ৪৫৪৮ গৰাকী লোক। বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে ১৫টা আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্য়ৱস্থা কৰিছে ।
বিগত কেইদিনমানৰ পৰা সৰুপথাৰৰ বৰবিল শংকৰগাঁও, বৰবিল টোপ, আমগুৰি বচাপথাৰকে আদি কৰি ১০ খনতকৈ অধিক গাঁৱৰ পৰিয়াল বানৰ কবলত পৰি সৰ্বস্বান্ত হৈছে । সমান্তৰালভাৱে শ শ বিঘা কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । আমগুৰি বচাপথাৰৰ প্ৰায় ৪৫ টা পৰিয়াল বানৰ কবলত পৰিছে বুলি সদৰী কৰিছে স্থানীয় লোকে । আনহাতে সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনে কিছু কিছু ঠাইত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক বান শিবিৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
এইদৰে পানী ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈ থাকিলে আৰু অধিক নৈপৰীয়া গাঁও বানৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী বানাক্ৰান্তই কয়, "নীপকোৱে কোনো জাননী নিদিয়াকৈয়ে পানী এৰি দিছে । ২০১৮ চনত হোৱা বানত আমাৰ যি ক্ষতি হৈছিল তাৰ ক্ষতিপূৰণ আজিলৈকে একো নাপালো ।"
জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা এক জাননীত প্ৰয়োজনীয় উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বাবে SDRF আৰু NDRF ৰ দলক নিয়োজিত কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে । গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে এক জাননীযোগে নাগৰিকসকলক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ লোকসকলক পানীত অপ্রয়োজনীয়ভাৱে যানবাহন, নাও আদিৰে যাতায়াত নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। নদী, খাল-বিল, পুখুৰী আৰু জলাশয়বোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ৰাইজলৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।