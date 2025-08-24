ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কঢ়িয়াই অনা বিমান আগৰতলালৈ ডাইভাৰ্ট; জানক সবিশেষ... - HIMANTA BISWA SARMA FLIGHT DIVERTED

ডিব্রুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বিমানখন বেয়া বতৰৰ বাবে আগৰতলালৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হয় ।

HIMANTA BISWA SARMA FLIGHT DIVERTED
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 24, 2025 at 8:44 PM IST

গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কঢ়িয়াই অনা ইণ্ডিগ’ৰ এখন বিমান দেওবাৰে বেয়া বতৰৰ বাবে ডাইভাৰ্ট কৰা হয় । মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ৰ উদ্ধৃতি দি সংবাদ সংস্থা এ এন আইয়ে প্রকাশ কয় যে ডিব্রুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বিমানখন আগৰতলালৈ ডাইভার্ট কৰা হৈছে ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে ইণ্ডিগ’ই যাত্ৰীসকলক গুৱাহাটীত সম্ভাৱ্য বিঘিনি সন্দৰ্ভত সকীয়াই দি ট্ৰেভেল এডভাইজাৰী জাৰি কৰিছিল । বিমান সংস্থাটোৱে কয়, "অবিৰত বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত গুৱাহাটীত প্ৰভাৱ পৰিছে, বিমান পৰিচালনাত প্ৰভাৱ পৰিছে ।"

বিমানৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ

বিমান সংস্থাটোৱে আৰু কয়, "আমাৰ দলসমূহে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে যাতে পৰিস্থিতিৰ উন্নত হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে । যদি আপুনি আজি যাত্ৰা কৰি আছে তেন্তে আমি আপোনাক পৰামৰ্শ দিছো যে বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ ৱেবছাইট বা এপত আপোনাৰ বিমানৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰক । অনুগ্ৰহ কৰি অতিৰিক্ত ভ্ৰমণ সময়ৰ কথাও লক্ষ্য ৰাখক ।"

গুৱাহাটীৰ বাবে আই এম ডিৰ পূৰ্বাভাস

ইফালে গুৱাহাটী আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অসমৰ ৰাজধানীলৈ হালধীয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে, য’ত ২৪ আগষ্ট দেওবাৰে ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাতৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ২৬ আগষ্ট মঙলবাৰৰ বাবে আন এক হালধীয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে, য’ত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ সৈতে ধুমুহাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ।

বিমানৰ ডাইভাৰচনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি

যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা বেয়া বতৰৰ বাবে বিমানৰ অস্থিৰতা বা বিমানৰ ডাইভাৰচনৰ বৃদ্ধি পাইছে । যোৱা সপ্তাহতে মুম্বাইত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ২৫০খন বিমান পলম হোৱাৰ বিপৰীতে দুখন বিমান ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছিল । দেশৰ ৰাজধানীত মে’ মাহত হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত কমেও ৪৯খন বিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল ৩২খন ঘৰুৱা আৰু ১৭খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান ।

