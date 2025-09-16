ETV Bharat / state

নীপকোৱে জাননী নিদিয়াকৈ এৰিছে পানী, ভদীয়া বানৰ কবলত ৫৬ খন গাঁও

flood hits 56 villages of Golaghat district

flood hits 56 villages of Golaghat district
ভদীয়া বানৰ কবলত গোলাঘাট (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 3:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: আগতীয়াকৈ কোনো জাননী নিদিয়াকৈয়ে নীপকোৱে পানী এৰি দিয়াত জলমগ্ন হৈ পৰিছে গোলাঘাট জিলা । অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ৪ খনকৈ গেট খুলি দিয়া হৈছে । ফলত সৰুপথাৰৰ দৈয়াং নদীৰ পাৰৰ বহু অঞ্চল ভদীয়া বানৰ কবলত পৰিছে । জিলাখনৰ ৫৬ খন গাঁৱৰ লগতে সৰুপথাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানৰ সংহাৰী ৰূপ ।

সাম্প্ৰতিক প্ৰতিকূল বতৰ তথা নীপকোৰ দৈয়াং জলবিদ্য়ুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ ফলত জিলাখনৰ ধনশিৰি আৰু দৈয়াং নদীৰ লগতে ইয়াৰ উপ-নৈসমূহৰ জলস্তৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ফলত গোলাঘাট জিলাৰ কেইবাটাও অংশ আৰু জনসাধাৰণ বানাক্ৰান্ত হৈছে ।

ভদীয়া বানৰ কবলত গোলাঘাট (ETV Bharat Assam)

১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৭ বজালৈকে জিলাখনৰ গোলাঘাট, খুমটাই, মৰঙী, সৰুপথাৰ আৰু বোকাখাটৰ মুঠ পাঁচটা ৰাজহ চক্ৰ এই বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে । সদ্যহতে জিলাখনৰ মুঠ ৫৬খন গাঁও বানাক্ৰান্ত হৈছে । বানৰ কবলত পৰিছে ৪৫৪৮ গৰাকী লোক। বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে ১৫টা আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্য়ৱস্থা কৰিছে ।

বিগত কেইদিনমানৰ পৰা সৰুপথাৰৰ বৰবিল শংকৰগাঁও, বৰবিল টোপ, আমগুৰি বচাপথাৰকে আদি কৰি ১০ খনতকৈ অধিক গাঁৱৰ পৰিয়াল বানৰ কবলত পৰি সৰ্বস্বান্ত হৈছে । সমান্তৰালভাৱে শ শ বিঘা কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । আমগুৰি বচাপথাৰৰ প্ৰায় ৪৫ টা পৰিয়াল বানৰ কবলত পৰিছে বুলি সদৰী কৰিছে স্থানীয় লোকে । আনহাতে সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনে কিছু কিছু ঠাইত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক বান শিবিৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

flood hits 56 villages of Golaghat district
গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা জাননী (ETV Bharat Assam)

এইদৰে পানী ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈ থাকিলে আৰু অধিক নৈপৰীয়া গাঁও বানৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী বানাক্ৰান্তই কয়, "নীপকোৱে কোনো জাননী নিদিয়াকৈয়ে পানী এৰি দিছে । ২০১৮ চনত হোৱা বানত আমাৰ যি ক্ষতি হৈছিল তাৰ ক্ষতিপূৰণ আজিলৈকে একো নাপালো ।"

flood hits 56 villages of Golaghat district
ভদীয়া বানৰ কবলত গোলাঘাট (ETV Bharat Assam)

জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা এক জাননীত প্ৰয়োজনীয় উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বাবে SDRF আৰু NDRF ৰ দলক নিয়োজিত কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে । গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে এক জাননীযোগে নাগৰিকসকলক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ লোকসকলক পানীত অপ্রয়োজনীয়ভাৱে যানবাহন, নাও আদিৰে যাতায়াত নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। নদী, খাল-বিল, পুখুৰী আৰু জলাশয়বোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ৰাইজলৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:ঘৰখন পুতি পেলালে বোকা-পলসে; উদং পথাৰলৈ চাই বন্য়াৰ্তৰ হুমুনিয়াহ

জেঠুৱা বানত ককবকাইছে উজনি-নামনি; ৰাজ্যৰ ১৯ জিলাৰ ৭৬৪ খন গাঁও বানৰ কবলত

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমSARUPATHAR FLOODSDRFNDRFASSAM FLOOD 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.